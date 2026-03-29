Bir kitabın düşündürdükleri

Mahir Çayan’ın çeşitli dönemlerde yazdığı yazıları bir araya getiren ve bu yazılara ilişkin çoğunluğu Mahir Çayan düşüncesiyle bağlarını yıllar önce kopartmış isimlerin, THKP-C üzerine değerlendirmelerine yer veren derleme bir kitap yakın zamanda piyasaya sürüldü.

Sonuç olarak bu bir editör tercihi denilip geçilebilirdi. Ayrıca Mahir Çayan’ın düşünceleri eleştirilebilir bir zamanlar onunla birlikte mücadele etmiş insanlar da bu eleştirileri dile getirebilir. Buraya kadar bir sorun yok. Kitapta yer alan Mahir Çayan ve THKP-C eleştirilerine karşı söylenecek çok fazla şey olsa da bugün böyle bir tartışmayı sürdürmenin fazlaca da bir anlamı yok.

Yine de birkaç noktaya değinmeden geçmeyelim. Birincisi kitapta yer alan yazarların -Abdullah Öcalan dahil- neredeyse bütünü ya Kürt hareketinin içinde ya da onunla ilişkili insanlar. Bu da editörün THKP-C ile Kürt hareketi arasında bir “devamlılık” ya da “miras” ilişkisini kurmaya çalıştığı izlenimini yaratıyor. Yazıların içeriğine bakıldığında bu “örtük” amaca ilişkin çok fazla kanıt bulmak mümkün.

Tarihin yeniden kurgulandığı ve çekiştirildiği bu “miras” yaratma ilişkisinin THKP-C’ye ve Mahir Çayan’a ağır eleştiriler getirmiş insanlar eliyle yapılması kabul edilemez. Bu tutum sadece bugün gereksiz tartışmaları kışkırtmak dışında bir amaca da hizmet etmez. Böyle bir durumun hiç kimse için bir fayda sağlamayacağı da ortadadır.

Bir diğer nokta ise kitabı yayınlayan yayınevi açısından politik olmaktan daha çok ahlaki bir sorunun varlığıdır. Kitabın önsözünde Mahir Çayan’ın yazılarının Devrimci Yol tarafından 1978 yılında yayınlanan kitaptan olduğu gibi alındığı söyleniyor. Yani bir tıpkıbasımdan söz ediyoruz. Bu tıpkıbasım yayınlanan kitabın çok büyük bir bölümünü oluşturuyor.

Yıllar önce bir devrimci hareket tarafından Mahir Çayan’a sahip çıkmak için yayınlanmış bir kitabı arkasına eleştirel eklemeler yaparak bir ticaret nesnesi haline getirmek en hafif deyimle ayıptır. Tarihe mal olmuş, kendinden sonra gelen binlerce genç devrimcinin hayat çizgisini değiştirmiş Mahir Çayan’ın elbette bugünün mücadeleleri içinde de sarsılmaz bir değeri vardır. Bu değeri suiistimal ederek onu kar etmenin amacı haline dönüştürerek “satmak” ancak bir çürümenin göstergesi olabilir.