Bir nefes sinema

"Sinema bir şenliktir" diyordu sevgili Onat Kutlar. Sinema sanatının, özellikle film festivallerinin izleyicide yarattığı coşku daha güzel nasıl ifade edilebilir? Ama işin bir de acılı yanı var. Bu şenliği yaratanların yaşadıkları… İman gücünün yetmediği, maddi güç de gerektiren etkinlikler film festivalleri. Festival mevsiminin açıldığı şu günlerde, işin mutfağına da ışık tutmakta yarar var. Eylül ayında üç festival art arda gerçekleşecek: İzmir, Ayvalık ve Adana. Ekim’de Film Ekimi ve Antalya, Kasım’da Ankara var. Elbette bunların yanında irili ufaklı daha pek çok festival düzenleniyor. Yerel yönetimlerin düzenlediği Adana ve Antalya dışındaki festivaller kendi yağıyla kavrulma durumunda. İlki, çarşamba günü başlayacak ‘İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’ ile başlayalım. Sırasıyla hepsinden izlenimlerimizi paylaşmak vaadiyle…

İzmir’de sinema ile müzik sanatlarını buluşturan ve ilk dört yılında yerel yönetim ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen festival bu yıl Dernek tarafından 10-15 Eylül tarihleri arasında kamu ve özel kuruluşların işbirliğiyle, yani imece yöntemi ile gerçekleştiriliyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün, İzmir Kalkınma Ajansı’nın ve festivale omuz veren özel kuruluşların katkısını anmak isterim. Festivalin resmi konaklama sponsoru Swisshotel Büyük Efes’in yanı sıra konaklama desteği sağlayan diğer oteller EN Hotel, Movenpick, Kemalpaşa Ramada, Karaca Otel, Kaya Prestige’e, İmren Restoran’a, ARKAS’a, Yükseliş Otomotiv’e, festival sinemaları İstinyePark Teras Renk Sineması ve Fransız Kültür Merkezi’ne (Institut français), Goethe Institut, Liszt Institut ve destek veren büyükelçiliklere özellikle teşekkür etmek isterim. Onların desteği olmasaydı bu festival yapılamazdı.

Müziğin izinde

İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, adından da anlaşılacağı üzere tematik bir festival. Ama yan bölümlerle tema dışına da uzanabiliyor. Bu yıl Ulusal Yarışmamızı müzik alanı ile sınırlandırdık. ‘Sinemamızın Müziği’ adlı bu bölümde En İyi Müzik ve Jüri Özel Ödülünü belirleyecek jürimiz Serdar Yalçın, Asu Maro, Burak Göral, Cumhur Canbazoğlu ve Müge Turan’dan oluşuyor. Programda, geçen yılın özgün müziğe sahip önemli filmleri yer alıyor: “Başlangıçlar”, Ceviz Yaprakları Sarardığında”, “Fidan”, “Gecenin Kıyısı”, “Şımarık” ve “Yeni Şafak Solarken”.

Uluslararası Yarışma’daki 10 film ise müzik teması üzerinde odaklanıyor. Kurmaca, belgesel ve hibrit yapımlar var programda. Örneğin İtalyan yönetmenler Francesco Lettieri ve Giorgio Testi’nin yönettiği “Liberato’nun Sırrı”nda Lorenzo Ceccotti ve Giuseppe Squillaci’nin animasyonları filme özgün bir kimlik kazandırıyor. Fransız yönetmen Grégory Magne’ın “Müzisyenler”, Kanadalı yönetmen Sofia Bogdanovicz’in “Cenaze İçin Müzik” müzisyenlerin yaşamı üstüne kurmaca yapımlar. İrlandalı yönetmen Rich Peppiatt’ın “Kneecap”ı, Alman yönetmen Ido Fluk’un “Köln 75”i gerçek yaşam öyküleri anlatan kurmaca filmler. “Kneecap”de grubu kendi üyeleri canlandırıyor. Mert Güncüer’in Fuat Saka üstüne “Bir Sürgünün Not Defteri: Misina”, Anıl Eraslan’ın Fransa ortak yapımı “Sound Dreams of İstanbul”, Danimarkalı yönetmen Andreas Johnsen’in “Efterklang: Makedonium Band”, Macar yönetmen Andras Kisfaludy’nin “Mini, Bartok ve Rock” belgesel yapımlar. Portekizli yönetmen Paulo Carneiro’nun “Savanna ve Dağ”ı ise gerçek kişilerle çekilmiş bir kurmaca. Köylülerin topraklarında maden arayan patronlara karşı direnişini konu alan film, müziği güçlü bir anlatım ögesi olarak kullanması nedeniyle seçkide yer alıyor. Filmler yapımcı-yönetmen Ömer Vargı başkanlığında, Malak Dahmouni, Olena Yershova, Şenay Lambaoğlu, Tulio Gagliardo’dan oluşan Uluslararası Jüri tarafından değerlendirilecek. Festivalin ödülü ‘Kristal Flamingo’ nun tasarımı Sema Okan Topaç’a ait. Bir de 11 İzmirli aydından oluşan jürinin vereceği İzleyici Ödülü var.

Festival gösterimlerinin yalnızca 21.00 seansları ücretli. Biletinial sitesinde satışa sunulan filmler arasında “Aznavour”, “Maria”, “Better Man: Robbie Williams’ın Hikayesi”, “Stelios – Bekledim de Gelmedin” gibi gösterime çıkmış temamız açısından önemli filmler de var, henüz gösterime çıkmamış “Bando” ve “Bir Darbenin Soundtrack’i” de... Fransız yönetmen Emmanuel Courcol’ün “Bando”su bir kasaba bandosunun başından geçen acı-tatlı olayları anlatıyor. Yılın en başarılı Fransız yapımlarından biri. Johan Grimonprez’in “Bir Darbenin Soundtrack’i” ise Kongo’daki darbe sürecinde ABD’nin caz müzisyenlerini nasıl kullandığını anlatan bir belgesel. Sundance’de başlıyan yolculuğunu Avrupa festivallerinde sürdüren yılın en önemli belgesellerinden biri.

Onur Ödülleri

5. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin Onur Ödülleri bu yıl üç besteciye verilecek: Yeni Türkü grubuyla tanınan, bireysel ya da ikili olarak özgün film müzikleri ne imza atan Selim Atakan ve Derya Köroğlu ile Fransız besteci Philippe Sarde. Bestecilerin çalıştığı önemli filmleri yeniden izlemekte yarar var. ‘Anılarına’ bölümünde Muhsin Ertuğrul, Atıf Yılmaz, Şerif Gören ve Ali Özfgentürk’ün filmleri var. ‘Ustaya Saygı’ bölümünde Macar sinemasının büyük ustası Zoltan Fabri’nin iki filmi gösterilecek. Fabri, “Atlıkarınca”da György Ranki, “Macarlar”da George Vukan gibi önemli bestecilerle çalışmış. Bu yıl festival sinema-müzik ilişkisi çerçevesinde canlandırma (animasyon) sineması üzerine odaklanıyor. “Animusica” ve “Çocuklara Renkli Rüyalar” başlıkları altındaki iki bölüm Macar, Polonya ve Fransa’dan büyük kısmı sözsüz, müzikli kısa filmler içeren dört paketten oluşuyor. Festivalin jenerik filmleri Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri Evranur Dumlupınar ve Naz Kestane’nin, müzikler Ozan Aytaş’ın imzasını taşıyor.

Festivalde müzik teması dışında bir bölüm var: “İlk Filmler İlk Heyecanlar”. Bu bölümdeki yedi film bir Gençlik Jürisi tarafından değerlendirilerek En İyi İlk Film ödülü verilecek. Festival, ilk yılından itibaren televizyon dizilerinin müziğini de ilgi odakları arasına aldı. Besteci Serdar Kalafatoğlu başkanlığında Ali Can Sekmeç, Oya Doğan, Sina Koloğlu, Tuğçe Madayanti Şen’den oluşan TV Jürisi En İyi Özgün Dizi Müziği Ödülünü belirleyecek. Ağırlıklı bölümlerden biri de atölyeler. Zeynep Atakan’ın “Yapım Sorunları ve Ortak Yapımlar” atölyesinin yanı sıra, Tahsin İşbilen’in moderatörlüğünde Türkiye ve İran’dan bestecilerin katılacağı “Belgeselin Müziği”, BSB Başkanı Bahriye Kabadayı ve Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat’ın katılacağı “Belgesele Destek”, Prof. Nazlı Eda Noyan’ın sunacağı “Türkiye’den Animasyonlu Müzik Videoları” ve “Canlandırma Sinemasında Yeni Ufuklar” başlıklı atölyeler için festivalin internet sitesinden (ifmfest.net.tr) kayıt alınıyor. Program ayrıntılarına, sitenin yanı sıra, sosyal medyada ifmfest hesabından ulaşılabiliyor. İzmirli sinemaseverlerin ilgisi hiç kuşkusuz festivalin geleceğini belirleyecek.