Bir nefeste dünyanın ve insanın öyküsü

Hüseyin BİRİNCİ

Büyüklüğünü olduğu kadar küçüklüğünü de kavramakta zorlandığımız 13,7 milyar yaşındaki evrenimizin hikâyesini yaklaşık 15 saatte okunabilecek 225 sayfaya sığdırabilmek kolay iş değil. Hele karmaşık evren bilimi konularını kolay anlaşılabilir, akıcı, Sagan’vari sohbet tadında bir dille gerçekleştirebilmek hiç değil. Kendini 13,7 milyar yaşında bir ekolog olarak hisseden birisi olarak kitap boyunca başından sonuna yaşam öykümü dinleyip, uzak/yakın, canlı/ cansız atalarımla, akrabalarımla yeniden tanışıp, hasret giderdim.

Benim gibi bir orman mühendisi olan Hüseyin Birinci popüler bilim kitapları konusunda oldukça kurak kültürel coğrafyamızın kıraç topraklarına, Hikmet Birand’ın 1968 yılında yayımladığı “Alıç Ağacı İle Sohbetler” kitabından sonra yeni bir fidan dikiyor. Onun yolundan giderek olup biteni Dünya Anamızın dilinden anlatması da bu geleneğin sürdürülmesi anlamına geldiği gibi, ünlü kültür insanımız rahmetli Attila İlhan ustanın “şifai” bir toplum olmamız saptamasına da uygun düşüyor.

Çapları milyon ışık yılı ile ölçülen milyarlarca galaksiyi içinde barındıran evrenimizin hikâyesinin bir toplu iğne başı kadar küçücük bir noktadan başladığını anlatan kitabında Birinci bize dünyamızda bir kiracı gibi yaşamakta olduğumuzu hatırlatıyor, onu tanıyıp, anlamadıkça sevip, sahiplenmeyeceğimizin yani evimizin sahibi olmayacağımızın altını çiziyor. Kendimize kendi dışımızdan, eleştirel bakmamız gerektiğini vurguluyor. Çeşitliliğin, karmaşıklığın nesnelerde değil, ilişkilerde ve etkileşimlerde olduğunu kavramamıza yardımcı oluyor. Evreni zekice tasarlanmış bir yapı olarak düşünmenin anlamsızlığını aynı zamanda evrende keşfettiğimiz karmaşıklık ve güzelliklerin çoğul ilişki ve etkileşimlerin kavranabilmesine bağlı olduğunu da keşfetmemize yardımcı oluyor. Hüseyin Birinci evrenin içinden bir gözlemci olarak bize evrenin göreli ve ilişkisel bir tanımını, tanıtımını yapmaya çalışarak günlük kısır tartışmaların dışında kendimiz de dâhil keşfedilmeye değer heyecan verici şeyler olduğuna dikkat çekiyor. Bu tur ufuk açıcı kitaplarla tanışmadan siyaset, bilim, sosyoloji hatta felsefe yapmak olası gibi görünmüyor.

“Sohbetlerimizi dinlemiş olanlar, Anadolu’yu gezerken bakıp geçtikleri, görmeden geçtikleri manzaraları artık başka bir gözle gözetleyecekler; gördükleri her otun, her çalı ve tek ağacın, taşın toprağın anlattıklarına kulak verecekler ve onlara karşı davranışlarına herhalde bir çekidüzen vereceklerdir.” Alıç Ağacı İle Sohbetler

Cosmos, karmaşık bilimsel konuları sıradan bir izleyici kitlesi için okunabilir kılmak için hafif, konuşma tonu kullanır. Pek çok konuda kitap, Sagan'ın hakkında yazdığı önceki fikirlerin daha kısa ve incelikli bir sunumunu kapsıyor.

Kozmos yalnızca uzayın gizemleriyle ilgili değildir. Sagan, okuyuculara evrenin sadece yıldızlar ve gezegenler olmadığını, her şey arasında bir bağlantı olduğunu hatırlatmak için her bölüme felsefi bir alıntıyla başlıyor. Okurlara "hepimizin yıldızlardan oluştuğunu" ve her ne kadar insanlar şu anda uzayda yalnız gibi görünse de evrenin ırkımızın gelişmesi için yaratılmadığını, bizim çok daha büyük bir şeyin ürünü olduğumuzu hatırlatıyor. Sagan'ın kitabı, dünya dışı zeki yaşam arayışını açıkça destekliyor çünkü dünya dışı varlıkların Dünya'daki yaşamda muazzam bir değişimi teşvik edebileceğine inanıyor.