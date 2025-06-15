Bir ret manzumesi olarak “gidebilmek”

Levent Turhan Gümüş - Yazar, Editör

Tren tam sekizde kalkıyordu. (1)

Yolcu edenim yoktu, karşılayanım da olmayacaktı.

Bu görüntüden, kıyısız göze alışlardan bana gidebilmek kalacaktı: Che’nin ölüm fotoğrafındaki o gülümseme…

O gülümseyişe ne çok şey sığdırmıştık. Çok bilinçle yapmamıştık ama Ekim Devrimi törenleri bürokratlarının yerine duvarlarımıza Che’nin fotoğrafını asmamızın bir açıklaması olmalıydı. Zamanla her şey yerli yerine oturuyordu: O, bizden biriydi; Comandante’ydi, bizim Che’ydi.

Birinci sigarası içerdik; filtreli içince “küçük burjuva” olunuyordu. Che, ağzından eksik olmayan purosuyla gülümsüyordu. Haki üniforması mezara kadar sürecek bir savaş halini simgeler gibiydi. Yürüyüşlerde sıklıkla attığımız “... iki üç daha fazla Vietnam” sloganını “Ernesto’ya bin selam” vurgusuyla tamamlıyorduk çünkü Che, gidebilmek bilinciydi, yolun kendisiydi. Bütün takı ve sıfatları bırakarak -olasılıkla iktidarın yozlaştırıcı etkisini bilip de bırakarak- gidebilmekti. Ve bu, gür sesli kardeşlerimizin teatral bir havayla söyledikleri “Akın var güneşe akın” dizeleriyle çokça örtüşüyordu. Arkasından ağlayanların gözyaşlarını ağır bir zincir gibi boyunlarında taşıyanlardan değildik. (2) Ve kanaat: adımlarımızın ritmiyle tarihin akışı mükemmel uyuşuyordu.

Foco, odak / ocak demekti ama biz o zamanlar anlamını tam olarak bilmiyorduk. Bilmediğimiz için sanıyorum “sol sapma” çağrışımlı “fokocu” nitelemesiyle karşılaştığımızda sert tepki veriyorduk. Fotoğraf Comandante’yi foco’suyla bir dinlenme anında gösteriyordu. Yorgun yüzü gençliğimizi anlıyordu!... (3)

Tren tam sekizde kalkıyordu.

“Karanfiller Yoldaşına Mektup” henüz yazılmamıştı. El Pueblo Unido Jamás Será Vencido’yu ilk dinleyişimizden on yıl kadar önceydi. (4) Fidel, Olas Kongresi’nde resmi sosyalizmin ulusal kurtuluş hareketlerini desteksiz bırakmasına veryansın ediyordu. Başlıca geliri şekerden olan Küba, başlıca alıcısı SSCB’ne olan ekonomik bağımlılığının politik bağımlılığa çıkmayacağına yönelik bir vurguyla enternasyonalist çizgiyi sahipleniyordu. (5) Che, Bolivyada’ydı. Patria O Muerte Venceremos’un anlamını sonradan, daha çok da yaşayarak öğrenecektik. (6) Siyah beresi yana yıkık, alnında kızıl yıldızıyla Latin Amerika portresine dönüşen o gerillaya dokunabilirdik. Dokunabilirdik çünkü varmak için o güzel yarınlara bizim de dağlarımız vardı. (7)

Tren tam sekizde kalkıyordu.

And Dağları’nın bir mümkünün kapısını aralamak anlamına geldiği bir zamandı. Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik şiarı bir kez daha 1789’un kaldırımlarını yürüyordu. Öğrencilerin ellerinde kızıl bayraklar vardı; bir başka alem istiyorlardı, bir başka coğrafya. Dünya yurttaşlığı ilk kez bu kadar yaygın bir şekilde, böylesine saran bir yakınlıkta Che’nin fotoğrafıyla buluşuyordu. Soyadı benzerliğinden yola çıkılarak kendisine yöneltilen akraba olup olmadıklarıyla ilgili soruya verdiği yanıt ne kadar öğreticiydi: "Yoldaş”, diyordu, “Ailem İspanya'nın hangi bölgesinden geliyor, gerçekten bilmiyorum. Elbette atalarım çok önce çıktılar oradan, bir ayakları geride kaldı, ötekisi ileride ama ben onlara ait bilgileri saklamadıysam bu durumun gereksizliğindendir. Yakın akraba olduğumuzu sanmıyorum ama dünyada gerçekleşen herhangi bir adaletsizlik karşısında eğer siz de öfkeyle titriyorsanız, yoldaşız demektir ve bu çok daha önemlidir.” (8)

Arjantinli’ydi... Kübalı’ydı... (9)

Manos Loizos, gecenin kimin için postallı adama sinyal verdiğini anlatıyordu. Gölgelikleri arıyorlardı, “O”nu arıyorlardı. (10)

Yunanistan’da Albaylar Cuntası dönemiydi, Şili’de Allende’nin devrilmesinden dört yıl kadar önceydi. Theodorakis, “11099 No’lu Hücre”yi henüz bestelememişti. (11) Her şey tamamdı. Tekne biraz ötede bekliyordu. Soğuk bir güz günü Panagoulis, manyetoyu çeviriyordu ama bomba patlamıyordu. Yakalandığında yalnız olduğunu, bütün hakların gasp edildiği bir rejimde zorbayı öldürmenin hak olduğunu söyleyecekti. Papadopulaki diyecekti gardiyan askerlere, işkencecilerinin suratına tükürecekti. (12) 1972 kışında Denizimiz, Şarkışla’da kuşatıldığında askerlere ateş açmayacaktı, kendisini sorgulamaya kalkan valinin üzerine yürüyecekti. Devrimci yürüyüşümüzün ulusal kurtuluşçuluktan tam anlamıyla sıyrılamadığı zamanlardı.

Tren tam sekizde kalkıyordu.

Şimdi akkor zamanıdır demişti Jose Marti, yakında yalnız ışık gözükecekti. (13) Tarih 1 Ocak 1959’u gösterirken “Sierra’nın Sakallıları”, öngörüyü doğrulayan ilk müfreze olarak Havana’ya giriyordu. Dünyanın kırlarından dünyanın kentlerine giriyorduk. Onlardan biri, Comandante Che Guevara, devrimin altıncı yılında, Fidel’den yeniden yola çıkış için izin istiyordu. O devrimin “machete”siydi. Kamış kesmekte kullanılan bir pala kadar yalın ve işlevli olan görevini tamamlamıştı. Yol uzundu ve şafak uzun. İnti’ye gitmek düşüyordu. (14) Bana gitmek düşüyordu. Şarkılar sesimizi buluyordu ve sesimiz şarkıları. (15) Los Hermanos diyordu Mercedes Sosa ve Todavia Contamos. (16) Arjantinli’ydi, Amerikan Yerlisi’ydi. Kırlangıçlar uzaktaydı ve Sosa, kırlangıçları çağırıyordu. Oğluydum, kardeşi ve sevgilisi. Prometheus’tan da önceydik. Yürüyüşü ilk biz başlatmıştık. And Dağları’nın ayakları çıplaktı ve biz, And Dağları’ydık.

Tren tam sekizde kalkıyordu.

Kırlangıçlar uzaktaydı ve baharı getirmek için çok çalışmak gerekiyordu. (17) Çok çalışanlardan biri, erkek kardeşlerin en sevgilisi Che Guevara, Bolivya Dağları’nda öldürülüyordu. Çok değil birkaç yıl sonra, yüzünde eski zaman dervişlerinin tarifsiz duruluğuyla ölüyordu işkencede İbrahim. Öncesinde Deniz öldürülüyordu ve Mahir. Tarihçiler, uzakta, aynı tarihlerde elinde Fidel’in hediye ettiği silahla öldüğünü yazacaklardı Allande’nin... Şili hey, seni taç yaprağı seni diye yazmıştı Neruda. Enver Gökçe çevirmişti. Panzerlerin üstümüze kalkmasına beş vardı. (18)

Allande öldürüldüğünde Panagoulis sağdı. Gardiyanı Zakarakis, sanık olarak çıkarıldığı mahkemede “Milletvekili Panagoulis’in kendisine çok kötü davrandığını, sanki tutuklu o değil de kendisiymiş gibi eziyet ettiğini” söyleyecekti yıllar sonra. Panagoulis’e göre yaşam, bir yolculuktu ve biz, geminin kendisiydik. “Zavallı Odysseus” demişti kendisiyle yapılan bir söyleşide, “Ithaca’ya vardı ve durdu, Ithaca’ya vardı ve mutsuz oldu!”

Tren tam sekizde kalkıyordu.

Yokuşu tırmanıyordu hayat, bayraklarla. (19) Sivil faşist terörün devlet terörüyle eşgüdüm içinde sürdürüleceği bir iç savaş süreci henüz başlamamıştı. Ölüm tarihleri boş bırakılmış fotoğraflara henüz alışamadığımız bir dönemdi. Halaylar zamanıydı. Ülke kendi şarkısını arıyordu, kendi sesini. Orada, eski bir Girit şarkısını söyleyerek stadyumdan Sintagma Meydanı’na akıyordu kalabalıklar, buradaysa Kerim Yaman pusuya düşürülerek öldürülüyordu. (20) Yazgıydı kendisini tekrarlayan. Adalar Denizi tarihsel izdüşümünün çekimine kapılarak anakarasına çarpıp parçalanıyordu. Tuz, suya olağanüstü bir iletkenlik kazandırıyordu. Tuz ve ateş; ikisi de çok yakıyordu. Göz yaşlarının da tuz olduğunu henüz tecrübe etmemiş bir kuşaktık. Ne kendi ölülerimizin habercisi olan Helen tarihinden haberdardık ne de Panagoulis’ten. Komünist değildi. Sırtaki’nin düşen ritmine inat hayatı sırtlamaya çalışan onurun bu seçkin temsilcisine göre zorbalık ancak dövüşerek alt edilebilirdi.



Tren tam sekizde kalkıyordu.

“Aşırı tehlike anlarında ahlaki dürtülere yön vermek kolaydır” diyordu Che “ama” diye ekliyordu, “diğer zamanlarda ahlâki dürtüleri yüksek düzeyde tutabilmek için insanların vicdanlarına yeni değerler yüklemek gerekir.” (21) Panagoulis de tıpkı Che gibi yüksek ahlâki değerlerin temsilcisiydi ve tıpkı Che gibi onun da “tasarlanan ölümü”, reddedebilmek üzerine kuruluydu. “Averoflar”ın hâlâ iktidarda olduğu bir Yunanistan’da “artık dinlenmesi gerektiği” biçimindeki telkinleri reddetmişti. Emperyalizm hâlâ iktidardaydı ve kendini Küba devriminin dünyayı saran sonucuyla özdeşleştirmiş olan Che, devrimi gerçekleşebilir bir ütopya olmaktan çıkaracak “tek”liği reddediyordu. Proletarya enternasyonalizmi... Ama onun öncesinde sistem içi bütün kurumların, verili bütün değer yargılarının reddi... Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni... Marx ve Engels’e yapılmış belki de en güzel göndermeydi Fidel’e bıraktığı mektup. Karısına ve çocuklarına hiçbir şey bırakmadığını yazıyordu Che. Üzgün değildi, öyle olması gerektiğine inanıyordu. Reddettiği iyelik hakkıydı, miras hukukuydu, “özel” sözcüğüyle çarpılabilecek her şeydi.

Tren tam sekizde kalkıyordu.

Kırlangıçlar uzaktaydı. Baharı getirmek için çok çalışmak gerekiyordu. Che’nin gülümseyişi ondandı. Ölümün silemediği o evrensel sükunet duygusu, bizi ırmağın kendisi olmaya çağırıyordu. Yıllar sonra Che’nin ölüm fotoğrafı altına şu notu düşüyordum: Ve ırmaktır, kendi sularını geçer.

Irmaktı, kendi sularını geçti. Irmaktık, kendi sularımızı geçtik. Bunun başlarken ve bitirirken Kalimera İlye demek olduğunu biliyorum ve Kalimera Izohi demek olduğunu. (22)

Gracias a la Vida diye de okunabilir bütün bu yazılanlar ya da sadece Che diye de. (23)

Merhaba Ernesto!

Merhaba Hayat!

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Dipnotlar



(1) To tréno févgi stis ochtó: Son halini alması otuz yılı bulan bu yazının yazılmasına vesile olan şarkı. Sözleri Yunan şair Manolis Eleftheriou’ya ait olan “To tréno févgi stis ochtó” (Tren sekizde kalkıyor), Mikis Theodorakis tarafından bestelenmiş, ilk kez 1970 yılında sanatçının “Ta Laika” isimli kasetinde, Giorgos Kapernaros tarafından seslendirilmiştir. Aslında hüzünlü bir ayrılık şarkısı olan “To tréno févgi stis ochtó”, Albaylar cuntasının baskı koşullarında rejime yönelik karşı duruşun simgesi olarak yaygın bir şekilde sahiplenilmiş, aralarında Manolis Mitsias, Maria Farantouri’nin de bulunduğu sanatçılar tarafından yorumlanmıştır. Söz konusu şarkı, bu satırların yazarı tarafından da değişik nedenli yalnızlık dönemlerinde dinlenmiş, içerdiği hüzünlü tınıya karşın yeniden yola çıkışlar için başlangıç cümlesi işlevi görmüştür. Şarkının ilk dizeleri şöyledir: To tréno févgi stis ochtó / Taxídi ya tin Kateríni / Noémvris mínas de tha míni / Na mi thymáse stis ochtó. (Sekizde kalkıyor tren / Yolculuk Katerini’ye doğru / Kasım ayı geride kalacak / Saatin sekizi hatırlanmayacak.)

(2) Nâzım Hikmet’in “Güneşi İçenlerin Türküsü” adlı şiirinden bir dize.

(3) Foco, Latin Amerika özelinde hareketli gerilla birimleriyle ilgili olarak kullanılmıştır. Askeri üs kavramından yola çıkılarak türetilmiştir. Fokoculuksa küçük gerilla birliklerinin muhalif bir çekim alanı, odak oluşturması anlayışına dayanan Latin Amerika tipi bir gerillacılığa karşılık düşmektedir. 60’lı yıllarda daha çok kır gerillacılığı için kullanılırken, 70’li yıllarda kent gerillacılığına doğru kapsama alanı genişlemiştir.

(4) Türkçeye “Birleşmiş Halk Asla Yenilmez” ya da “Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet Yenemez” biçiminde çevrilen El Pueblo Unido Jamás Será, başlangıçta, popüler birlik hükümeti için marş olarak bestelenmişti. Sözleri Quilapayún’a bestesi Sergio Ortega’ya ait olan şarkı, Vientos del Pueblo, Inti Illimani gibi “Yeni Şili Şarkısı” müzik toplulukları tarafından yorumlanarak söylendi. 11 Eylül 1973 askeri faşist darbesi sonrasında, hem Şili içinde hem de yurt dışındaki Şilili sürgünler arasında Pinochet rejimine karşı direnişin marşı haline dönüştü.

(5) Latin Amerika Dayanışma Örgütü adının kısaltması olan OLAS, Latin Amerikadaki anti emperyalist örgütleri bir araya getiren bir oluşumdu. 1967 yılının Ağustos ayında üç kıta hareketi olarak anılan Tricontinental, ilk kongresini tamamladıktan sonra faaliyetin Latin Amerika’da yoğunlaştırılması amacıyla kurulmuştu.

(6) Patria O Muerte Venceremos (İsp.): Ya Özgür Vatan Ya Ölüm. (Vatan yahut Ölüm. Kazanacağız.)

(7) Varmak için o güzel yarınlara / Bizim de dağlarımız vardır Che Guevara: Metin Demirtaş’ın “Che” adlı şiirinden.

(8) Bellekteki Che / Ernesto Che Guevara, Everest Yayınları, 2008.

(9) Nikolás Guillén’in “Bolivyalı Küçük Asker” şiirinden bir dize.

(10) Dünyanın en güzel Nâzım Hikmet şiirleri bestecilerinden olan Yunan besteci Manos Loizos’un Che üzerine yapılmış ünlü bestesi. Emirhan Oğuz’un “Ateş Hırsızları Söylencesi” adlı epik şiirinde “Mavi Ölüm Ağıdı” olarak geçer.

CHE

(1974)

Söz-Müzik: Manos Loizos

Çeviri: Emirhan Oğuz

Bir fotoğrafın geldi bana da,

bir fotoğrafın çok çok uzaklardan.

Bir fotoğraf,

öğrencilerin elleri üzerinde

yukarıya kaldırdığı o fotoğraflardan;

hainlerin yırtıp parçaladığı fotoğraflardan;

öğrencilerin yüreklerine

astığı o fotoğraflardan

Che Guevara…

Kapat pencereyi,

kapıları sürgüle;

korkutuyor dışarıdaki şu postallı adam beni;

nedir istediği, gölgeler arasından yürüyor bu yöne doğru;

seni sorup duruyor, nedir istediği bizden;

nedir istediği, gözleri evimizin üzerinde her gece

Che Guevara…

Nice karanfili

Yaktı kavurdu fırtına kar;

yüreğim kan içinde

Che Guevara

Ah bu ilkbahar!..

(11) Yunan besteci Mikis Theodorakis, 11099 Nolu Hücre’yi Costa Gavras’ın “Etat de siège” (Sıkıyönetim) adlı filmi için bestelemişti. “Paola 11099” olarak da bilinir.

(12) Aynı zamanda matematik profesörü ve şair olan Panagoulis, Yunan anti faşist direnişinin önemli isimlerindendi. Albaylar Cuntası döneminde, “Diktatörün ordusunda görev yapmak vatana ihanettir” diyerek firar etti. 68’de, Yunan Direniş Örgütü’ne katıldı. Cunta lideri Papadopulos’un öldürülmesi kararını yerine getirmeyi üstlendi. Başarısız suikast girişiminden sonra yakalandı. Dört ay boyunca gördüğü işkencelerde, ağzından suikast girişiminde tek başına olduğu dışında bir laf çıkmadı. Hakkında verilen idam kararı, müebbet hapse dönüştürüldü. 1973 genel affıyla birlikte cezaevinden çıktıktan sonra silahlı direniş örgütü oluşturmak istedi ama çabaları sonuç vermedi. Seçimlerde Merkez Birliği Partisi’nden adaylığını koydu ve milletvekili seçildi. Savunma Bakanı Averof'un kişiliğinde simgelenen cuntanın hâlâ iktidarda olduğunu dile getirdi. Bazı subayların Nazilerle, sivil politikacıların da cuntacılarla ve CIA ile ilişkilerini ortaya koyacak Merkezi İstihbarat Örgütü (KYP) belgelerini bir görevliden alacağı sırada öldürüldü.

(13) José Marti: Yaşamını İspanyol sömürgeciliğine karşı mücadeleye adayan devrimci, şair ve yazar. Uzun yıllar memleketinden uzakta, sürgünde yaşadı. Küba’nın ABD'ne bağlanmasına karşı çıktı. 1892'de Küba Özgürlük Partisi'ni kurdu. ABD emperyalizmine karşı Güney Amerika'nın birliği için savaştı. 1895'te Küba'ya yapılan çıkarmada İspanyol askerlerince vurularak öldürüldü.

(14) İnti: Bir hitap biçimi, güneş (İsp.) Emirhan Oğuz’un Ateş Hırsızları Söylencesi adlı kitabının kapanış şiiri.

(15) Todavia Contamos, Mercedes Sosa’nın “Gracias a La Vida” adlı albümünde yer alan şarkılardan biridir. [Los Hermanos: Erkek kardeşler (İsp.) Todavia Contamos: Şarkı söylüyoruz hâlâ (İsp.)]

(16) Latin Amerika müziğini Rock ve politik müzikle harmanlayan Nueva canción tarzında yaptığı müzikle tanınan Arjantinli şarkıcı Mercedes Sosa, 1976’da Jorge Videla başkanlığında gerçekleştirilen askeri faşist darbe sonrasında bir süre yurt dışında sürgün hayatı yaşadı. “Gracias a la Vida” en sevilen şarkılarındandır.

(17) Manos Loizos’un “Yolun Şarkısı” albümünde geçen bir dize.

(18) Panzerler Üstümüze Kalkar: Enver Gökçe’nin 1977 yılında yayınlanan şiir kitabı.

(19) Büyük Yunan şairi Yannis Ritsos’un Boyun Eğmeyen Ülke kitabında geçen bir dize.

(20) Sintagma Meydanı: Atina’nın merkezindeki çok sayıda politik gösteriye sahne olmuş ünlü meydan. Kerim Yaman: 12 Mart 1970 darbesi sonrası yükselişe geçen demokratik mücadelede faşist kurşunlara hedef olan ilk devrimcilerdendi. 23 Ocak 1975 tarihinde öldürüldü.

(21) Che Guevara, Siyasi Yazılar, Yar Yayınları.

(22) Kalimera İlye: Merhaba Güneş (Yun.) Kalimera Izohi: Merhaba Hayat (Yun.)

(23) Gracias a la Vida: Hayata Teşekkürler (İsp.)