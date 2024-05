Bir Şehrin Hatırasından

Türkiye futbol tarihinin bana kalırsa en korkunç günlerini yaşıyoruz. Tek satır yazmak istemiyorum bu toplu akıl tutulmasının üstüne. Gelinen noktada sesimi duyurabilmek istediğim tek nokta şudur: Yaşanan bu akıldışı olayların sonu, eğer bu biçimde sürdürülürse felaket olacak, devam edilmesin buna. Yarın taraftarlar arasında geri döndürülemeyecek ölümlü hadiseler yaşanacak, çok pişman olacağız. İki gram akıl, azıcık sağduyu, biraz sorumluluk. Biraz bari be.

Ben bugün bu berbat futbol gündemimizin çok dışından; zaman zaman yazdığım, sık sık anmak, anlatmak istediğim, Adana’da bir futbol fabrikası gibi var olmuş bir aileyi aktaracağım size. Altısı meslek olarak profesyonel futbolculuğu seçmiş sekiz kardeşli bir ailenin hikâyesi bu. Kardeşlerden bazılarının isimleri daha çok, bazılarını daha az biliyoruz belki ama hepsinin adları spor tarihimizin sayfalarına yazılıdır.

“Kaynak Kardeşler”den söz ediyorum. Anlatayım: Reşit Kaynak, kardeşlerin en büyüğüdür. Köyünün takımında başlar futbol aşkı. Ardından Ceyhan Akınspor’da antrenman yapabilmek için 40 kilometrelik yolu pedal çevirerek aştığı, durum ortaya çıktığında babasından dayaklar yediği, ama futboldan asla vazgeçmediği yıllar gelir. 1968 Adanasporlu olur. Adanaspor’daki golleri onu artık herkesin konuştuğu bir futbolcu haline getirir. Beşiktaş, 1975’te Reşit Kaynak’a imzayı attırır. İşler pek yolunda gitmez, yeni adres Diyarbakırspor’dur. Sonra Gaziantep, sonra Gençlerbirliği. 1984’te Adanaspor’a dönen Reşit Kaynak, 1986’da Ayvalıkgücü’ne sonra da Hatayspor’a transfer olur. Bu arada milli formayı da giyer.

Kardeşlerden İrfan Kaynak, Mersin İdman Yurdu ve Adanaspor kulüplerinin tarihine adlarını yazdırmıştır. Diğer kardeşler İlhan Kaynak ve Ayhan Kaynak da Adanaspor ve Adana Demirspor’da kısa süre futbol oynarlar. Adana’da soyadı “Kaynak” olan kim varsa futbolcudur sanki. Amcaoğulları Feyzullah Kaynak da yıllarca Malatyaspor ve Bursaspor forması giyer.

Küçük kardeş Orhan Kaynak da, futbola mahallede başlar. Sonra abileri gibi Adanaspor altyapısında oynar. 87-88 sezonunun başında as takıma yükselir. Çok genç ve çok yeteneklidir, kısa sürede göz doldurur. Daha ilk sezonunda 1. lig şampiyonluğu yaşar. Artık Süper Lig’dedir. Süper Lig macerası Adanaspor için 90-91 sezonunda bitecektir. Sonra Samsunspor’da oynar, takımı ilk sezonunda takım küme düşer, ancak yeniden Süper Lig’e yükselmeleri uzun sürmez. Orhan Kaynak sezon boyunca 35 maçta 15 gol atmıştır. Bir yanında Ertuğrul Sağlam, diğer yanında Bünyamin Kubat’la birlikte ligin en golcü forvet üçlüsünün parçası olur. Elbette transfer listelerinin üst sıralarındadır artık. “Küçük Orhan” olarak anılmasını sağlayan Trabzonspor kariyerinin ilk sezonu ya ilk on birde başlayıp oyundan çıkarak ya da oyuna sonradan dâhil olarak geçer. 94-95 sezonu hocası Şenol Güneş tarafından düzenli olarak ilk on birde oynatıldığı şahane bir sezonu olur. 31 maçta 14 gol, lig ikinciliği ve UEFA Kupası Aston Villa maçlarında turu getiren, Trabzon halkını sokağa döken goller… O günlerde Beşiktaş teknik direktörü Christoph Daum Orhan Kaynak’ı Beşiktaş’ta görmek ister. Ancak o sezon Beşiktaş forvetten yana çok zengindir. Oktay Derelioğlu, Mustafa Özkan ve Stephan Kuntz’un varlığı on birde düzenli oynamasına olanak vermez. Daum, tercihini ısrarla istediği Orhan Kaynak’tan çok diğer isimlerden yana kullanır. Sonraki sezon Rasim Kara’yla da durum değişmez. Kuntz gitmiştir ama bu defa da Amokachi gelmiştir, onun yanında da Oktay Derelioğlu şans bulur. Forvet çokluğu aynı biçimde milli takımda da oynamasına engeldir. 96-97 sezonunda Benjamin Toshack yönetiminde de işler değişmez, sadece iki maçta oynar ve artık gidecekler listesindedir. 98 sezonunda Kocaelispor’a transfer olur, kısa sürede on birde düzenli olarak oynamaya başlar, eski günler geri gelmiş gibidir. Ama sonra sakatlıklar, ailede bitmeyen büyük kayıplar, acılar, gidecekler listeleri, Skoda İskeçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kayseri Erciyesspor, Akçaabat Sebatspor, Sarıyer ve futbolculuğa veda.

Ve Kayhan Kaynak. Sekiz kardeşin ikincisi. Futbola 1976’da Ceyhanspor’da başlar, 1978’de Adanasporlu olur. 85-86 sezonunda 2. ligde mücadele eden Adanaspor’da attığı şık goller, yaptığı zarif çalımlar ve verdiği akıl dolu paslarla taraftarın “Maradona Kayhan”ıdır. Futbolu gazetelerde “Takım gibi futbolcu” manşetleriyle karşılık bulur. Bütün gözlerin üzerinde olduğu bir futbolcu olmuştur. Kendisi için atılan sonraki manşetler Fenerbahçe’ye transferi üzerinedir. Fenerbahçe’de ilk zamanları çok kolay olmaz. Uyum sıkıntısı çeker ama bulutlar Ankaragücü maçında attığı ilk golle dağılır. Fenerbahçe taraftarı onu uzun mesafeden çektiği şutların ağları bulduğu nefis gollerle bağrına basar. Fenerbahçe taraftarının doya doya izlediği şutları, kimi zaman ekran başındaki sporseverler göremezler. Çünkü inanmayacaksınız ama Kayhan Kaynak’ın ayağından çıkan şutları TRT kamerası yakalayamıyordur. Hele Kadıköy’de Rizespor’a diziyle yumuşatıp şahane bir voleyle attığı muhteşem golün hafızalardan silinmesine olanak yok. Ne mutlu ki oradaydım. Ne mutlu ki o golü gördü bu gözler. Bir unutulmaz golü de 22 Şubat 1987’de Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan maçta şampiyonluk mücadelesindeki Galatasaray’a attığı gol olur. O gol, 85-88 yılları arasındaki tek derbi zaferini getirir Fenerbahçe’ye. Ama rüya uzun sürmez. 87-88 sezonu Fenerbahçe için de Kayhan için de çok tatsızdır. Fenerbahçe sezonu sekizinci tamamlarken Kayhan Kaynak, 88-89 sezonu öncesinde büyük bir kadro değişikliğine giden Fenerbahçe’den ayrılır, istikamet taraftarın onu “Konyaspor’un ilk yıldızı” olarak anacağı Konyaspor’dur. Üç sezon Konyaspor’da oynar, 91-92 sezonunda ise ikinci ligde oynayan Eskişehirspor’a gider. 92-93 sezonunun başında yuvaya döner, kısa bir süre Aydınspor, sonra yine evindedir.

Futbol fabrikası ailede kalıtımsal olan bir tek futbol yeteneği değildir ne yazık ki. Kalıtımsal bir kalp rahatsızlığı aileye musallat olmuştur. 9 Ocak 1994’te, 34 yaşındayken Adana’nın Karataş ilçesinde antrenman yaparken Kayhan Kaynak’ı alır aramızdan kalbi. Tıpkı abisi Reşit Kaynak’ı ve İrfan Kaynak’ı aldığı gibi. Tıpkı annelerini aldığı gibi.

Kayhan Kaynak için Adanaspor taraftarı tarafından hazırlandığını bildiğim De ki Aşktır isimli kitapta, şairini bilmediğim ama bir bölümünü paylaşmadan edemeyeceğim şu nefis şiir yazılır:

Rüzgârın Oğlu

Şu devrandan, bir şehrin hatırasından

Alkışlarla, tezahüratlarla, şarkılarla

Feyzullah, Razık, Mekik Ahmet

Nejat, İsmail, Mustafalar

Timuçin, Bakir, Eyüp, Ümit’le

Bir Kayhan geçmiştir.

Adları Adana Yüreğir’de Kayhan Kaynak Kardeşler Stadyumu’nda yaşıyor. Bir de kalplerde. Kalp yazmanın çok zor olduğu bir cümlede. Kaynak Kardeşler’den gidenlerin ruhu şad, kalanların ömrü uzun olsun.