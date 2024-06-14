Bir soygun üzerinden Amerika sosyal tarihi

Colson Whitehead acımasız bir dünyada, şiddet dolu sokaklarda tutunmaya çalışan siyah gençlerin öyküsünü anlatırken yoksulluk, suç ve uyuşturucu, sokak çeteleri, eski cazcılar, büyük tarihi binalar, mahalleleriyle Harlem’in tarihi atmosferini sahicilikle kurarak aktarıyor.

İLKE KAMAR

Türkçede Asansör, Bölge Bir romanlarıyla tanıdığımız Colson Whitehead, Yeraltı Demiryolu ve Nickel Çocukları’yla da Afro-Amerikan tarihini en iyi yansıtan yazarlardan biri oldu. Üst üste aldığı Pulitzer Ödülü ile çağdaş Amerikan edebiyatının en dikkat çeken yazarları arasında yer aldı.

Okurları tarafından merakla beklenen son romanı ise geçen günlerde Siren Yayınları tarafından Begüm Kovulmaz çevirisiyle yayımlandı. Harlem Ritmi isimli romanında Whitehead, 60’ların Harlem’ini suç unsurlarıyla birleştirerek ustalıkla yansıtmış. Zenginler, yoksullar, gangsterler, bağımlılar, polisler, rüşvetçiler, fahişeler gibi birbirinden farklı dünyaları güçlü bir yapı kurarak ele almayı başarmış yazar.

Amerikan tarihine eleştirel bakış

Whitehead’ın diğer romanlarında olduğu gibi kurgusunun yanı sıra mizahla örülmüş dokusu ve derin psikolojik sorgusu da dikkat çekici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor Harlem Ritmi’nde. Özellikle de yarattığı komik karakterlerle diğer romanlarının aksine eğlenceli bir akış yakalıyor. Romanlarındaki hikâyeleri bilimkurgu, fantastik, korku gibi farklı türlerde anlatan yazar bu kez polisiyeyi seçmiş.

Tek bir türe yaslanmadan dahası mizah ve hicivi de dâhil ederek özel bir dil dokusu oluşturmayı başarıyor yine. Metin yapısındaki gerilim dengesi ve imgelerin farklı kullanış biçimi sayesinde anlatının ayrımının farkına varıyoruz. Bununla birlikte Whitehead, toplumsal ve tarihsel koşullarla çerçevelendirdiği göndermeleri bu romanına da katmış. Yalan ve riyakârlıkla yaratılmış Amerika’nın tarihine yer vererek ırkçılığın tükettiği yaşamları görmemizi sağlıyor. Amerika’da ezilen siyahilerin trajedisini yansıtan hassas konular, akıldan çıkmayacak şekilde diğer romanlarında da yer bulmuştu.

Mesela köleliğin karanlık ve korkunç yüzünü ortaya koyduğu Amerika’nın toplumsal tarihinin eleştirisini Yeraltı Demiryolu’nda güçlü bir şekilde ele alıyordu. Siyahi Amerikalıların karanlık Güney’den özgürlüğe kaçış mücadelelerini karşımıza çıkaran roman, köleciliği sorgularken siyahların özgürlük mücadelesini ekonomik, siyasi ve sosyal bağlamda ortaya koyuyor diyebiliriz. 1800’lü yılların başında, ABD’nin güney eyaletindeki çok sayıda kölenin çalıştığı Randall Plantasyonu’ndan Cora’nın kaçış macerasını anlatan roman ırkçılık karşıtlarının gizlice inşa edip işlettiği Yeraltı Demiryolu’na varmayı hedeflemeleri üzerine kurulu. Yazar ırkçılığın öyküsünü fantastik unsurla birleştirerek sergiliyor bu romanda.

Whitehead, aynı zamanda geniş toplumsal ilişkileri görünürleştirerek resmi egemen ideolojinin içyüzü ve kötülüğüyle yüzleştiriyor her romanında bizi. Gerçek bir olaya dayanan Nickel Çocukları romanında da vahşeti ve köle olmanın eziyetini, korkunçluğunu ele almıştı. 60’lı yılların başında Florida’da bir okulun bahçesindeki kazıda insan kemiklerinin bulunmasından yola çıkarak oluşturduğu hikâyede, siyah beyaz çocukların birlikte kaldığı yetimhanedeki ayrımcılığı anlatıyor bize. Romanın karakteri Elwood Curtis’ten dinlediğimiz hikâyede, şiddeti fena halde karşımıza çıkarırken çocuk ve köle olmanın temsil ettiği sistemin adaletsizliğini ve acımasızlığını her yönüyle görünür kılıyor.

Whitehead, ‘Bölge Bir’de de ‘zombie’ temasını eleştirel bağlama oturtarak çarpıcı bir anlatımla tartışmıştı. Popüler kültürün sıklıkla sahiplendiği itaatkâr ve iradesiz parçalanmış bedenler teşhiriyle sergilenen zombilerle sıradan insanın arasındaki mücadeleye dikkat çekiyor. Sıradan insanların karşı karşıya kaldıkları zombileşme riskine karşı direnişi önümüze sererken klişe zombi anlatılarını dönüştürüyor Whitehead. Dahası, zombilerin ideoloji tarafından bilinçli çarpıtılmış açgözlü doymak bilmez taleplerinin ardındaki şiddeti ortaya koyan bir romanla buluşturuyor okuru.

Özgürlük mücadelesi

Harlem Ritmi’nde ise suç kurgusuyla toplumsal tarih eleştirisini birleştiriyor yazar. Irkçılık temellerinin yanı sıra adaletsizliği ve sınıf ayrımını Raymond Carney’in hikâyesi üzerinden metnine taşıyor.1959’da New York’ta Harlem’de başlayan hikâye, konusunun karakteristik yapısını da buradan alıyor diyebiliriz. Romanın konusuna gelecek olursak: Harlem Ritmi’nin ana karakteri Ray Carney, 125. Cadde üzerinde mobilya mağazası işleten biridir. Romanın başlangıcında bahsi geçen Carney’nin bu dükkânı hikâyenin merkezinde özel bir yere yerleşecektir. Ray, sağduyulu gelişmeye açık, öğrenme hevesi olan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki çok çabalayarak üniversiteden bile mezun olmuştur. Üstelik ailesinden okuyan ilk kişidir. Dahası düzenbaz bir babası vardır Ray’in. Babası gibi suça bulaşmadan, farklı bir insan olarak yaşayabileceği bir hayat düşlese de aile geçmişinin sorgusu okurun karşısına dikiliveriyor roman boyunca. Kuzeni Freddie aracılığıyla dükkâna getirilen çalıntı mallar da romanın başlarında Ray’in kişiliğine dair yönelimleri ve suça yatkınlığını hissetmemizi sağlıyor. Kendi ailesinden daha eğitimli ve varlıklı bir aileden gelen Elizabeth ile evlenmesi ise ‘başka biri olma’ çabasının sonucudur. Fakat hayatında bir farklı kapı aralamak istese de Elizabeth’in ailesiyle yaşadığı sınıfsal çatışma peşini bırakmıyor Ray’in. Yine de iyi bir yaşam kurma hayalinden hiç vazgeçmediğini söyleyebiliriz:

“Carney kabararak üstüne gelen şehre direnecek, karakterinin gücüyle onu zapt edecekti. Dayanabilirdi. Huzursuz Manhattan’ın sonunda bitkin düşüp sonlandığı Riverside’ın doyumsuz elleri parkın ve kutsal Hudson’ın ötesine uzanmıyordu. Bir gün Riverside Yolu’nda, bu sessiz, meyilli caddede oturacaktı. Veya yirmi blok kuzeydeki yeni, büyük apartmanlardan birinde, kapısında J veya K gibi alfabenin ortasındaki harflerden biri yazan bir dairede. Kendisiyle asansör arasındaki diğer kapıların arkasında yaşayan tüm aileler, arkadaş canlısı olsalar da olmasalar da aynı yerde yaşayacaktı, biri diğerinden aynı konumda değildi, hepsi aynı kattaydı.”

Sınıfsal ayrımı ve bunun yansımalarını romanda sık sık karşımıza çıkarıyor Whitehead. Roman ilerledikçe kendi halinde bir yaşam sürdürmeyi hedefleyen karakterin çok farklı rotalara uzanan hikâyesinin beklenmedik bir yöne sürüklendiğini anlıyoruz. Bununla birlikte siyahların kendi aralarındaki farklılıklarla ilgili sorgulamalarını da işliyor yazar. Bu konu, toplumun başka bir gerçeğini ortaya çıkarıyor romanda. Mesela düzenbazlar ve düzenbaz olmayanlar gibi bir ayrımla karşılaşıyoruz. Ten farklılıkları da bu ayrıma dâhil oluyor ilerleyen bölümlerde. Whitehead acımasız bir dünyada, şiddet dolu sokaklarda tutunmaya çalışan siyah gençlerin öyküsünü anlatırken yoksulluk, suç ve uyuşturucu, sokak çeteleri, eski cazcılar, büyük tarihi binalar, mahalleleriyle Harlem’in tarihi atmosferini sahicilikle kurarak aktarıyor. Bu kadar çok şeyi aktarırken sürükleyici olmayı ve ABD’nin yakın tarihi ile hesaplaşmayı da başarıyor Harlem Ritmi’nde.