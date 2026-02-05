Bir tehlike daha var…

Bugün için ülkemizin büyük sorunu geçim!

Nedeni belli!

Ucube sistemin Türkiye’yi getirdiği nokta bu!

Laik demokratik Cumhuriyet anlayışına düşman bir siyasal yönetimin işbaşında olduğu, azınlığın çoğunluğa tahakkümünün ayyuka çıktığı, yurttaşı değil yandaşı düşünen, dolayısıyla tarafsız ve bağımsız yargıdan uzaklaşmış, hak ve özgürlüklere kendini kapayan bir ülkede yaşıyoruz…

Üretmeyen ve adil bölüşmeyen bir ekonomi, insan ve emeğine saygı duymayan bir sömürü anlayışı ülkemizi ele geçirmiş durumda…

Baskı, yasak, sansür ve sindirme politikalarıyla yönetilen, bu nedenle kendini ifade edemeyen yurttaşlardan oluşan bir ülke haline dönüştük…

Öyle ki, herkese bir suç bulan, iftira atan, hukuk dışı tutuklamalarla zindanları dolduran, vicdanı olmayan bir anlayışla yaşar hale geldik…

∗∗∗

Anayasal hak ve özgürlüklere el konulduğu için, anayasal egemenlikte ortadan kalktı… Çağdaş bir ülkenin tüm kurumlarının bozulduğu, yasama ve yargının yürütmeyi denetleme ve frenleme gücünün yok edildiği ucube bir düzen oluşturuldu…

Sonuç; Çöken ekonomiyi, işsiz insanları, kalıcı yoksulları, aç kalan çocukları, gariban emeklileri ile ülke yurttaşlarının kalıcı yoksulluğa mahkum edildiği Türkiye yaratıldı.

∗∗∗

Evet; geçim birinci derecede sorun ama gelecekle ilgili daha da vahim bir tehlike süratle üzerimize geliyor… Avrupa Uyuşturucu ve Bağımlılık İzleme Merkezi (EMCDDA) Uyuşturucu Raporu’na göre; yaşamları boyunca esrar kullanan yetişkinlerin, nüfusun yaklaşık %22 sini, kokain kullananların %3,9’unu, ekstazi ve Amfetamin kullananlarınsa %3,5’ni olduğu belirtildi...

AB’de ele geçirilen tüm uyuşturucu türlerinin miktarında artış gözlendiği, en büyük artışın yüzde 416’yla kokainde olduğu, yüzde 126’ ile eroin, yüzde 135 ile metamfetamin ve ecstasy olduğuna dikkat çekiliyor…

Raporda,” Türkiye’nin uyuşturucu dosyası analiz edildiğinde, kenevir, kokain, sentetik uyarıcılar, yeni psikoaktif maddeler ve eroin gibi 41 farklı uyuşturucunun kullanıldığı açıklanıyor…

∗∗∗

1980 yıllarında geçiş yolu üzerinde olan Türkiye, özellikle doğu Anadolu’daki sıkıyönetim dönemlerini kullanarak üretim merkezi haline getirildi…

Ancak bilimsel veriler açıkça gösteriyor ki, üreteci ülke kendi yurttaşlarını da tüketici haline getirmekte… Dönemin Başbakanı mesut Yılmaz, haklı olarak güvenlik güçlerimizin başarısını anlatmak için bir veri paylaşmıştı…

Dedi ki,” Avrupa da yakalanan uyuşturucunun yüzde 64’nü, dünya da yakalananın da yüzde 38’ni bizim güvenlik güçlerimiz yakaladı!”

Gerçekten büyük bir başarıydı. Ama esas sorulması gereken bu büyük potansiyelin bizim ülkemizde var olmasını kim önleyecekti?”

O zaman bu sorunun cevabı alamadığım gibi, önlem almak için hiçbir şey yapılmadı… Aksine, sanki çöken ekonominin can simidi olarak uyuşturucu ticaretinden medet umuldu! Bu zehirli kara para için baronların mesken tutulduğu bir ülke haline geldik…

∗∗∗

Susurluk Komisyonunun raporuna düştüğüm şerhi sizle paylaşmak istiyorum;.

“Uyuşturucu kullanımı insan sağlığı için ciddi bir tehdittir. Uyuşturucu kullanımı, ölümlerin yanı sıra, yeti yitimlerine, yaşamların dramatik bir şekilde kararmasına, bireyin ve toplumun refah düzeyinin düşmesine; madde ile ilintili suç ve kazaların, enfeksiyon hastalıklarının artmasına yol açmaktadır.

Ülkemizde uyuşturucu kullanımın önlenmesi ve azaltılmasına yönelik önlemlerin daha ciddiyetle ve samimiyetle ele alınması gereklidir. Bu amaçla;

Madde bağımlılığı tedavi merkezlerinin sayısı ile bu kurumlarda çalışan personelin sayısı ve çeşitliliği artırılmalı ve eğitimli personellerin bu kurumlarda çalışması sağlanmalıdır.”

∗∗∗

Susurluk olaylarının temel nedenlerinden biri uyuşturucudan elde edilen kara paradır!

O gün yetkililerin komisyona verdiği bilgiye göre, uyuşturucudan elde edilen miktarın 50 milyar dolar civarında olduğudur…

Susurluk döneminde uyuşturucu üretimi, kaçakçılığı teşviki ve korunmasını bürokrat, mafya, siyaset üçgeni yapmaktadır. Askeri kamyon ve helikopterlerle uyuşturucu kaçırıldığı iddiaları komisyonda TSK mensupları tarafından dile getirilmiştir.

Yargıya da intikal eden bu konu yetince araştırılmamıştır…

Önce buradan başlanılmalıdır!

∗∗∗

Bugün uyuşturucu kullanımı 10 yaşa inmiştir.

Gerekli yasal ve güvenlik önlemleri alınmazsa, sokak ortasında öldürülen kadınların, kent meydanlarında ateşli silahlarla yapılan saldırı ve suikastların çoğalacağı bilinmelidir…

Bu bozuk ve kara düzenin bitirilmesi, “Can ve mal güvencemiz” için hemen seçime gidilmeli ve yeni bir yönetim getirilmelidir!

Çare erken seçimdir…

TBMM’ni sorumluluğu vardır, bu konuda mutlaka görev almalıdır…

Bu görev, ülkemiz ve milletimizin esenliği için şarttır…