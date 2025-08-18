Bir tıkırtı...

“Arap vatandaşları yatıştırmak için bir şeyler yapmalıyız. Aynı şekilde, Batı Şeria Araplarını düşman edinmeye de gerek yok; bir tek şeyden emin olalım, yeter: Oldukları yerde kalsınlar. Batı Şeria'nın ilhakından sonra onlara vatandaşlık ve medeni haklar verilmesinde bir sakınca yok, yeter ki hükümette gerçek bir güç elde edemeyeceklerinden emin olalım. Yani 'politika yapıcı' yurttaşlar olarak değil, tüketici olarak kalsınlar. Her şeyin tüketicisi olsunlar! Bu onları sessiz tutacaktır.

Ancak asıl sorun komşu ülkelerdeki kamplarda yaşayanlar. Artık var olmayan kasaba ve köylere geri dönmek istiyorlar. Prensipte bu fikre katılsak bile, artık var olmayan ve restore edilemeyen bir dünyanın hayalini kuruyorlar. Geri dönseler bile aradıklarını bulamayacaklar. Ama inatçılıkları ölmeyecek; bunu çocuklarına ve torunlarına aktaracaklar.”

Moshe adlı genç adamın büyükbabası, 1960’ların Ortadoğu’sunda gelecek planları yapıyor. İsrail devletini Araplardan 'korumak' için bir servet harcayıp projeler geliştiriyor, iptal edip başka projeler geliştiriyor. Nihayet yüzyılın sonuna doğru, bir 'görünmez duvar' projesiyle kendince sorunu çözüyor: İsrail'in etrafı, görünmez bir elektronik duvarla çevrilecek. Tüm İsrailli Yahudilere ve İsrail devletinin kabul edeceği 'goyim'lere (Yahudi olmayanlara) bir çip takılacak, böylece bu kişiler görünmez duvarlarla kuşatılmış topraklara rahatça girip çıkabilecek. Bu sayede, hem İsrail'in onaylamadığı hiç kimse bu görünmez sınırlardan geçemeyecek, hem de dikenli teller ve gerçek duvarların can sıkıcı görüntüsüyle Araplara propaganda şansı verilmemiş olacak.

***

Bize bu hikâyeyi, The Key (Anahtar) adlı bilim-kurgu öyküsünde, Filistinli yazar Anwar Hamid anlatıyor: Aradan uzun yıllar geçmiş, büyükbaba ölmüş, Moshe evlenip baba olmuştur. Karısı Elza ve beş yaşındaki kızı Edina'yla birlikte mutlu mutlu yaşarlarken bir gece, 2048 yılının 14 Mayıs'ını 15 Mayıs'a bağlayan gecesi, tuhaf bir şey olur: Küçük Edina, “Kapı! Kapı! Baba, kapıı!” diye çığlıklar atarak dehşet içinde uyanır.

Odanın ya da evin kapısında herhangi bir tehdit unsuru yoktur. Aile sakinleşip tekrar uykuya dalar. Ertesi gece aynı olay, aynı saatte ve aynı biçimde –“Kapııı!”- gerçekleşince, aile çocuğu ünlü nörolog Dr. Naftali'ye götürür. Görünür herhangi bir neden bulamayan doktor bazı sakinleştirici ilaçlarla aileyi gönderir. İlaçlar etkisini gösterir, Edina kapıyla ilgili karabasanlardan kurtulur.

Ama bu sefer Elza'nın karabasanları başlar. Genç kadın gecenin bir vakti, kapıda bir anahtar tıkırtısı duyarak uyanır. Birileri eve girmeye çalışmaktadır. Moshe kapıyı kontrol ettiğinde hiç kimseyle karşılaşmaz. Polis soruşturmasından da bir şey çıkmaz.

Uyumadıkları sürece sıkıntı yoktur; sabaha dek uyumadan, ışıklar açık oturduklarında hiçbir sorunla karşılaşmazlar. Ama bir sonraki gece Elza yine aynı tıkırtıları duyar. Sonraki gece, sıra Moshe'ye gelmiştir.

Hikâyenin sonunda, her ne kadar yazılmamışsa da, şunu anlarız: Görünmez duvar çipi, icat edildiği gün hayatta olanlara ve o günden sonra doğanlara takılmıştır, ama 1948'de evlerinden silah zoruyla çıkarılan ve katledilen 'nakba' (kıyamet) kurbanlarına haliyle takılamamıştır. İşte taş ya da elektronik sınırların durduramayacağı bu Filistinliler, yüzyıl sonra dönüp paslı anahtarlarla bu kapıları açmaya, 'evlerine' girmeye çalışmaktadır.

***

Anahtar'la birlikte 11 farklı yazarın etkileyici öyküleriyle yer aldığı bu derlemenin adı, Palestine+100. Tüm hikâyeler 'nakba'nın yüzüncü yılında, 2048'de geçiyor. Öykülerin hepsinde yoğun bir hüzün ve bu hüznü neredeyse elle tutulabilecek denli somut hale getiren bir çözümsüzlük duygusu var.

Kitabın yayımlandığı yıl (2019) Gazze henüz yerle bir edilmemişti. Ama o zaman bile yıkık döküktü, İsrail ordusunun kuşatması altında ekonomisi yok olmak üzereydi, genç-yaşlı hiçbir Gazzelinin umudu kalmamıştı.

2017-2018 yıllarında, Gazze'de özellikle gençler arasında korkunç bir intihar salgını başladı. 'Gelecek kaygısı' tanımını bile hafif gösterecek kadar derin olan o çözümsüzlük duygusu, lise ve üniversite çağındaki gençleri mahvediyordu. The Guardian'dan Sarah Helm, 22 yaşında bir gencin intiharıyla iyice görünür hale gelen bu durumla ilgili yazısında şunları söylüyordu: “Görgü tanıklarından, vurulmayı umarak tampon bölgeye giren çaresiz insanların hikâyelerini dinledim. Tanıdığım genç bir kadın, Gazze'de evlenmek veya çocuk büyütmek istemediği için aşırı doz aldığını anlattı.” (18 Mayıs 2018)

***

Şu an Gazze'de bir soykırım yapıldığını artık herkes kabul ediyor. Ama 'uluslararası toplum'un İsrail'e tepkisi, mahalle kavgasındaki “Sakin ol komşum, ne gereği var?”ın ötesine geçmiyor. Bugün soykırım yapanın bir zamanlar çok feci bir soykırıma uğramış olmasının da bu tepkisizlikte etkisi var tabii ama Netanyahu ve ekibi acilen durdurulup yaptıklarının hesabı sorulmazsa, gün gelecek, hepimiz gece yarısı korkunç tıkırtılarla uyanacağız.