Bir yanda hüzün bir yanda sevinç

Halil ERTUNÇ

Türkiye futbol liglerinde bu sezon tamamlanmak üzere. Ege Bölgesi’nin köklü kulüpleri mücadele ettikleri liglerde hem sevinç yaşadı hem hüzün. En büyük hüznü ise İzmir’in 111 yıllık çınarı Altay yaşadı.

Siyah-beyazlı İzmir temsilcisi, 3 yıl içinde Süper Lig’den 3. Lig’e düştü. 2021-22 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden İzmir ekibi, son 3 yılda 3’üncü kez küme düşerek profesyonel liglerin en alt kategorisi olan 3. Lig'e kadar geriledi. Hafta sonu TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 32. hafta mücadelesinde Kepez Spor'la karşı karşıya gelen Altay, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve bitime 2 hafta kala son olarak 2017 yılında yer aldığı 3. Lig'e 8 yıl aradan sonra dönüş yaptı.

Türkiye’nin en üst seviyesi olan Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda mücadele eden Altay, ligi 18. sırada tamamlayıp 1. Lig’e düştü. Bir yıl kümede kalmayı başardığı 1. Lig'den de geçen sezon düşen siyah-beyazlılar, bu sezon da 2. Lig'e veda etmek zorunda kaldı. Geçmiş sezonlarda yapılan borçlardan dolayı sürekli puan silme cezaları alan İzmir ekibi, mali ve sportif açından adeta çöküşe geçti. Toplam borcunun 800 milyon lirayı geçtiği belirtilen Altay’da eski futbolcularına olan borçları nedeniyle 2021-2022 sezonunun devre arasından bu yana yaklaşık 3 yıldır transfer gerçekleştiremedi. Yaşanan bu krizden şirketleşerek çıkmayı hedefleyen Altay, yatırımcı bulamayınca hedeflediği sonuca ulaşamadı.

AMATÖRE DÜŞEBİLİR

Son 4 yıldır takviye yapamadığı, Gökhan Süzen hariç altyapıdan çıkan oyuncularından kurulu transfer yasaklısı kadrosu ve bu sezon daha önce FIFA'dan aldığı 6 puan silme cezasıyla aylardır amatöre düşme hattında olan Denizlispor, bu hafta ligin son maçına çıkıyor. Denizlispor'un önünde tarihinde ilk kez amatör kümeye düşmemek için yalnız tek şans kaldı. Son hafta kendi sahasında iddiasız Niğde Belediyespor'u ağırlayacak 20 puanla düşme hattındaki Denizlispor'un ligde kalmak için kazanması şart.

7 maçtır galip gelemeyen Denizlispor'a yalnız kazanmak yetmeyecek. Yeşil-siyahlı ekip kazanırsa 22 puanlı rakibi Edirnespor'un Play-Off potasındaki Ağrı 1970 Spor deplasmanında puan kaybını bekleyecek. Denizlispor'un ligde kalması için grupta 21 puanla düşme potasındaki Büyükçekmece Tepecikspor'un da deplasmanda yine Play-Off'u garantilemeye çalışan Kahramanmaraş İstiklalspor'u yenememesi gerekiyor. Kazanamazsa her şartta düşecek Denizlispor galip gelir, rakipleri takılırsa kurtuluşunu ilan edecek. Tepecikspor kazanamaz, Edirnespor berabere kalırsa ikili averajı Edirne'den iyi olan Denizli 3 puan alması halinde 23 puan ve averajla kümede kalan taraf olacak.

19 YILLIK HASRET BİTTİ

TFF 3. Lig 2. Grup’un 32. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Silivrispor’u 4-0 skorla mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu galibiyetle birlikte yeşil-beyazlı ekip, 19 yıl aradan sonra tekrar TFF 2. Lig’e yükselme hakkı kazandı. 2004-2005 sezonundan bu yana alt liglerde mücadele eden Muğlaspor, 19 yıl aradan sonra yeniden profesyonel futbolun ikinci basamağına dönme başarısını gösterdi. Kulüp camiası, yıllardır beklenen bu çıkışı tarihi bir an olarak değerlendirdi.

Aydınspor yıllardır beklediği başarıyı yakaladı. Süper Amatör Lig’de mücadele eden Aydınspor, sezonun son maçında Çine Madranspor’u 2-0 mağlup etti şampiyon oldu. Aydınspor önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, tarihi başarılarını binlerce taraftarın önünde kutladı.

Karşıyaka, 19 yıl sonra ağırlayacağı Bursaspor’u mağlup etmek istiyor. 3. Lig 1. Grup’ta 6 puanlık avantajını üst üste iki yenilgiyle kaybeden Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, normal sezonun son haftasında ezeli rakibi Bursaspor’u yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda ağırlayacak. Yıllar sonra yolları kesişen iki ekip sezon boyunca şampiyonluk yarışı verdi. Karşıyaka’dan 9’uncu hafta devraldığı liderliği bir daha bırakmayan Bursaspor, önceki hafta mutlu sona ulaştı. Karşıyaka ise şampiyonluğu kaçırsa da hafta sonu kazanarak Play-Off’ta ilk iki turda maç yapmayıp direkt grup finaline yükselmek istiyor.