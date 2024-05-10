Bir yılda 10 bin meyve fidanı dağıtımı yapılacak

BirGün EGE

Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle üretici kooperatiflerinden temin ettiği elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, kiraz, kayısı, erik, ceviz ve badem fidanlarının dağıtımına Eğridere’de başladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki yıl sonuna kadar 10 bin fidanın üreticiye ulaştırılacağı çalışma kapsamında ilk fidanları muhtarlarla birlikte dağıttı. Başkan Eşki, “Kırsal mahallelerimizi kalkındırmak için yerel üreticimize her türlü desteği vereceğiz. Meyve fidanı dağıtımı da bu amaçla yapacağımız çalışmalardan biri” dedi.

Tarım alanındaki çalışmaları sosyal bir projeye de dönüştüreceklerini söyleyen Eşki, “Destek verdiğimiz çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünleri Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperetifi aracılığıyla satın alarak üreticimize destek olurken ihtiyaç sahibi Bornovalılar’ın doğal ve sağlıklı gıdalara ulaşımını sağlayacağız. Yetiştirilen bu ürünler kısa süre sonra açmaya başlayacağımız Dost Market raflarında yerini alacak” dedi.