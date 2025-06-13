Bir zamanlar Ankara

Esme ARAS

Nahid Sırrı Örik’in, 1931-1951 arasında dönemin gazete ve dergilerinde yayımlanan metinleri, akademisyen Bahriye Çeri tarafından ‘Ankara Yazıları’ başlığı altında derlenerek, Everest Yayınları etiketiyle okurla buluşturuldu. Örik, Ankara’yı merak ederek inceleyenlerin sayısının yok denecek kadar az olduğu bir dönemde şehrin mahallelerine, kaza ve köylerine, çevre kasabalara düzenlediği gezileri, nahiye müdürü ve öğretmenlerden elde ettiği bilgilere kendi gözlem ve yorumunu katarak yazdı.

Bu yazılardan Nahid Sırrı’nın başkente ilk kez 1925’te geldiğini, iki yıl düzenli kaldıktan sonra ayrıldığını öğreniriz. 1929 sonbaharında yerleşmek üzere Ankara’ya tekrar gelen yazar, Tasnif Memuru sıfatıyla Dil Heyeti’nde çalışmaya başlar ve 1945’e dek yaşamını burada sürdürür. Yazılarında kent yaşamı hakkında değerlendirmelerde bulunur, gelişmelerden haber verir, semtleri ve mekânları detaylıca anlatır. Civar köy ve kasabalara yaptığı seyahatler sonucunda, eğitim sahasında katedilmesi gereken daha çok yol olduğundan; doğadan, insandan, tarihten ve arkeolojik yapılardan söz eder.

Devlet merkezi olan Ankara’da imar hareketlerinin sistemsiz ilerlediğini, yeni kent planlamasında birtakım yanlışlar olduğunu düşünür ve bu konuda kendi fikrini açıkça belirtmekten kaçınmaz. En başta Kale ve civarı ihmal edilmiş, eski Ankara feda edilerek Yenişehir kurulmuştur. Eski şehrin geçmişten getirdiği eserleri, asırlık tarihi, kimliği, çehresi korunamamıştır. Buna karşılık yeni gelişen Yenişehir binalarla doldurulmuş, sınıfsal farklılık ve gelir adaletsizliği ortaya çıkmıştır. Birçok yenilik gündelik ihtiyaçlar göz önüne alınarak yapılmış, yarının gelişmeleri hesaba katılmamıştır. Nahid Sırrı, bu eksikleri sıraladıktan sonra Ankara için kendince tasavvur ettiği bazı imar hareketlerini dile getirir. Ona göre Meclis ve Bakanlıklar Yenişehir yerine Kale içine kurulmalı, Mülkiye ve Hukuk Mektebi aşağıdaki asfalt yerine kentin genel görünümüne hizmet etmesi bakımından Cebeci’nin üst teraslarına yapılmalıydı. Yeni semtler türerken eskilerin sönmesi, giderek itibardan düşmesi ancak bu şekilde önlenebilirdi.

Bu dönemde muharrir vekiller ve aydınlar kadrosu, genç Cumhuriyet’e destek vermek amacıyla yönetim kadrolarında yer almış, Ankara’nın edebi hayatına canlılık getirmiştir. Karpiç, Özen, Kutlu gibi öne çıkan mekânların yanında Sadri Ertem, Yaşar Nabi, Dıranas gibi kimi yazarların toplanma yeri olan Ulus Meydanı’ndaki İstanbul Pastahanesi’nden söz açılır. Nahid Sırrı, hayatı dar alanlarda, Bakanlıklar ile Ulus Meydanı arasında yaşayan pek çok kişinin konfor alanının dışına çıkmadığını, eski şehri merak dahi etmediğini gözlemler. Oysa kendisi, Yenişehir kibarlarının tahammül edemeyecekleri mahallelerde pansiyoner olarak oturmaktadır. Bu nedenle At Pazarı’nda Anadolu şivesiyle konuşan vatandaşların, ürünlerini satabilmek için gösterdikleri gayreti göz ardı etmez. Yeni yapılan kübik binaları birer çürük dişe benzeterek, bu ince zevkin korunması gerektiğini vurgular.

Nahid Sırrı, resmi bir görevi olmaksızın bazen Maarif veya Matbuat Umum Müdürlüğü’nün davetlisi olarak eski-yeni, zengin-fakir, yakın-uzak demeden Ankara’nın hemen her yerini gezmiştir. Hayatının büyük bir kısmını Ankara’da geçiren Örik, yaşadığı dönemde kentin/ kentlinin yaşamsal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarını yerinde incelemiş, günün koşullarına göre doğru tespitlerde bulunmuştur. Sanatın dallarından edebiyat başta olmak üzere, musiki, resim, tiyatro, peyzaj, mimari, eğitim gibi pek çok alanda kalem oynatarak ufuk açıcı, kendine özgü fikirleri kayda geçirmiş, bugüne kadar ulaştırmıştır.