Bir zihniyet eleştirisi

KONUK YAZAR: Esme Aras

Otuz yılı aşkın süredir aktif olarak edebiyatın içinde olan bir isim Başar Başarır. Eserleri 2004 Sait Faik Hikâye Armağanı’na, 2014 Yunus Nadi Öykü ve 2017 Yunus Nadi Roman Ödülü’ne değer görüldü. Yazarın Vangelis Kechriotis’ten yaptığı epigrafla açılan ikinci romanı “Dolunay İki Gece Sürer”, Can Yayınları tarafından 2021’de okurla buluşturuldu.



Göç ve mübadele temeli üzerine inşa edilmiş eserde, ikinci kuşak Girit mübadili Ali İhsan Bey’in çekirdek ailesinin çevresinde gelişen olayların arka planında, bir dönemin Türkiye panoramasını okumak mümkün. Anlatı zamanı olan 2001 yılını gayet şuurlu bir şekilde seçtiğini belirten yazar, döneme ilişkin kapsamlı bir araştırma yapmış. 1999 depremi sonrası Türk-Yunan ilişkilerindeki yakınlaşma, iki ülkenin dışişleri bakanlarının yaptığı karşılıklı resmi ziyaretler, anayasa kitapçığı krizi, ekonomik kriz gibi dayanaklar üzerinde yükselen roman bir “zihniyet” eleştirisini barındırıyor. Tarih, siyaset ve toplumsal ilişkiler hakkındaki ezberimizi bozmaya yönelik olarak okurunu klişeler, hurafeler, aynı didaktik yaklaşımlar, basmakalıp düşünceler, değişmez inanışlar, önyargılar, kültürel şartlanmalarla yüzleştiriyor.

BİLDİKLERİMİZİ TAZELİYOR



Kitapta kadim bir tarihe sahip Girit Adası’nın kültürü hakkında bildiklerimizi tazeliyor; atasözleri, deyimler, yöresel deyiş ve tatlar hakkında yeni şeyler öğreniyoruz. Başarır, anne tarafından bir Giritli, ancak kulağında kalan kelimelerle ördüğü metninde dile yönelik hassasiyetinin bununla sınırlı olmadığı anlaşılıyor. Bir yazar olarak Türkçe’nin zenginliklerini ne denli önemsediğini, “Türkçe benim en önemli hazinem,” cümlesiyle dile getirirken, günümüzde artık kullanılmayan, manası, tınısı unutulmuş nice sözcük, deyiş, terkip, tamlama ve metaforu topladığından söz ediyor.



Romanda kızını tanımayan ama durmaksızın öğreten sesiyle konuşan baba, kocasıyla cebelleşmekten vazgeçerek susmayı seçmiş anne ve evdeki huzursuzluktan kaçarak iletişimsizliğe sığınan kız evlat üzerinden, orta sınıf bir ailenin yaşamına tanık oluyoruz. Başkaları için yaşamak taassubunu misafir ağırlama metaforuyla anlattığı bölümde, söz ve davranış arasındaki tutarsızlıkları, çelişkileri yazmak istemesini, “Yegâne amacım aile kurumunun varoluşu gereği sıklıkla yarattığı bu sahte saadet sahnelerini alıp incelemek, mümkünse de biraz gülümsemekti,” sözleriyle açıklıyor yazar. Anne-kız ilişkisine yakından bakıldığında ikisinin de aynı yaşta âşık olduğu ve bir bayrak yarışı gibi kızın, annesinin çeyizini devraldığı görülüyor. Aslında çoğu kadın kasvetli aile ortamı içinde, Gamze ve Feriha’nın durumuna benzer bir yaşama mahkûm edilerek, olmadığı biri hâline dönüşüyor. Bu örnekten yola çıkarak, zamansal döngüde değişimin yavaş olması ama değişmezliğinse yıllar içeren bir zamanı almasına ve bu yüzden geride kalan kadınların, gidenlerin ruhunda eriyip yok olduğuna dikkat çekilmek isteniyor.



DİDAKTİK BİR YAKLAŞIM



Değişmezlik demişken… Hem olay örgüsünün geliştiği zaman diliminde hem de tarihteki Türk-Yunan ilişkilerini roman kurgusu içinde ele alan yazarın birtakım sinir uçlarına dokunduğunu söylemek gerek. Kendine göre inanışları olan, kimseye itimat etmeyen, yıkıcı hatıraları ve acıyı sürekli gündemde tutarak hayatı klişeler üzerinden tıpkı bir ezberi tekrarlar gibi didaktik yaklaşımla ele alan İhsan Sami Bey’in, aslında bir karakterden öte bir zihniyeti ve sınır komşularımıza karşı önyargılarımızı temsil ettiği söylenebilir. Resmi tarih ya da milli şuur söz konusu olduğunda aslında yaşanan ve yazılanlar arasındaki farka bu yolla dikkat çekilmeye çalışılıyor. Hatta Brendan karakterine kulak verecek olursak, Kraliçe II.



Elizabeth’in değişmez bir kararlılıkla aynı siyaseti yıllarca sürdürdüğünü görebiliriz. Aslında hiçbirinin Giritli falcı kadın Hrisula’nın bağnazlığından farkı yok, “düşmanlık adeta meslek olmuş.” Oysa kendimizi sorgulama, tutucu tahakküme aldırmadan karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini dikkate almayı öğrenme zamanı geldi de geçiyor.



Mübadelenin 100’üncü yılında, geçmişin hatalarını kabullenmek ve sınırların ayırdığı halkların kültürel şartlanmalardan uzaklaşarak, asırlar öncesine dayanan bir kardeşlik, bütünlük, masum bir aynı fikirdelik etrafında birleşeceği günlere bir özlem ve umut olması niyetiyle okuyabiliriz bu kitabı. Sonuçta siyasi de olsa her ilişki ikinci bir şansı hak ediyor, “dolunay bile iki gece sürer,” öyle değil mi?