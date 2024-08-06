Biraz düzen biraz da dağınıklık çocukluğa en yakışanı

Sabri Safiye’nin, Ozan’ın dağınık odasında ipleri yeniden ele aldığı bir derlenme toplanma hikâyesi ‘Dağınık Oda’ Günışığı Kitaplığı etiketiyle okurla buluştu.

Zeynep Ceren BURAK

Dağınıklık nedir? Kendi içinde bir düzendir. Başkaldırıdır. Bir direniştir. Yok canım olsa olsa tembelliktir. Farkında olmadan odasında müthiş bir kaos yaratan Ozan, kendisini toplanmasının imkânsız olduğu dağınık bir odayla baş başa bulur. Düzeni yeniden sağlamanın tek bir yolu vardır; aklını kullanmak. Sabri Safiye’nin, Ozan’ın dağınık odasında ipleri yeniden ele aldığı bir derlenme toplanma hikâyesi ‘Dağınık Oda’ Günışığı Kitaplığı etiketiyle okurla buluştu.

BOŞ VER, BOŞ VER, SONRA YAPARSIN!

Erteleye erteleye, yarın yaparım diye diye biriken işleriniz olmuştur. Bir gün bir bakarsınız ki altından kalkılamayacak bir noktaya gelmiş. En can sıkıcısı da dağınık odalardır. Kitabın altından çıkan çorap teki, tek bacağı kopuk bir bebek, pili bitmiş arabalar, ucu kırık kalemler… Ozan’ın odası da benzer şekilde adına artık dağınıklık denemeyecek, yeni bir isim bulmamız gerekecek bir noktada. Çocukluk kıyafetlerinden, alındığını bile unuttuğu oyuncaklarına, ders kitaplarından, kırtasiye malzemelerine kadar her şey karmakarışık bir halde! En tuhafı da annesi artık isyan noktasına gelene kadar farkında olmaması. Aslında okulda, ödevlerinde, evin içinde kısaca hayatında aksi giden bir sürü şey var ama bunu bu karmaşaya bir türlü bağlayamıyor.

Odasının en kuytularındaysa çoktan bir ülke kurulmuş durumda. Odadaki eşyalar kendi başlarının çaresine bakmanın bir yolunu bulmuşlar. Bu ülkenin başındaysa kuyruğu çiğnenmiş oyuncak bir dinozor var. Evcil hayvanı hamster Zilla ile bu ülkeye çıktığı yolculukta artık ipleri eline almanın zamanının geldiğini anlıyor Ozan. Hem odasını hem hayatını düzene koymanın bir yolunu buluyor hem de çok fantastik bir şekilde.

KAOS MU, DÜZEN Mİ, DENGE Mİ?

Hepimiz çocukken Ozan’ın düştüğü bu kara deliğe en az bir kez düştük. Bir şey ararken, hiç aramadığınız başka bir şeyi bulduğunuz andaki mutluluk ve şaşkınlığınızı düşünün. “Bunu buraya mı koymuşum!” Ne kadar da tanıdık bir cümle. Öncesinde yerine konmuş olsa bu kısa mutluluk anı yaşanmayacak. Ama zamanında yerli yerinde olsa zaman kaybı ve sinir harbi de yaşanmayacak. Alın size dilemma! İşin sırrı galiba dengede. Biraz düzen biraz da dağınıklık çocukluğa en yakışanı.

DAĞINIK ODA

Sabri Safiye

Resimleyen: Ahmet Uzun

Günışığı Kitaplığı, 202