BirGün finali yerinden takip etti: Dortmund kaçırdı, Real Madrid kazandı

2024’te 6,6 milyar dolarla dünya futbolunun en değerli, senelik 831,4 milyon avro gelirle en çok kazanan İspanyol devi, tarihinde 36. kez La Liga şampiyonluğu kazanırken 14. kez Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kaldırdı.

1902 Mart ayında “Madrid Futbol Kulübü” adıyla adımlarını atmışlar futbol alemine, 1920’de İspanya Kralı Alfonso XIII kulübe “Kraliyet” unvanını vermiş. 2024 senesinde 6,6 milyar dolarla dünya futbolunun en değerli, senelik 831,4 milyon Euro gelirle en çok kazanan futbol kulübü. Kökleri 1902’ye uzanan İspanyol devi tarihinde 36 kez La Liga şampiyonluğu kazanırken, 14 kez de Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kaldırdı…

Fotoğraf:BirGün

Haziran ayının ilk gününde Şampiyonlar Ligi finalinde görkemli Wembley Stadı’nda Real Madrid, Bundesliga’da sezonu 5. sırada bitiren Borussia Dortmund karşısında. Kazanmaları temennisiyle onlara da selam çakalım. Bu sene 115. yaşını kutlayacak Alman futbolunun sevilesi kulübü, nam-ı diğer “Die Schwarzgelben” (Kara Sarılar). 1909’un Aralık soğuğunda, yerel kilisenin sponsorluğunda bir Katolik cemaatinin genç takımında top koştururken kilisenin baskısından fena bunalmış gençler tarafından “Zum Wildschütz” adında bir birahanede kurulmuşlar. Kulübün adı günümüzde 594 bin nüfusa sahip şehirde isim yapmış bir bira fabrikasından miras, ne de olsa bölge halkının milli içereceği! Kurulduğu zamanlarda renkleri mavi beyazmış ama zaman içinde şehri o yıllarda en iyi anlatan, işçi sınıfıyla özleşmiş iki rengi tercih etmişler, kömürün karası, biranın sarısı… Tanıl Bora, birlikte yazdığımız “Kimi Başrol Kimi Karakter-Kulüp Hikâyeleri” kitabında, Borusia Dortmund’a selam durduğu enfes yazısında anlatmıştı renklerin hikâyesini. Simgeleri “Echte Liebe” (Gerçek Aşk), bir futbol kulübü bundan güzel nasıl tarif edilir ki, malum bir şehri tribünden sevmektir taraftarlık! Şehir sakinlerinin gerçek aşkı takımları. 2013’te Şampiyonlar Ligi finaline hak kazandıkları zamanlarda 24.042 bilet için 502.567 bin taraftar akın etmiş kulübe. Ülke futbolunda en çok üyeye sahip 3. kulüp, dünya futbolunda maçlarında en çok taraftar ortalamasında ilk sıradalar. 2023-24 sezonunda 81.365 kapasiteli mabetleri ‘Signal Iduna Park’ta 81.305 taraftar ortalaması yakaladılar. Tarihlerinde Şampiyonlar Ligi finalinde iki kez yer aldılar, 1997’de kupayı kaldırırken 2013’te Wembley’de kaybettiler. İki kulüp tarihte Avrupa Kupaları’nda 14 kez karşılaştı, Real Madrid, Borussia Dortmund›un turnuvada en sık karşılaştığı (14) takımlardan biri; İspanyol takımı yalnızca Bayern Münih (22) ve Juventus (16) ile daha sık karşı karşıya geldi. Dortmund’un rakibine karşı bahtı kapalı, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile oynadığı 14 karşılaşmanın yalnızca üçünü kazanabildi (5B 6M). Real Madrid Avrupa Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 18. finalle futbol aleminde finalde en çok boy gösteren kulüp. Önceki 17 finalin 14’ünde kupayı kaldırdılar, kazanmaları durumunda tarihlerinde ilk kez bir Avrupa Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda namağlup bitirecekler. Finali kazanan 73,5 santimetre boyunda ve 7,5 kg ağırlığındaki kupanın sahibi olacak. Yaratıcısı Jürg Stadelmann kupayı şöyle tanımlamış “Bu sanatsal bir şaheser olmayabilir, ancak futbolun içindeki herkes için ele geçirmek istedikleri en kutsal hazine.”

TAKIMLARIN YILDIZLARI

Takımların parlayan oyuncularına gelince, Real Madrid’de Vinicius Junior, 2022-23 sezonundaki yedi gol ve beş asistinin ardından bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde beş gol ve dört asist yaptı. Şampiyonlar Ligi tarihinde yalnızca bir oyuncunun arka arkaya sezonlarda 5+ gol ve 5+ asist kaydettiğini hatırlatalım; Luís Figo 1999-2000 sezonunda Barcelona’da 5 gol, 9 asist ve 2000-2001 sezonunda Real Madrid’de 5 gol, 7 asist yapmıştı. Orta sahanın generali Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi’nde takım arkadaşlarına en fazla pozisyon hazırlayan oyuncu (19), bunlardan dördü asist olarak kayda geçti. Dortmund’un savunma oyuncusu Mats Hummels bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin her dakikasında sahada yer aldı. Bunu istikrarı en son yakalayan 2017-18’de Real Madrid’de Cristiano Ronaldo olurken, bunu yapan son stoper ise 2004-05’te Liverpool’da Sami Hyypia oldu.

MAÇIN KIRILMA ANLARI

Maçın favorisi Real Madrid 4-3-1-2 dizilişinde, kalede Courtois, savunmada Mendy, Nacho, Rudiger, Carvajal, orta sahada Kroos, Camavinga, Valverde, ileri uçta Bellingham’ın önünde, Rodrygo, Vinicius. Borussia Dortmund 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Kobel, savunmada Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, orta sahada Emre Can, Sabitzer, ileri uçta Sancho, Brandt, Adeyemi, önlerinde golcüleri Fullkrug. Maça 3. bölgede baskıyla başlıyor sarı siyah formalı Dortmund, 3. dakikada soldan Vinicius ile soldan etkili olmaya çalışıyor Real, rakip savunmanın sağında Ryerson yakın markajda. Maçın ilk kornerini 7’de sağdan kullanıyor Dortmund, rakip savunmada Rudiger topu uzaklaştıran oyuncu. İlk bölümde Real topa daha çok sahip takım, 12’de Valverde sağ çaprazdan isabetsiz vuruyor. 14’te müsait pozisyondan yararlanamıyor Dortmund, Fullkrug’ün savunma arkası koşusu ve pasının devamında Brandt sol çaprazdan uzak köşeye isabetsiz vuruyor, Real savunmasının defans derinliğini kaybettiği anlarda Dortmund etkili. İlk 15 dakikanın sonunda Real topa yüzde 60 oranında sahip takım, ancak rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. 21’de net fırsatı harcıyor Dortmund, Adeyemi kaleci Courtois ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurmak yerine çalımı tercih edince pozisyon kaçıyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. İki dakika sonra Real ceza sahasında rakip savunmanın uzaklaştıramadığı pozisyonda Fullkrug’un vuruşunda direkler gole izin vermiyor, pozisyonda şans Real’in yanında. Rakibin geride eksik yakalandığı anlarda net fırsatları kaçırıyor Dortmund, Real savunmada açıklar veriyor. 28’de Adeyemi, Camavinga’yı geçip solda dar açıdan vuruyor, Courtois’in çeldiği top Fullkrug’un arkasına düşerken kaçan gole hayıflanıyor kale arkasındaki Dortmund taraftarları, o dakikaya kadar en az üç net fırsattan yararlanamıyorlar. Ancak Real’in kötü oynadığı maçlarda tek atakta gol bulduğunu, forvette etkili ayaklara sahip olduğunu hatırlatalım. 37’de Kobel’e sert müdahalesi sonucu Real’de sarı kartı gören Vinicius. 40’da Dortmund’da gereksiz bir sarı kart gören Schlotterbeck, üç dakika sonra Sabitzer aynı akıbeti paylaşıyor. Dortmund’un topa yüzde 37 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yokladığı, net fırsatlardan yararlanamadığı, Real’in hücum geçişlerinde pasif kaldığı iki dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

KUPA İSPANYA’YA

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Dortmund, o dakikaya kadar duran toplarda etkisizler. 49’da gole yaklaşıyor Real, Kroos’un sol çaprazdan kullandığı duran topu kornere çeliyor Kobel, Real’in gole yaklaştığı ender pozisyonlardan. Akabinde kullandıkları kornerde Carvajal’ın yakın mesafeden kafa vuruşu isabetsiz, devrenin ilk bölümünde ilk yarıya kıyasla daha etkili beyazlı takım. 57’de gole yaklaşıyorlar, Carvajal’ın rakip ceza sahasında volesi savunmanın müdahalesi sonucu Kobel’in ellerinde kalıyor. Real’in etkili oyuncusu Bellingham o dakikaya kadar suskun ama 20 yaşındaki orta sahanın İspanya’da yılın oyuncusu ödülünü kazandığını hatırlatalım. 64’te rakip kaleyi bir kez daha deniyor Dortmund, soldan ortalanan topta Fullkrug’ün kafa vuruşunda gole izin vermiyor Courtois. 72’de Dortmund’da Adeyemi yerini Reus’a bırakıyor. 74’te öne geçiyor İspanyol takımı, Kroos’un soldan kullandığı kornerde rakip savunmadan önce kafayı vuran Carvajal, iyi oynamadıkları maçta golü buluyorlar. Savunma oyuncusunun Şampiyonlar Ligi’nde son beş sezonda ilk golü. 80’de Kroos’un kullandığı duran topta gole izin vermiyor Kobel, öne geçmenin verdiği özgüvenle ataklarını sıklaştırıyor Real. 83’te ikinci golü buluyorlar, Dortmund savunmasında Maatsen’in hatalı pasında Bellingham’ın asistini Vinicius aşırtma vuruşla topu ağlara gönderen oyuncu. Akabinde Modric ve Joselu, Bellingham ve Kroos’un yerlerine sahada. Beş dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 86.212 taraftarın şahitliğinde 2-0 kazanan Real Madrid 15. kez kupayı müzesine götürüyor. İyi oynamadıkları, ilk devrede rakibe net pozisyonlar verdikleri maçı kazanmayı bildiler. İnanması güç ama Real Madrid’in en son bir Avrupa Kupası “turnuva” finalinde kaybettiği son takım 1983 Kupa Galipleri Kupası’nda Alex Ferguson’un çalıştırdığı Abeerden idi. O maçtan beri finalde kaybetmiyorlar. Dortmund’a gelince, iyi başladılar ama son vuruşlarda etkisizdiler. Maçın adamı Dani Carvajal, parlak kariyerinde 6. Şampiyonlar Ligi kupası…