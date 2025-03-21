Birleşe birleşe kazanacağız: Karanlığı dağıtacağız

BİRGÜN EGE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptal edilmesi ardından içlerinde danışmanlarının da yer aldığı 105 kişiyle birlikte gözaltına alınması Ege’nin birçok ilçesinde protesto edildi. Ayrıca Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversite öğrencisi eylemler gerçekleştirdi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, TMMOB Mimarlık Merkezi önünde bir araya gelerek Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüdü. Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde ortak basın açıklamasını İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması bir günde iptal edilirken ve bu meselenin hukuksuzluğu dahi henüz tartışılmamışken yüzlerce polisle evine yapılan operasyonla İmamoğlu gözaltına alındı. İktidar kendisine muhalif olan kim olursa olsun nefes almasına izin vermiyor. İktidar bu konuda hukuki veya hukuk dışı tüm yöntemleri de kullanmaktan ne yazık ki çekinmiyor. Ülke tamamen totaliter bir rejimle yönetiliyor.”

Yaşanan olayın İmamoğlu özelinde değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “İmamoğlu sadece bir örnek. İktidara alternatif olabilecek hatta iktidara karşı seçim kazanabilen bir kişinin varlığı bir demokrasi yarışı değil, faşizm baskısıyla sonuçlandı” diye konuştu.

ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

Türkiye’nin hukukun üstünlüğünün değil, baskının, zorbalığın, faşizmin yaşandığı bir ülke haline geldiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “Artık hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Tutuklanmak, gözaltına alınmak, uydurma davalarla senelerce hapis yatmak, mal varlıklarına atanan kayyumlar eliyle her şeyimizin elimizden alınması, işsiz bırakılmak, bir siyasi cinayetin mağduru olmak, kurbanı olmak… Biz demokrasi ve özgürlük mücadelesini kazanacağız. Gücümüzü birliğimizi, haklılığımızı demokratik yöntemlerle dile getirerek bu karanlığı dağıtacağız.”

CHP il ve ilçe örgütleri tarafından yapılan ortak açıklamalarda, halkın seçme ve seçilme hakkının kısıtlanmasının darbe girişimi olduğu belirtilerek, siyasi iktidarın ömrünü uzatmaya çalıştığı ifade edildi. Seçimle kazanamayacaklarını anlayanların zorbalığa başvurduğunu belirten CHP'liler, gözaltılara tepki gösterdi. Açıklamada milletin yerine karar vermenin ve halkın iradesine engel olmanın darbe olduğunun altı çizilirken, siyasi iktidarın çok partili demokrasiyi yok etmek için harekete geçtiği kaydedildi. Adalet ve demokrasi talep eden herkese mücadele çağrısı yapılan açıklamada CHP’liler, iktidarın kumpaslarına boyun eğmeyeceklerini belirttiler.

ACAR ÜNLÜ’YE SORUŞTURMA

CHP Muğla İl Başkanlığı, CHP Menteşe İlçe Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Muğla Adalet Sarayı'na yürümek istedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve CHP'li ilçe belediye başkanlarının da katıldığı yürüyüşe izin verilmedi. Kitlenin önüne barikat kuran polis, yürüyüşe katılanlara biber gazıyla müdahale etti. Gazlı saldırıda CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'la birlikte 5 kişi gözaltına alınırken, Muğla Başsavcılığı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında da ‘kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan soruşturma başlattı.