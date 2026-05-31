Birleşerek büyüyecek bir kavganın ufkunda

Politika Kolektifi

Eşyayı adıyla çağıralım; Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden CHP Genel Başkanlığına getiren “mutlak butlan” kararı Türkiye’de rejimi değiştirmek için yapılan bir siyasal darbedir. Bu nedenle hukukun ya da CHP’nin tüzük maddelerinin labirentlerinde dolaşarak yapılacak her türlü değerlendirme son derece yanıltıcı olacaktır. Hele hele bir yargı darbesiyle utanmazca görev üstlenen Kılıçdaroğlu ve ekibinden CHP’nin bütünlüğünü koruma konusunda “medet” ummak boş bir beklentiden öte bir şey değildir.

Kılıçdaroğlu, bütün bu süreçlerin asli unsuru olarak görülmemelidir. Çok açıktır ki o kendine biçilen rolü oynuyor. Saray rejiminin sürdürülmesi için geçmişte de pek çok kez rol aldığı bugünden geriye dönüp bakıldığında daha net görülüyor.

Ancak CHP’ye ilişkin alınan “mutlak butlan” kararının Özgür Özel yönetimine son verilmesinden çok daha köklü siyasal sonuçlar yaratacağı unutulmamalıdır. Çok kez yazıldı ve söylendi; bugünkü Saray rejimi halk desteğini yitirdikçe iktidarda kalmanın yolu olarak rakiplerini etkisiz hale getirme ve muhalefeti parçalama stratejisini devreye sokmuş durumda.

Bunun için bir yandan güçlü bir rakip olarak gördüğü Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de tutarken diğer yandan CHP belediyelerine yönelik operasyonlarla ana muhalefet partisini devre dışı bırakmaya çalışıyor. “Mutlak butlan” kararının bu stratejinin yeni bir evresi olduğu son derece açıktır. İktidarın bu stratejisini değiştirebileceği beklentisi boş bir iyimserliktir. Açıkça görünüyor ki önümüzdeki günlerde muhalefetin üstündeki baskılar artarak devam edecektir.

***

Muhalefet saflarında yaratılmak istenen bir diğer bölünme ise “terörsüz Türkiye” adını verdikleri süreç eliyle Kürt Hareketini en azından “tarafsızlaştıracak”, iktidar karşısında dinamik güç olmaktan çıkartacak politikaları devreye sokmaktır. Bu yolla “muhalif olma” özelliği evcilleştirilmiş ve “müesses nizamın” bir parçası olarak konumlandırılan Kürt siyaseti, yeni rejimin unsurlarından biri yapılmaya çalışılmaktadır.

***

Rejimin inşa çabasının önüne ‘yeni’ sözcüğünü koysak da bugün ortaya çıkmış olan bir plan olarak görülmemelidir. AKP’nin Amerikan vesayetiyle iktidara getirildiği günden beri devreye sokulan “ılımlı İslam” modeli çeşitli etaplardan geçerek, geliştirilerek bugüne geldi. Askeri vesayetin ortadan kaldırılması bahanesiyle devreye sokulan Ergenekon ve Balyoz davalarıyla bürokraside temizlik yapıldı. Ardından 2010 referandumuyla yargının ele geçirilmesi; 15 Temmuz darbesinin ardından referandum süreçleriyle temellendirilen AKP-MHP ittifakı bugüne kadar taşındı.

Ara etap olarak Devlet Bahçeli’nin “Recep Tayyip Erdoğan anayasaya uymuyor o halde anayasayı ona uyduralım” sözüyle bugünkü garabet Başkanlık sistemine öncülük etmesinin peşinden hileli ve anti-demokratik ortamda yapılan seçimlerle “atı alanın Üsküdar’ı geçtiği” bir yeni düzen Türkiye’ye dayatıldı.

***

YSK, 2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde olduğu gibi muhalefet kazandıkça devreye sokuldu, seçim iptal ettirildi. “Mutlak butlan“kararı ise seçim iptalinden daha köklü bir çözümle, seçimi kazanma ihtimali olan partinin de kapatılması için atılan dramatik bir adım olarak devreye sokuldu.

***

Yeni rejimin inşasında yürüyen iktidar için çalan alarm zilleri 30 Mart 2024 Yerel Seçiminde yaşadığı yenilgi oldu. Halk desteğinin sürekli erimesi ve muhalefetin Kılıçdaroğlu yenilgisinde yaşadığı şoku atlatması baskı politikalarına hız verilmesinin en temel nedenidir. Amaç seçim yoluyla değiştirilmesi mümkün olmayan muhalefetin, rejime biat ettiği mutlak bir tek adam rejimi yaratmaktır.

Bu rejimin yeniden tanımlanma talebinin ve bu noktada atılan adımların uluslararası konjonktürden bağımsız olduğu düşünülmemelidir. Emperyalist güçler uzun zamandır Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesi için savaşları, çatışmaları göze alan bir politika yürütüyorlar. ABD-İsrail ekseninde şekillendirilen yeni Ortadoğu’da Türkiye’ye biçilen rol Türkiye’deki rejimin de yeniden şekillenmesini gerekli kılıyor.

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barrack’ın Ortadoğu ülkelerinde demokrasinin gereksizliği, etnik ve dinsel temsil üzerinde yükselen “monarşilerin” en uygun yönetim biçimi olduğuna ilişkin saptamaları yeni rejim arayışlarının çerçevesi sayılabilir.

Osmanlı sevdalısı siyasal İslamcıların Barrack’ın övgüyle söz ettiği “Osmanlı milletler sistemi” önerisine dört elle sarıldıkları ve bu doğrultuda yeni bir rejim kurmaya heveslendikleri söylenebilir. Bu özlem, Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanının bir yardımcısı Kürt bir diğer yardımcısı Alevi olsun” önerisi ile birlikte ele alındığında resim tamamlanıyor.

Cumhuriyetin bütün kazanımlarının rafa kaldırıldığı; yönetim mekanizmasının tek merkezde toplandığı, yerel yönetimlerin bir “ikili iktidar” olmasının engellenerek, merkezi yönetimin uzantıları haline dönüştürüldüğü, etnik ve dinsel farklılıkların düzenin sessiz ortakları olarak kurgulandığı, sınıfsal olarak çok net bir biçimde zengin ve sömürücü sınıfların halkı ezeceği bir ‘ılımlı İslam cumhuriyeti’ varılmak istenen sonuçtur.

Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yolla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi bu planın ilk adımı olarak görülmelidir. Ancak bu olup biteni sadece bununla sınırlı görmek yanıltıcıdır. Erdoğan sonrası için de yüzünü Ortadoğu’ya dönen ve kendini ABD-İsrail ekseninde konumlandıran emperyalizmin bölge çıkarlarının bekçisi bir Türkiye istenmektedir.

Bu emperyalist planı ortaya koyan bir dolu kanıt bulunabilir. Graham Fuller’in “Kemalist düzen” diye adlandırdığı düzenin yıkılmasını talep etmesi ya da CIA Analisti Paul Henze’nin ABD tarafından daha kolay kontrol edileceği için Türkiye’ye başkanlık rejimini önermesi ve elbette bizzat Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı olduğunu söylemesi açık niyet beyanı olarak görülebilir.

***

İçeride güç kaybettikçe Trump’tan meşruiyet bekleyen mevcut iktidar, ABD Güvenlik Doktrininde İsrail ve Suudi Arabistan’la birlikte emperyalizmin bölgedeki çıkarlarının emanetçisi olarak ilan edilmiştir. Tom Barrack’ın “Hazar’dan Ortadoğu’ya” işbirliği önerdiği İsrail’le kol kola girilmesi ve en son Abraham Antlaşmalarına Türkiye’nin de dâhil edilmesi talebine karşı sessiz kalınması olacakların işareti olarak görülebilir.

Peki, bu emperyalist merkezlerde Türkiye için tanımlanan bu yeni rol ve bu role uygun politikalar geliştiren mevcut iktidar başarılı olabilir mi? Evdeki hesap çarşıya uyacak mı? Bu sorunun yanıtı sadece iktidarın planları üzerinden verilemez. Gerçek yanıt bir bütün olarak muhalefetin yürüteceği mücadele ve geliştireceği stratejiler tarafından verilecektir.

Unutulmamalıdır ki ne iktidar ne de sırtını dayadığı Trump politikaları bütün bu baskı süreçlerini güçlü olduklarından değil kendi zayıflıklarını örtmek için devreye sokmaktadırlar. Kendi ülkesinde güç kaybeden İran savaşından istediğini alamayan Trump’ın ipine tutunmak mevcut iktidarı kurtarmaya yetmeyecektir.

***

Ülke içinde ise halkı kasıp kavuran bir ekonomik kriz derinleşerek devam ediyor, giderek yoksullaşan halkın öfkesi her geçen gün daha da artarak sürüyor. Okulu tek bir tebliğle kapatılan üniversite öğrencileri, köle gibi çalıştırılarak ücretleri ödenmeyen maden işçileri, açlığa mahkûm edilen emekliler haklarını aramak için sokaklara dökülüyor. İktidarın buna karşı yanıtı daha fazla adaletsizlik daha fazla polis baskısı daha fazla kısıtlanan özgürlüklerdir.

AKP-MHP iktidarı toplumsal desteğini yitirdikçe bir yönetememe krizine sürükleniyor. Bunun karşısında yerleşik siyaset düzeni de bütünüyle tıkanmış durumda. Onlarca siyasal parti sadece kendi gündemine sıkışmış, toplumda mayalanan öfke ve talepleri savunamayan onunla ilişki kuramayan kastlaşmış yapılara dönüşmüş durumda.

***

Sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, kadın örgütlerinin çevre inisiyatiflerinin; ezilen işçi ve köylü mücadelelerinin tek bir hedef etrafında toplanmaları kendi özgün taleplerine sıkı sıkıya sarılıp bunun tamamlayıcı bir parçası olarak ortak bir mücadele zemininde birleşmesi acil bir görev olarak duruyor.

TKP gibi kendini toplumsal mücadelenin dışında konumlayan, CHP’nin içine sürüklendiği ortamdan parsa toplamaya çalışan dolayısıyla aktüel kavgada dolaylı olarak iktidara güç veren yapıları bir kenara bırakacak olsak da sosyalist parti ve hareketlerin ortak bir hedefte birleştiğini, toplumsal bir güç oluşturabildiğini söylemek mümkün değildir.

Çok açık ki sol-sosyalist partilerin ve toplumsal mücadele örgütlerinin de içinde bulunduğumuz koşullarda dar grup çıkarlarını bir kenara bırakarak yukarıda acil bir görev olarak altı çizilen ‘birleşik muhalefet hareketinin’ yaratılması noktasında çaba sarf etmesi gereklidir.

Bütün bu dağınıklık görüntüsüne karşın iktidarın planlarını boşa çıkartacak bu kötülükler imparatorluğuna son verecek bir toplumsal bilincin ve öfkenin bütün toplum katlarında giderek büyüdüğünü görmek gerekiyor. Son dönemde önemli bir direniş sergileyen Özgür Özel CHP’sinin önü “mutlak butlan” yoluyla kesilmeye çalışılıyor. Kabul etmek gerekli CHP gibi köklü bir siyasal partinin yarattığı imkânları kolayca terk etmek; bu iktidar darbesine boyun eğmek gerekmiyor. Bu nedenle Özgür Özel’in CHP içinde bir kavgayı sonuna kadar sürdürmesi anlaşabilir bir durumdur.

Görülmesi gereken gerçek bu kavganın sadece artık iktidarın aparatı haline gelen hukuksal süreçlere ya da CHP Tüzüğüne dayanarak kazanılması mümkün değildir. Son “mutlak butlan” kararıyla çürüdüğü ilan edilen yerleşik siyasal partiler düzeninin sınırları içinde kalan bir mücadelenin kazanılması mümkün değildir.

Sokak ve direniş, toplumda var olan öfke siyasetin nereden kurulması gerektiğine dair çok açık bir ipucu ortaya koyuyor. Bu farklı ve bölünmüş muhalefet odaklarının bir birleşik mücadele çizgisinde birleştirilmesini zorunlu kılıyor.

Birleşik muhalefet hareketi düşüncesi artık herkes tarafından kabul ediliyor. Bunun anlayış düzeyinde bile kabul edilmesi başlangıç için önemlidir. Yüz yüze kaldığımız hukuksuzluklar sadece CHP sorunu olarak görülemez, dolayısıyla birleşik bir muhalefet hareketi sadece CHP ya da onun etrafında toplanarak yaratılacak bir şey değildir.

İktidarın yönetmek için siyaseti sadece düzen sınırlarında tutarak daraltması bütün kurumları siyasal partileri buna göre dizayn etmesi karşısında siyasetin toplumsallaştırılması ve egemen siyasete son verecek bir mücadele sürdürmenin koşulları şimdi her zamankinden daha fazladır. Bilinmelidir ki iktidarın başta CHP olmak üzere siyasal partileri kendi çıkarına göre kurgulaması sadece ve sadece düzen siyasetinin ölümü demektir.

Düzen siyasetinin ve düzen partilerinin ölümünden yepyeni bir siyasetin doğması, toplumsal muhalefetin toplumun bütün dokularına yayılan mücadelesinin emperyalizmin ve onun dümen suyundaki iktidarın kötülükler rejimini tarihin çöp sepetine atması pek ala mümkündür.

Kazanmak için bütün koşullar geniş halk kitlelerinin içinde filizleniyor. İşçiler ezilen tarım semekçileri, kadınlar gençler ezilen ulusların barış özlemi dinsel kimlikleri cinsiyetleri nedeniyle dışlananların eşitlik kavgaları teslim alınamayan bu ülkenin ilerici devrimci geleneği yol gösteriyor.

Halka kötülükten başka hiçbir vaadi kalmayan bir iktidarı suni teneffüsle yaşatabilmek mümkün değildir. Tarih bu kez bizi “Truva atlarının” umut olarak siyaset sahnesine çıkamayacakları, halkın örgütlü gücünün geleceğini ellerine alacağı bir mücadele sürecine çağırıyor. Bunu başarabiliriz. Kazanabiliriz.