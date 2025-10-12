Birleşik öğrenci hareketi yolunda ileri

SOL Genç

Memleket, sessizliğin parçalandığı, umudun yeşerdiği günlere ilerlerken toplumsal muhalefetin parçalı yapısı, halkın direnme eğilimlerinin suni tartışmalar ekseninde köreltilmesi, umutsuzluğun ve alternatifsizliğin dayatılması AKP iktidarından memnun olmayan ezici halk çoğunluğunun düzen içinde, parçalı ve yöntemsiz itirazlara sıkışmasına neden olmuştu.

Normalleşme, yumuşama, helalleşme kavramlarıyla uzlaşmaz çelişkileri yan yana getirmeye çalışan düzen siyaseti, siyasal İslamcı tek adam rejimini kurumsallaştırma planlarıyla hareket eden iktidarın hukuksuz darbesine uyandı.

19 Mart’ın henüz öğlen saatlerinde irade gaspına, geleceksizliğe ve zorbalığa karşı sokaklara taşan, barikatları yıkan, çalıntı meşruiyetleri parçalayıp atan gençler; eşit ve özgür bir geleceği yaratma iradesi taşıyordu. Zeren Ertaş için, İkbal ve Ayşenur için, ücretsiz yemek hakkı için, ihraç edilen akademisyenler için yürüyen; kayyum rektörlere karşı, faşist baskı ve yasaklara karşı, kampüslere sokulan İslamcılara karşı, amfilere getirilen NATO’culara karşı yasak tanımayan gençler; parçalı itirazlarını farklı kampüslerden sokaklara taşarak birleştirmişlerdi.

Bu birleşik mücadele, düzen muhalefetini daha direngen bir çizgiye iterken, iktidarın korkulu rüyası olan sokak hareketlerini de ortaya çıkardı. Halkın birleşmesinden, sokakta buluşmasından ve ortak düşmana karşı ortak hareket etmesinden korkan tek adam rejimi; gençlere yönelik gözaltılarla, tutuklamalarla yargıyı toplumsal muhalefeti dizayn etmek adına bir sopa olarak kullandı. Ancak başarılı olamadı. Bütün bu sindirme politikalarına rağmen halk nezdinde meşruiyetini tamamen yitirmiş iktidar bloğu Beyaz Saray koridorlarında, Meclis resepsiyonlarında verilen pozlarla çıkış rampaları aradı.

Sokaktaki deneyimlerin ardından muhalefetteki dağınıklık halinin tek adam rejimini hedef tahtasına oturtan birleşik bir muhalefet anlayışıyla ortadan kaldırılabileceği ve ancak bu şekilde bu ucube iktidara bir son verilebileceği ortadaydı. Gençliğin ‘kendiliğinden’ sokakta ve kampüslerde politik bir duruşla var olmasıyla birlikte birleşik bir öğrenci hareketinin somut zeminleri oluşmuştu. Bugün de 19 Mart süreciyle kendini somutlayan birleşik öğrenci hareketi fikrinin örgütlenmesi ve kurulan öz örgütlülüklerin süreklileşmesi ve çoğalması acil bir görev olarak önümüzde duruyor.

MÜCADELEYİ İLERİ TAŞIMA VAKTİDİR

Görünmek için kapattığımız yüzlerimiz; duyulmak için yükselttiğimiz seslerimiz birbirini biliyor, tanıyor ve birbirini çağırıyor. 19 Mart’tan beri yükselttiğimiz mücadeleyi bir adım ileriye taşımanın zamanı geldi. Birleşik mücadele hattını büyük ölçekte sınadığımız yoğun bir eylemlilik sürecinden geçtik. Mart eylemleri, tartıştığımız politik hattın doğruluğunu yalnızca salonlarda değil, sokakta, barikatlarda, omuz omuza kanıtladığımız bir dönem oldu. Memleket bataklığa sürüklenirken direnenlerin birleşik mücadelesini örgütlü bir hatta taşımak, geniş kitle eylemleriyle elde ettiğimiz kolektif birikimi kalıcılaştırmak; gençliğin devrimci, demokratik, militan öz örgütünü yaratmanın bir parçası olmalı.

İktidar, baskı politikalarını derinleştirdikçe gençlerin sesi daha gür, daha örgütlü biçimde yükseliyorken bizim görevimiz açık:

İnsanca yaşam talebini, birleşik ve kitlesel bir eylemlilik hattında buluşturmak.

Gençliğin kendini mağduriyetin edilgenliğine hapsetmediği; tek adam rejimine karşı kendi kaderini eline aldığı, devrimci bir özne haline geldiği süreçleri örmek zorundayız. Bu gerçekliği kurmak için sıra arkadaşlarımızı özneleştiren, sorunlarımıza doğrudan müdahale eden bir çalışma hattını üniversitelerde büyütüyoruz. 19 Mart’ta binlerce insanla örgütlediğimiz forumlara yenilerini eklemek; beraber tartışan, beraber üreten, beraber yaratan gençliğin önünde duran görev, yeni ODTÜ ÖTK’lerini yaratmak, dünden öğrenip yarını kurmaktır. Sistemin bizlere dayattığı dar alanların dışına çıkarak, kendimizi özgürce ifade edebileceğimiz yeni alanları yaratmaya ihtiyacımız var. Üniversite ve liselere sıkışmayan, hayatın aktığı sokakları da kuşatan bir yöntem kurmaya ihtiyacımız var. Bu yüzden hem doğal alanımız olan kampüslerle doğrudan bağ kuran, hem de mahallelerin organik bir parçası haline gelen yeni dayanışma alanlarını kolektif bir emekle inşa edeceğiz.

Tüm bu sorumluluklarımızı tarif ederken, gençliğin devrimci mücadeleye dair görevlerini de açıkça vurgulamak gerekir. Yeni kuşakların mücadeleye kazanılması ile devrimci hareketin gençleşmesi aynı mücadelenin iki yüzüdür. Bu nedenle hareketimizin kanallarının gençliğe daha fazla açılması, süreçlerin kolektif biçimde tartışılabileceği mekanizmaların kurulması büyük önem taşımaktadır. Aynı şekilde, Devrimci Genç bayrağını bir adım daha ileriye taşıyan bizlerle hareketimizin, ülke ve gençlik siyaseti üzerine daha sık, daha düzenli biçimde ortaklaşması da elzemdir.

SONU AYDINLIK YENİ BİR YOLUN EŞİĞİNDEYİZ

İstanbul Üniversitesi’nde yıktığımız barikatlarla, ODTÜ’den mahallelere taşan iradeyle, İzmir’de, Eskişehir’de, Trabzon’da, Karabük’te, Isparta’da, İzmit’te sokakları dolduran gençlerle siyasetin gerçek öznesi olduğumuzu gösterdik. Bugünün karanlığında doğan liseli gençlik de 19 Mart’ta ve sonrasında sokaklarda yerini aldı. Siyasal İslamcı ve milliyetçi propagandayla zehirlenen müfredat, karma eğitime yönelik saldırılar, sürgün edilen öğretmenler, baskı ve şiddet gören öğrenciler, sömürülen çocuk işçiler, her gün yeni bir felakete uyanan milyonlar; bu düzenin çürümüşlüğünü gördü. Liseli muhalefet, sosyal medyadan sokaklara uzanan dirençli bir hatta faşizme karşı direndi.

Bugüne kadar kelime kelime tartıştığımız birleşik öğrenci cephesi artık somut bir güç, somut bir irade haline geldi. Kendiliğinden doğan bu cepheyi politik bir hatta birleştirmek, onu halkın iktidar mücadelesinin zeminine dönüştürmek en yakıcı görevimizdir.

Devrimci mücadelenin hem bugünü hem yarını olan gençler olarak, barikatları yıkıp geleceği kuracak olan gençler olarak, bu görevin sorumluluğunu taşıyarak; gençliğin kendini ifade alanlarını yaratmak, katılımcı bir siyasi perspektifle gençliğin sorunları etrafında birleşmek, siyasetimizi somutlaştırmak ve bizleri karanlığa mahkûm etmek isteyen siyasal İslamcı faşizme karşı en geniş mücadele cephesinde örgütlenmek için bir adım daha öne çıkıyoruz.

Eşit ve özgür bir geleceği yaratacak kurucu iradenin bizde olduğunu, bu rejimi yıkacak olanın bizler olduğunu biliyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi; hiç kimsenin 19 Mart’tan beri süren eylemlerden önceki pozisyonunda duramayacağı, rutinini devam ettiremeyeceği gibi 19 Mart’a da takılı kalamaz. Yeni 19 Mart’lar yaratacak, daha fazla yan yana gelecek ve bu zifiri karanlıktan rengarenk bir gelecek yaratacak iradeye, güce ve özveriye sahibiz.

Şimdi yeni bir dönemin eşiğindeyiz:

Gençliğin birleşik demokratik öz örgütünü kurmak için yollara düşeceğimiz ve geleceğimizi tırnaklarımızla kazanacağımız yeni bir dönem.