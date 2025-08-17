Bit despotizmi: Yüksek teknoloji tekellerinin doğuşu

Mateo Crossa

Karl Marx’ın en büyük başarılarından biri; sermayenin egemenliği altında toplumsal dirimin, insanın (gerçek) ihtiyaçlarından koptuğunu ve ölçülebilir olanın evreni tarafından yutulduğunu göstermek olmuştur. Toplumsal metabolizmanın doymak bilmez kâr hırsına tabi kılınması; tüm gezegen yaşamını, ölçülebilir ve el konulabilir olanın sirkine sunulan sonsuz elementler dizisi haline getirir. İnsan emeği özünde insan ihtiyaçlarına bağlı olmaktan çıkıp ölçülebilir ve değiş tokuş edilebilir bir değer haline geldiğinde, zaman hırsızlığı toplumsal yeniden üretimin tüm yönlerini harekete geçiren yakıt haline geldi. Kapitalist üretim tarzının uygulanması, insan yaşamının öznel karakterinin mülksüzleştirilmesini ve bir sayıya, saatin tik tak sesine, soyutlanmış bir veri noktasına dönüştürülmesini gerektiriyordu.

Bugün, bilgi teknolojileri çağında, ölçülebilir olanın despotizmi, gayet makul bir şekilde “bit despotizmi” olarak adlandırılabilecek yeni bir boyut kazanıyor. Marx’ın insan bedeninin nasıl zamanlanmış bir veri noktası ve işgünü boyunca Büyük Makine’nin öğütülmesine bir ek haline geldiğini gösteren Kapital’i yazmasından bir buçuk asırdan fazla bir süre sonra, kendimizi, dokunaçlarını gezegenin her köşesine uzatan, insan yaşamının öznelliğini yutan ve onu veri, olasılık ve istatistik bitleri biçiminde işleyen büyük teknoloji tekellerinin durdurulamaz açgözlülüğünce denetlenen derin bir tekno-bilimsel devrimin ortasında buluyoruz. “Zekâ” artık insanın sosyal yaratıcılığına değil, filtrelerden ve algoritmalardan geçen verilerin nihayetinde sahnede kitlenin alkışları önünde durup, bilim ve teknolojinin –geleceğin– büyük motorları olarak kayıtlara girdiği devasa kapitalist tekeller için birincil kaynak haline gelerek hızlandırılmış bir şekilde işlenmesine atıfta bulunuyor.

Rob Larson’ın kitabı Bit Tyrants: The Political Economy of Silicon Valley (Bit Tiranları: Silikon Vadisi’nin Ekonomi Politiği) bizi bu sirkin perde arkasına yerleştirerek 21. yüzyılın ilerlemesini yönlendirmekle övünen Silikon Vadisi’nde kurulmuş ve kök salmış büyük teknoloji baronlarının soyunma odalarına götürüyor. Rob Larson, 20. yüzyılın ortalarında iktidar seçkinlerini ifşa eden Charles Wright Mills’ten miras kalan parlak dersleri takip ederek, bugün Bit Tech tekellerini güç ve baskı yoluyla tüm dünyaya yayılan ABD siyasi ve askerî aygıtına bağlayan iç içe geçmiş çıkarları ortaya koyuyor.

Larson eleştirel ve iyi belgelenmiş bir bakış açısıyla bizi “Beşli Tekel’in” (Microsoft, Google [Alphabet], Facebook [Meta], Amazon ve Apple: Büyük Beşli –çn.) köklerine götürerek, –her zaman beyaz ve erkek olan– önde gelen figürlerinin sözde kurnazlığına dayanan "popüler teknoloji masalına” meydan okuyor ve ağ etkisi mekanizmaları aracılığıyla bu tekelci grubun iletişim ve bilgi teknolojisi endüstrilerinin farklı alanları üzerinde sıkı bir zincirleme kontrol oluşturduğunu gösteriyor. Milyonlarca insanın birkaç platformun kullanımına “görünmez” bir şekilde zincirlenmesi, bu alanda rekabeti pratikte imkânsız hale getiren muazzam yüksek koruma bariyerleri diken tekelci bir kilitlenme etkisi yaratmaktadır.

Bu düzeyde tekel, demiryolu hatlarının kontrolünün Yaldızlı Çağ’da Vanderbiltler ve Jay Gould gibi soyguncu baronlara sağladığı ekonomik güçle benzerlikler taşımaktadır. O yıllarda “demiryolları sanayi devriminin dolaşım sistemiydi” ve demiryollarının kontrolü doğal kaynaklar, işgücü ve metaların dolaşımı üzerinde denetim sağlıyordu (6). O yıllarda, ulaşım sisteminin tekelleşmesi yoluyla bu büyük kapitalistler için kârlar güvence altına alınmış, böylece bu sanayiciler kapitalizmin olmazsa olmaz (sine quo non) koşuluna, yani sermayenin metalar aracılığıyla akışına ve hareketine erişim kazanmışlardır.

Çağımızın tekno-bilişimsel soyguncu baronları ise, ağ etkileri ve patentler sayesinde maddi olmayan varlıkların mülkiyeti yoluyla bilgiye kapalı ve aşılmaz erişimi sağlayarak tekelci kontrollerini sürdürmektedir. Bilgi ve iletişim sektörlerindeki bu büyük şirketler, “ağa bağlı” insanlara yapışmış sülükler olarak ortaya çıkmakta ve algoritmaları beslemek için her nanometre bilgiyi emmektedir. El konulan bu muazzam miktardaki bilgi, insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir bilgi hırsızlığı mekanizması olan yapay zekâyı besliyor. Bugün güçlülerin anlatıları tarafından büyük bir tantanayla kutlanan yapay zekâ, dünyanın dört bir yanındaki Bit Tiranları tarafından el konulan muazzam bilgi talanı olmasaydı düşünülemezdi.

Larson’un Mariana Mazzucato’dan aldığı derslerle ikna edici bir şekilde açıkladığı gibi, bitler âlemindeki bu tekelci tiranlık kendi kendine güçlenmedi. Kişisel başarı ideolojilerine bağlı ana akım söylem Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Jeff Bezos ve Larry Page’i muazzam kişisel çabaları sayesinde dünyanın en zengin holdinglerine sahip olan örnek, yaratıcı insanlar olarak tasvir ederken, Larson ise bu şirketlerin Soğuk Savaş’tan günümüze ABD emperyalizminin dünya çapındaki savaşçı izdüşümü ve askerî aygıtlarla olan derin iç içe geçmiş bağlantılarını göstermekte son derece nettir. Bit Tyrants’ın açıkça ortaya koyduğu gibi, kırmızı halıda yürüyen şanslı azınlığın isimleri ve gülümsemeleri, arkalarında Pentagon’un gölgesini ve nefesini taşıyor. Böylece Larsen, Bit Tiranlarının kökenlerini anlamaya yönelik bu arayışta, bu şirketlerin bu teknolojiler üzerinde uyguladıkları özel tekellerin sosyal olarak savunulamaz olmasının yanı sıra, teknolojik atılımların ilk etapta bu şirketlerden kaynaklanmadığını da açıklıyor. Siyasi, askeri ve veri liderliğindeki şirket gücünün iç içe geçmesi, bu tiranları yasal alanda durdurulamaz bir güç haline getiriyor. Antitröst yasaları, olağanüstü kârlara giderek daha acımasızca el konulması ve ağda biriken tüm bilgiler üzerindeki tekelci kontrol karşısında gülünç görünüyor. Thorstein Veblen’in “yağmacı barbarlık” olarak adlandıracağı bir duruma batmış olan bu 21. yüzyıl eğlence sınıfı, servetini devasa küresel sömürü zincirlerine ve verilere özel olarak el koymaya dayandırmakta, servetlerine yönelik her türlü tehditten kaçınmak için ise istihdam ettikleri meşum avukat ve lobici birlikleri sayesinde yasalar sahnesinde faaliyet göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hem muhafazakârlar hem de liberaller onların saltanatına boyun eğiyor, ellerini öpüyor ve her seçim yarışında kapitalist birikimi sürdürmek için onlara en iyi koşulları sağlıyorlar. Sosyal refah politikası izlemek yerine, –Cumhuriyetçi ya da Demokrat olmasına bakılmaksızın– her aday 21. yüzyılın bu kapitalist baronlarından en hoş gülümsemeyi kazanmak için muazzam çaba sarf ediyor, çünkü Beyaz Saray’ın Gül Bahçesi’nin tadını kimin çıkaracağını bu belirliyor.

Bu tekelci büyük tiranların izleri, siyasi lobiciliğin gölgesinde faaliyet gösterdikleri dünyanın çeşitli köşelerinde açıkça görülmektedir. Çevre bölgelerde utanmazca ve sınır tanımadan faaliyet gösteriyorlar. Avrupa’da katı tekelcilik karşıtı politikalardan kaçınmayı başarırken, Çin’de ise Çinli teknoloji şirketlerinin katlanarak büyümesini, küresel pazara girişini her ne pahasına olursa olsun sınırlamayı amaçlayan ticaret savaşları yoluyla engellemeye çalışıyorlar. Dünya, zaman, bilgi ve veri üzerindeki kontrol arayışında olan bit patronları arasında çekişmeye sahne oluyor.

Bit Tiranları tarafından kontrol edilen bu hâkim dünya karşısında Larson, bu hiyerarşiyi acil bir şekilde tersine çevirme ve alaşağı etme ihtiyacına işaret ediyor. Larson’a göre, kapitalizm sonrası sosyalist bir dönüşümü tasavvur etmek bile enformasyon ve bilgi üzerindeki özel kontrol duvarlarını yıkmayı gerektiriyor. İnsan ihtiyaçlarının toplumsallaştırılmasını, bilginin toplanması ve kullanımını yönetmek için temel dayanak olarak düşünmeyi gerektirir. İnsanları, bu teknoloji devlerinin dünya çapında sürdürdüğü ve pekiştirdiği yağmacı ve tekelci kontrol zincirlerinden kurtarmayı gerektirir (251-53). Bu nedenle Larson bizi “teknoloji sektörünün sahip olduğu gücü internet platformları üzerinde demokratik kontrolle değiştirerek, platformların nasıl işleyeceğine platformları işler kılan emekçiler ve onları eğlenceli hale getiren kullanıcıların karar verdiği çevrimiçi sosyalizmi radikal değişim için önemli bir öncelik olarak görmeye” çağırıyor... (Ben de bu ifadenin "çevrimdışı sosyalizm" için de geçerli olduğunu görüşündeyim).

Değişim gerçekleşmedikçe, yaratıcılık sermaye birikiminin ölçülebilir ve metalaştırılabilir tahakkümüne boyun eğmeye devam edecek, algoritmalar tekellerin vesayeti altında yönlendirilecek, bitler üzerindeki kontrol için teknolojik rantlar küresel ekonomideki tekellerin hareketini ve doymak bilmez açgözlülüğünü dikte etmeye devam ederken bilim ve teknoloji kâr mantığına tabi olmaya ve ona boyun eğmeye devam edecek ve Marx’ın “tarihöncesi” olarak algıladığı dönemde yaşamaya devam edeceğiz. Larson bizi, kendimizi değişim değeri tahakkümünden kurtarmaya ve teknolojik gelişmenin merkezine insan öznelliğini ve kullanım değerini yerleştirmeye çağırıyor. Bu, sadece tekelci sermayenin egemenliğini meşrulaştıran ve körükleyen silik ve pragmatik yasal kılıklarla değil, kapitalist Thanatos’a karşı insanlık durumunun canlılığını (ve yaşamı) merkeze yerleştiren derin bir toplumsal altüst oluşla yapılmalıdır.



Çeviren: Uğur Karslı