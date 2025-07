Bitmeyen temmuz

“Benim için bir rüzgâr

-artık burdan gitmeli-

geçirmiş üzgün ipliğini

acının iğnesinden,

işlemiş göğsüne

ismimin baş harflerini.

Benim için bir rüzgâr

-artık burdan gitmeli-”*

9 Temmuz babamı toprağa verdiğimiz gün. Geçtiğimiz hafta 18. kez Metin Altıok Şiir Ödülü için Ses Tiyatrosu’nda buluştuğumuzda Turgut Uyar’ın “bu temmuz nasıl olsa birkaç yıl sürer” dizesini hatırlayarak başladım sözlerime. ‘Benim için bir Temmuz artık burdan gitmeli’ belki de. 32 yıldır duygum bu. 32 yıldır bitmeyen Temmuz’u yaşıyorum. Temmuz benim ömrüm oldu. Babamdan sonra annemi ve en sevdiklerimi aldı benden. Bilge Karasu, Tomris Uyar, Leylâ Erbil…

Temmuz yükünü bir nebze hafifleten Metin Altıok’u şiirleriyle anmak ve şiirle yaşatmak. Hemen ertesi gün ateş kardeşim, alev ortağım Eren Aysan’la Asım Bezirci için düzenlediğimiz Bilimden Yana Edebiyata Doğru:

Asım Bezirci Sempozyumu’ndaydık. Hilmi Yavuz, Adnan Özyalçıner, Atilla Birkiye Edebiyat Sofrasından Madımak’a; Asım Bezirci’nin Edebiyat ve Eleştiri Yaklaşımı’ndan bahsettiler. Turgay Fişekçi, Hakkı Zariç, Ayşegül Tözeren ve Hürriyet Yaşar Asım Bezirci’nin Kültürel ve Toplumsal Tanıklığı; Aydınlanma, Direniş ve Sorumluluk başlığında onu farklı yönleriyle andılar. Sevgili Mehtap Meral ve yine kader bağıyla kardeşimiz Mazlum Çimen anılar ve şarkılarla Asım Bezirci için sahnedeydiler. O gün beni en sarsan bilgi tam 32 yıldır Asım Bezirci için böyle bir etkinlik yapılmamış olduğunu öğrenmemiz oldu. Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağı’nın bizimle birlikte aynı heyecanla üstlendiği bu vefa onca özenle Temmuz’un güneşli yüzünü bize hissettirdi.

Bu yıl Metin Altıok ödülü Pare adlı kitabıyla Orhan Alkaya’ya verirken

“ne acıya, ne karanlığın içinde başkalarına kader biçilecek kara Temmuz’lara yenilmeyeceğiz.” dediğimde iki gün sonra o karanlığın LeMan dergisini hem de bir Temmuz günü yeniden kuşatacağını, cihatçıların ellerinde bayrak Madımak’a tırmanır gibi binalara çıkacağını, “yak la yak” çığlıklarıyla bana / bize 32 yıl öncenin orta çağ vahşetini yaşatacağını henüz bilmiyordum.

LeMan dergisine yönelik saldırı, ülkemizin yakın tarihinin en büyük acılarını bize yaşatanların yürek karanlığının yanına, yıllar süren adaletsizlik ve cezasızlığın verdiği cesareti eklemesiyle mümkün olabildi. Bunun yanına Adım Bezirci ve nice aydınımızın eserlerini, sözlerini, birikimini yok etmeye çalışan derin kültürsüzlük politikalarıyla kucaklanan cehalet eklendi yıllar içinde. O cehalet en kolay örgütlenen, provoke edilen ve kötülüğü sırtlanan piyonların esvabıdır. Bu sloganları, bu saldırganlığı, bu tehditleri ve bu müdahalesizliği 2 Temmuz 1993’ten tanıyoruz. “Ya Allah, bismillah, Allahu ekber”, “Cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak.” Bugün yine aynı sesler, “Kahrolsun laiklik, yaşasın şeriat”, “Kafir Leman hesap verecek”, “Kemalist köpekler hesap verecek”…

Oysa karikatür savaşın vahşiliğini göz önüne seriyor. Bombalar, füzeler yağarken iki ülkede de bedel ödetilen halkların, öldürülen masumların Muhammed ve Musa’nın siluetinde kanatlanıp göğe elele yükselişini gösteriyor. Açıkça insanlık, kardeşlik, barış yanında savaşın karşıtı bir karikatür. Velev ki ortada bir ayrımcılık var, hakaret var, istismar var buna karar verme yetkisi, cezalandırma iradesi bu linç kültürünün gözü dönmüşlerine mi düşer?!

LeMan, her zaman mazlumların, mağdurların sesi oldu. Ama cehalet ironi, hiciv, gönderme bilmez. Yargısız infaz, bilgisiz fikir içerir muhakeme ve vicdan yoksunudur. Filistin direnişi ve İsrail’in katliamlarıyla ilgili yayınladığı özel sayılarla, karikatürlerle nice adaletsizliğe karşı vicdanlara seslenen bir sestir LeMan. Defalarca adı değişerek azimle aydınlığı, fikir ve ifade özgürlüğünü savunan Marko Paşa’ların, benzer sınavlardan geçmiş Gırgır’ın, Plastip Şov’un cesaretli sürgünüdür.

Aradan geçen 32 yılda adaleti bulamayan katliamın katillerini salıverip, “şahsım affı”yla ödüllendirenler daima teşvik ettikleri nefret kültürüyle her yanlış anladığını, her beğenmediğini, her istemediğini öldürmeyi kendine hak gören bu korkunç güruhun yanında oldular. O gün bir bakan (Adalet Bakanı) anlamadığı ya da anlamamayı seçtiği bir karikatür üzerinden dergiyi hedef gösterdi. Hayatında Leman’ın bir sayfasını çevirmemiş bir güruh ‘o karikatür neymiş’ bile demeden salyalar akıtarak kara ağızlarıyla kan akıtmayı isteyerek yollara döküldü. İçişleri Bakanı da derginin çizerleriyle yetinmeyip muhasebecisi bile orantısız güç gösterileriyle, işkenceyle gözaltına alınırken çekilen görüntüleri gururla paylaştı. Saldırganlara müdahale eden olmadı. Tıpkı 1993’te 8 saat boyunca izledikleri gibi izlediler onları. Ertesi gün Taksim yine halka, turiste kapalıydı. Şu ekonomi gündeminde onur yürüyüşü, kadına şiddet protestosu, hak arayışı bahanesiyle kapatılan yollarla bir cezalandırılan da geçim derdindeki esnaf oldu. O nedenle bugün başka bir biçimde; kelimelerin sansüre, çocukların ayrımcılığa, sanatçıların yalnızlığa, toplumların yalnızca birileri için makbul olanı seçmeye zorlandığı yozluğa karşı bilinçle halkı eğitim, sanat ve düşünceyle buluşturan yerel yönetimler yeni bir vesayetin gölgesinde tutulmak isteniyor. Metin Altıok Şiir Ödülü törenimizde bizi yalnız bırakmayan Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’e de Mesut Kösedağı’na da bu nedenle gönülden teşekkürü borç biliyorum.

İşte bu günlerde “susuyorum, sustukça yüreğim küfleniyor. konuşsam faydası yok; sözlerim dağılıp harfleniyor.”*ama yine de “kuyulara bakraç indirilmez ya her zaman, havaya uçurtmalar salınır coşkuyla bazan. tek anlam bağıdır gökle yer arasında, yumruk kadar yüreğiyle uçsuz bucaksız insan.”*

*Metin Altıok

**Metin Altıok / Dörtlükler ve Desenler