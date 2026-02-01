Biz büyüdük ve kirlendi Konur

Etki Can Bolatcan

Yıllardır söylenilen, kırkıncısına gerçek olan o cümle, “Bir Konur kalmıştı, onu da kaybedeceğiz” kehaneti; İmge Kitabevi’nin küçülmesi, Turhan Kitabevi’nin yerini bazaarlara bırakması, zincir kafelerin işgali, pavyonların artışı ve ortak üretim alanlarının terk edilişiyle kendini gerçekleştiriyor.

Özgün Dinçer, bir çalışmasında Konur Sokak-Yüksel Caddesi hattının politik önemini anlatırken “Bu sokağı mücadelenin sürdüğü bir alan haline getiren de çelişkilerin ve çatışmaların bu varlığıdır. Sokak hegemonik olan ile karşıt olanın bir arada olduğu bir sınırda sürekli olarak yeniden üretilmektedir. Bir yandan sokağın kazanılmış olduğu söylenirken diğer yanda bunun sınırları ve her an kaybedileceği ama kaybetmemek için mücadele edileceği de vurgulanmaktadır” diyor.

Konur Sokak; kolektif üretimin, sokak siyasetinin, kentin farklı kesimlerinin toplandığı önemli bir noktaydı yıllardır. Mülkiyeliler Birliği sayesinde öğrencilerle mezunların, akademisyenlerle yerel halkın buluştuğu, tartışma alanlarının ve çevrelerinin genişlediği; meslek odaları, sendikalar sayesinde farklı merkezlerden çalışanların sokakla bağlantısının geliştiği; Engürü Kıraathanesi, Ankara Kültür Evi gibi kolektif üretimi mümkün kılan mekanlar sayesinde farklı kültürlerin, sanatın ve fikirlerin karıştığı yenilikçi, özgürlükçü bir iklime sahipti. Yeni Türkü de Ezhel de ilk konserini bu sokakta vermişti.

Lise zamanlarında DJ olmayı, belgesel çekmeyi, Gençlerbirliği şampiyonluğunu hayal eden arkadaşlarla Konur Sokak’ta buluşulur, maddi imkansızlıkların ve gelecek kaygısının arasında hayallerimize olan uzaklığımıza sitem edilir, bu mesafelerin ancak dayanışmayla aşılabileceği ortak fikriyle evlere dağılınırdı. İlerleyen yıllarda o masadaki arkadaşlarımızdan biri yurt dışından davetler alan bir DJ, öbürü bizzat Konur’u konu edinen belgeseliyle bir yönetmen olmuştu. Gençlerbirliği de bir sene sonra düştüğü alt ligde şampiyon oldu… Konur Sokak birbirini besleyen kolektif üretimi, bu üretimin çıktısını diğer sokaklara taşıma potansiyelini içinde barındırıyordu. Ezhel, Almanya’da yazdığı son şarkıda bile “Konur’dayım hala” diyorsa bundandır.

Bu sürekli üretim hali Konur Sokak’ın normali olan direnişi de beslerdi. Sokak sanatçıları tarafından mutlaka bir tur “Çav Bella” çalınır, şimdi kaldırılmış olan üst geçitin merdivenlerine Erdal Eren’in resimleri çizilir, sokağın arka plan sesi haline gelmiş “Bıçak kemikte” şiirleri okunurdu. Yerel halkın tüm farklılıkları ve benzerlikleriyle kendisi olarak var olabildiği bu sokağın bakanlıkların, meclis binalarının arasında sivrilmeme ihtimali yoktu. Ahmet Telli’nin “Alfabeyi yeni sökmüş bir çocuğun çizdiği kocaman bir T harfidir Yüksel Caddesi ile Konur Sokak” dediği kesişimde; parasız eğitim talebinden açlık grevlerine, HES protestolarından 19 Mart’a pek çok direnişle büyüdük.

Esnafın bugün olduğu gibi, bir sokağa bakıp adım sayısından gelir hesaplamadığı, kentle kurulan bağın çok derin bir sahiplenişe dönüştüğü günlerde kapıya dayanan TOMA’ya karşı sokağa yerleştirilen masa-sandalyeler, tüm kamusal alanları teslim almaya çalışan iktidara karşı bir kentin, sokağın, hafızanın ancak aidiyetle yaşatılabileceğinin göstergesiydi.

Konur Sokak’ın normali haline gelen eylemler; bazen sıkışmışlıkla eleştirilir, konfor alanı olarak görülür bazense bir kent hafızasının nasıl yaşatıldığına ve yaratıldığına tanık olmanın gururuyla sahiplenilirdi. Kayıplarını arayan annelere, pek senkronize gözükmeyen halaylara, sınav soruları çalınmış liselilere şahitlik eden gündelik heykeller kaldırıldı önce. Çünkü sağ omzunun üstüne yorgunca bakan yaşlı teyze de ay sonuna kalacak paranın derdiyle yürüdüğü yüzünden anlaşılan yaşlı memur amca da bir tarihin donmuş kalmış tanıklarıydı. Gerçi yaşlı memur amcamız birkaç metre ötede tekrar belirdi bir süre sonra. İnsan Hakları Anıtı da her hafta gözaltına alınmaya, hafıza dolu taşlarında çekirdek kabuklarıyla beklemeye başlamıştı. Güvercinlerin yemekhanesi olacak Madenci Anıtı’yla benzer bir kadere hazırlanıyordu.

ÜRETİM YERİNİ TÜKETİME BIRAKTI

OHAL’in ardından Mülkiyeliler Birliği, barışı savunan ihraç hocalara ev sahipliği yapıyordu. Konur Sokak’ın girişi sayısız polis aracıyla gözetim altındaydı. İnsan Hakları Anıtı yine ablukadaydı. TOMA’nın karşısında tavla oynayan esnaflar sokaktan kovuldu. Erdal Eren’in, Ethem Sarısülük’ün resimlerinin çizildiği üst geçit kaldırıldı. Sokak hayvanları sahipsiz bırakıldı. Ortak üretimin, tartışmaların, hızlı tanışıklıkların eşlikçisi apartman barları el değiştirdi. Engürü Kıraathanesi, Salon Yüksel zaten kapanmıştı. Meslek odaları, sendikalar, gazete büroları taşındı. Sokağın kapısına seyyar karakol dikildi.

Yüksel Caddesi’nin en büyük tarihsel hafıza mekanlarından biri, Mimar Kemal Ortaokulu’na dahi göz dikildi. 1927 yılında açılan; Bülent Ecevit, Sevgi Soysal, Can Dündar, Orhan Pamuk gibi isimlerin mezun olduğu okul, “öğrenci sayısının yetersiz olduğu” gerekçesiyle kapatılmak istenmişti. Ankara halkı, kent hafızasına sahip çıkarak bu girişimi engelledi.

Sokağın renginin kaybolduğu tarihler, rengarenk şemsiyelerin ‘tavana’ dizildiği günler olarak kabul edilebilir belki. Çok organik, kendiliğinden ve çıkarsız gelişen ilişkilerin, ortak üretimlerin renklendirdiği Konur Sokak; turistik amaçlarla, belediye reklamlarıyla “Şemsiyeli Sokak” olmuştu. Eskiden sokak sanatçılarını, protestoları, birbirine başıyla selam veren mesafeli tanıdıkları kaydeden telefon kameraları gökyüzünü çekmeye, ‘yerleştirilmiş’ şemsiyeleri fotoğraflamaya başlamıştı.

Tabii her şey gitmedi. Yerlerine gelenler de oldu. Yeni bazaarlar geldi, genişledi. Zincir kahveciler her boşluğu doldurdu. Pavyonlar açıldı. Gözetim arttı. Çetecilik baş gösterdi. Seyyar karakola, artan bekçilere rağmen uyuşturucuya, şiddete, tacize değil eylemcilere müdahale edildi. Uyuşturucu, şiddet, taciz kol gezmeye başladı.19 Mart’ın ardından Yüksel Caddesi ve Konur Sokak’a çok sayıda yeni Mobese kameraları takıldı.

Arkadaşlık, dayanışma, politika ve üretim yerini ticarete, ranta, bireyciliğe ve tüketime bıraktı. Tam da diğer sokaklar gibi, tam da neoliberalizmin yok ettiği her şey gibi, tam da iktidarın istediği gibi…

Şimdi Yüksel’deki bazaarların Konur’a sıçradığını, Turhan Kitabevi’ni alt ettiğini gören herkes veda etmeye, terk etmeye hazırlanan bir bakışla, daha bir buruk bakıyor sokağa.

Ahmet Telli de şiiri şöyle bitiriyor:

Ankara böyledir işte, sevdiklerin

Bir bir terk eder seni

Vakti gelince