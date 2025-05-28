Bizim bitmeyen krizimiz: Konut sorunu

Gürkan AKGÜN* - İBB Genel Sekreter Yardımcısı

İktidar, siyaseti halkın gündelik yaşam ekseninden uzaklaştırmak adına canhıraş çalışmaya devam ediyor: Sürekli bir operasyon hali, memleketin hayatı ve beklentileriyle herhangi bir şekilde rabıta kuramayan muğlak bir Anayasa tartışması, eldeki tüm kitle iletişim araçlarıyla cilalanmaya çalışılan ancak her tarafı çelişkilerle dolu bir dış politika gündemi.

O yüzden tüm bunların ortasında siyaseti inatla yaşamın ta kendisine, sokağa, eve, kahveye, pazara, dükkâna çekmekte fayda var. Biz de bu sefer evin kendisine odaklanalım. “Şöyle başımızı sokabileceğimiz, depremde üzerimize yıkılmayacak bir eve kavuşabilecek miyiz?” sorusu birçoğumuz için anlamlıdır sanırım.

Her alanda olduğu gibi konut konusunda da maalesef ciddi bir barınma krizine doğru emin adımlarla yol aldığımızı söyleyebiliriz. Aslında dünyanın birçok küresel metropolü benzer konut krizleri ile karşı karşıya ve buralarda halkın dönem dönem itirazları da kitlesel olarak yükselebiliyor. Ancak İstanbul başta olmak üzere Türkiye kentlerinin mevcut yapısal sorunları ve tüm bunlara karşı tek bir politika dahi geliştiremeyen merkezi yönetim; tabloyu daha da vahim bir boyuta taşıyor. Şimdi gelin, bol istatistikli bir durum tespiti ile gerçeklerle yüzleşelim.

Türkiye’de konut sahipliği konusunda son on yılda ciddi bir gerileme görüyoruz. 2014 yılında %61 olan ev sahipliği oranı %55’lere düşmüş durumda. Bu kadar yüksek enflasyon ve artan inşaat maliyetlerinin etkisiyle bu eğilim devam edecektir. Zira 2018’den Nisan 2025’e kadar konut m² fiyatları 14 kat artmış. Kalite etkisinden arındırılmış fiyat endeksi ise son bir yılda %33 yükselmiş. Yani “ne zaman bir evimiz olur?” hayallerini bir başka bahara erteleyeceğiz gibi gözüküyor. Peki, o zaman kiracılıkta durum nasıl diye bakarsak, orada gidişat daha da vahim. Ücret artışları ile kira artışları arasındaki makas giderek açılıyor. 2024 yılında asgari ücretteki artış %49 iken kira artışındaki tavan oran %58 olarak gerçekleşmiş. Bu eğilim 2025 yılında ise daha belirgin. Asgari ücretteki %30’luk artışa göre kiralardaki oran %49 yükselmiş. Enflasyon tahminlerini muhtemelen asgari ücrete ara zam vermemek üzere kuran Merkez Bankası ve maliye yönetiminin kemer sıkma politikalarıyla bu kriz giderek derinleşir, söylemedi demeyin.

Yukarıda bizim yapısal sorunlarımız bu krizi daha da derinleştiriyor demiştim ya, işte bir yurt dışı kıyaslaması yaptığımızda tablo ayan beyan ortaya çıkıyor. Eurostat verilerine göre %89,2 oranıyla Türkiye, Avrupa’nın en yüksek kira enflasyonuna sahip ülkesi. İkinci sırada ise %19 ile Karadağ yer alıyor. OECD ülkeleri arasında da konut satış fiyatlarında birinciliği yine kimseye kaptırmamışız. 2015’ten bu yana 17 kat artışla istatistiklerde “sapma” konumuna erişmişiz. Kıskanılmayacak gibi değil hakikaten.

Tüm bu vaziyet karşısında ortada elle tutulur bir konut politikası var mı diye sorarsanız, inanın birbirimizin yüzüne boş boş bakmak durumunda kalırız. Bu mana yoksunu bakışma sürerken Adam Smith yattığı yerden kalkıp gelse; “Tamam ‘bırakınız’ dedim de, o kadar da demedim yahu, iki işin ucundan tutsaydınız” diye hayıflanırdı herhalde. Doludizgin piyasacılığı size birkaç çarpıcı rakamla izah edeyim ve bu istatistik faslını kapatayım.

2022 yılı verilerine göre İstanbul’da içerisinde kayıtlı ikamet bulunmayan ve su, doğalgaz vb. kentsel hizmetlerden yararlanmayan 700 bin adet konut bulunuyor. Hadi veride bir miktar hata payı olsun, bu durum asgari 2 milyon nüfusun barınabileceği konutun boş tutulduğunu, yani kullanılmadığını gösteriyor. Peki, bu ne demek? Vatandaş kendisine uygun koşullarda ev bulamazken, kentsel dönüşüm için stok konut ihtiyacı ortadayken; sistem daha fazla kâr elde etmek için lüks konut üretimine yönelmiş, kamu kaynakları da bu duruma altyapı oluşturmak için harcanmış. Ve tüm bunlar olup biterken ilgili Bakanlık hiçbir düzenleme bile yapma gereği duymamış. Oysa dünyanın birçok ülkesinde boş konut krizini önleme adına vergilendirme ve asıl ihtiyaç duyulan ödenebilir konut üretimi için teşvik mekanizmaları hayata geçiriliyor. Yani, "Olsun, yapalım, nasıl olsa yanında vatandaşlık da satıyoruz" diye ilk etapta yabancılara yönelik konut üretiminin önü sınırsızca açılmıyor.

Çeyrek yüzyıla varan bir iktidarın sonunda ekonomik büyümeyi inşaat odaklı kentleşme yoluyla sermaye birikimine dayandıran, sosyal adalet temelli bir konut politikasının kırıntısına dahi rastlanılamayan bir sistemin ürettiği barınma krizi ile karşı karşıyayız. Bugün birçok yetkiyi zaten merkezileştirmesine rağmen; “imar, imar” diye gözleri parıldayarak yerel yönetimleri işlevsizleştirme niyeti tam da bu tükenmiş sistemi biraz daha ittirebilmeyi amaçlıyor. Kamu arazileri başta olmak üzere kenti bir rant yaratma ve buradan ulufe dağıtma mekanizması olarak gören zihniyetin ürettiği toplumsal eşitsizlik, ekolojik yıkım, kentsel sorun ve çelişkiler artık son raddeye gelmiştir. Öyle ki; Kanal İstanbul ve çevresindeki Yenişehir’i meşrulaştırmak adına ‘sosyal konut’ yapmak hatırlarına düşmüştü (Son 20 yılda TOKİ’nin İstanbul’da tamamladığı konut projesi 62 bin civarında. Ortalama hane halkı büyüklüğü ile düşünürsek sadece yaklaşık 220 bin kişi yararlanmış diyebiliriz. Ancak elbette bunların hepsi sosyal konut olarak üretilmedi. Dolayısıyla gerçekten ihtiyaç sahibi olarak bu imkândan faydalanan sayısı çok daha az.) Son olarak barınma krizini, en yakıcı haliyle yaşayan üniversite öğrencilerinin belediyeler tarafından yapılan yurtlarına göz diktiler. Gerçekten yazık!

Türkiye Cumhuriyeti’nin her döneminde konut ile ilgili bir meselesi olmuştur. Emlak ve Eytam Bankası’nın kuruluşundan itibaren bu meseleye çözümler üretmeye çalışmış, dönemin ekonomik-toplumsal koşullarına göre başarılı/başarısız süreçler yaşanmıştır. Ancak tarihin hiçbir döneminde bu hayati mesele böylesine yönsüz, fikirsiz bırakılmamıştır. Bugün öncelikle yoksul ve dar gelirli kesimlerden başlayarak toplumsal adaleti temel alan, kent planlaması ile entegre, bütüncül bir konut politikasına ihtiyacımız var. Bölgesel/mekânsal ihtiyaçları gözeten, kentsel dönüşümü hızlandıracak sosyal kiralık konut modellerini geliştiren, konut üretimini vergilendirme ve teşvik mekanizmalarıyla gerçek ihtiyaca yönlendiren, dezavantajlı gruplar için kira politikaları üreten topyekûn bir zihniyet değişikliğinden söz ediyorum. Her şey gibi bu da mümkün.,

Ve sanki, tam da şu anda, tüm mümkünlerin kıyısındayız.

* Marmara (Silivri) Cezaevi