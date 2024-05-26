Bizimle alay edenlerin çocukları bizi dinliyor

Rock müziğin ülkemizdeki önemli temsilcilerinden Ogün Sanlısoy, yeni şarkısı “Baharı Beklerim” ile dinleyici karşısında. BirGün Pazar’a konuşan Sanlısoy, “Sırf saçımızdan, giyimimizden kaynaklı zor dönemler yaşadık. Ama bitti. Bizi zamanında eleştiren ya da alay edenlerin çocukları bizi dinliyor şimdi” dedi.

Işıl ÇALIŞKAN

Türkçe rock denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Ogün Sanlısoy, 35 yıldır müzikle iç içe. “Saydım”, “Ben de Özledim”, “Hadi Beni Güldür” şarkılarıyla birçoğumuzun anılarında yer edinen Sanlısoy, solo kariyerinin yanı sıra köklü müzik grubu Pentagram’la müzik serüvenine devam ediyor.

Sanlısoy şimdilerde GELGİT adını verdiği albümünün ikinci bölümü “Git”in çıkış şarkısı “Baharı Beklerim” ile dinleyiciyle buluştu. Şarkısında zor ve kötü zamanların geçmesi için en ihtiyaç duyulan şeyin sabır ve umut olduğunu hatırlatan Sanlısoy’un şarkısına bir de video klip eşlik ediyor. Tüm söz ve bestelerin Ogün Sanlısoy’a ait olduğu Git ep’sinin prodüktörlüğü de sanatçıya ait.

Sanlısoy ile hem yeni çalışmalarını konuştuk hem de müzik serüveninde bir yolculuğa çıktık.

Hem kişisel hem toplumsal olarak Gelgit’lerle dolu bir dönemden geçiyoruz. Bu albüm nasıl duyguların dışavurumu olarak ortaya çıktı?

Güzel günlerimiz olur, zor günler yaşarız. Zor günden çıkmak için seni motive eden güce ihtiyacın olur. Sonra tekrardan canlanırsın. Hayatın kendisi gibi inişli çıkışlı ya da gelgitli. Biraz buna atıfta bulunduğum bir albüm. İçerik olarak da şarkılarda bu hissi biraz anlatmaya çalıştım. O umudu hep sabit tutmak, düşsek de kalkabilme gücü ve koşarak hedefe ulaşma, güçten mahrum olmayıp tekrar içeride bulmakla alakalı yazmaya çalıştım sözleri. Dolayısıyla “Gelgit” doğru bir isim oldu bence. Birazcık olayı bunun üzerine kurdum.

“Baharı Beklerim” nasıl bir bahar hayal ediyor?

Hep vardır ya ikinci bahar ya da bahara özlem. O biraz da doğanın, tabiatın değişim ve canlanma sürecidir ya. Kışın arkasından toprağın canlanması, çiçeklerin açması, hayvanların tekrar doğaya karışması, mevsimin geçişi, baharın insana verdiği huzur. Baharı beklemek kafamda hep o imgeyi oluşturuyordu. Şarkıdaki “Baharı Beklerim” de biraz o. Biraz depresif ya da karamsar bir bakış açısıyla başlayıp daha sonra umutlu ve oraya özlemle alakalı bir ifade. Baharı bekleme hissiyatını hiç kaybetmemek lazım, bunun altını çizmeye çalışıyorum.

ÜLKEYE BAHAR GELDİ

Genel Seçim’de bahar vurgusu çok yapılmıştı, yeni bir seçim sürecinden geçtik. Bu şarkının çıkış zamanı bir tesadüf mü?

Türkiye yeni bir seçim dönemine giriyordu. Bir umutsuzluk vardı. Ekonomik olarak da sosyal olarak da insanlar çok bıkmıştı. “Ne olacak, önümüzü göremiyoruz” ağırlığı vardı. Galiba hayatın bir cilvesi tam bir sene sonra gene birtakım seçimlerden geçtik. Ama gördüğüm kadarıyla bir bahar havasına geçti bu ülke. Bazı sorunlarımız hâlâ duruyor ama en azından bir yumuşama, daha pozitif bakabilme durumuna geçtik. Siyasetçiler bile bir araya gelip daha makul insanları ve toplumu germeden iletişim kurmaya başladılar. Bunlarla birazcık denk geldi. O yüzden zamanlaması tesadüf diyemeyeceğim kadar oturdu.

İçinde bulunduğumuz dönemi müzikal açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz?

Uzun yıllardır bu işin içindeyim. Ülkedeki her tarz müzik yapan müzisyenle ilişkim var. Bugün trend ne, neler popüler, ona meyledeyim gibi bir derdim yok. Benim derdim yaptığım şeyi bir öncekinden nasıl daha güzel sunabilirim veya eksiklerimizi nasıl giderebilirim gibi bir muhasebem var. Trendlere istinaden şu tutuyor ben de ona yakın bir şeylerden yapayımdan ziyade “ben bir şey yapayım, beni sevenler seviyor zaten” diye bir düşüncem var. Dediğim gibi ne kadar daha güzel sunabilirim ne kadar daha iyi olabilir gibi bir takıntım var. Bazen obsesif olacak kadar takıntım var. Detaylara fazla boğulduğum zamanlar da oluyor. Sonuçta çıkardığım vakit istediğim gibi oldu demek paha biçilemez. O yüzden de özenmeyi seviyorum.

ROCK MÜZİK SAĞLIKLI

Rock müzik öldü diyenlere cevabınız ne olur?

Hayır, kendisiyle gayet yakın temastayım. Kendisi iyi, sağlıklı ve yaşıyor. Benim rock müzik yaşasın ya da kurtaralım gibi bir misyonum yok. Zaten rock müzik kaybolacak, ölecek ya da yok olacak bir müzik tarzı değil. ‘50’li, ‘60’lı yıllara dayanan kemik bir dinleyici kitlesi var. Rock müziğin genre’lari arasında popüler olup daha sonra popülerliğini yitiren bazı kulvarlar olabiliyor ama Rock’ın o söylemi ya da sound’u dünyada çok ciddi bir kitleye ulaşmış bir müzik tarzı. Rock müzik öldü mü ya da ölüyor mu sorularını çok kabul etmiyorum. Bence gayet iyi ve dünyanın her tarafında rock gruplarının ve müzisyenlerinin konserleri dolup taşıyor. Ne mutlu bize.

Rock müziği hâlâ kültürüyle mi yaşıyorsunuz ve yaşatıyorsunuz?

Hayatı rock kültürüyle yaşayayım derdim yok. Daha rockçı olayım gibi bir kaygım yok. Neysek oyuz zaten. Dolayısıyla da biraz temsilcisi olduk. O yüzden biraz özen göstermeye de çalışıyoruz çünkü negatif bazı imajlar da vardı bundan bir 15, 20 yıl evvel. Rock ve metal dinleyicileriyle ilgili önyargılardan sıyrıldık artık. Artık birazcık daha mainstream diyebileceğimiz, daha ana akım müzik tarzları içerisinde yerini buldu. O da önemli bir aşama bizim için. Çok daha zor dönemler yaşadık yani. Sırf saçımızdan, giyimimizden kaynaklı olarak maruz kaldığımız saçma sapan olaylar da yaşandı. Ama çok şükür 2024’te bunlar en azından bitti. Bizi zamanında eleştiren ya da alay edenlerin çocukları bizi dinliyor şimdi.

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PENTAGRAMI AYAKTA TUTAN HEYECANIMIZ

Pentagram’la çalışmalar nasıl gidiyor? Pentagram 38 yıldır var, neredeyse 40 olacak. Bugüne kadar ayakta tutmanın sırrı ne?

Bizim akranlarımıza hatta bir önceki jenerasyona falan da bakıyoruz. Bizim kadar uzun kalan bir MFÖ var, bir de Moğollar var. Hep beraber çok daha iyi performans çıkarıyoruz. Ekip de çok oturdu. Teknik ekip ve sahneye çıkan ekiple beraber her şey hızlı ve profesyonelce ilerliyor. Daha da devam eder umarım sağlığımız elverdikçe. Dolayısıyla yetişmeye çalışıyoruz. Herkes kendi projelerini yapıyor bir yandan. Bir araya geldiğimizde o oğlan çocukları tekrar çıkıyor içimizden ve heyecanla konser saatini bekliyoruz. Bu hâlâ vazgeçemediğimiz ve iyi ki de vazgeçmediğimiz bir heyecan.