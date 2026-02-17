Blackburn Rovers, kuş ölür, sen uçuşu hatırla

Şubat ortasında 24 takımlı Championship’de küme düşme potasında, 22. sıradaki Blackburn Rovers, ülkenin kuzeybatısında Lancashire bölgesinin 105 bin nüfusa sahip küçük kasabasının mavi beyazı. QPR deplasmanı vesilesiyle hal ve gidişlerine naçizane bir bakış.

90’lı yıllara yetişmiş olan Ada futbolunun meraklıları hatırlar, 90’lı senelerde değişmişti kulübün makus talihi. Takımın koyu taraftarlarından Jack Walker adındaki iş insanı Ocak 1991'de kulübü satın alırken, 92’de yeni kurulan Premier Lig’e yükseliyor, ilk üç sezonunda 25 milyon sterlin harcayarak dönemin korkulan takımı oluyordu. 1994-95 sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu kazandılar, ancak uzun sürmedi saadetleri. Şampiyon olduktan dört sezon sonra küme düştüler, 2000-01 sezonunun sonunda döndüler bıraktıkları yere, 2002’de Lig Kupası’nı kazandılar. Premier Lig'de geçirdikleri 11 sezondan sonra 2012'de düştüler, 2017'nin Mayıs’ında bu kez League One’a düşerken geçmişe ağıt yakıyordu sevdalıları. 2023-24 sezonunda Championship’te ligin son maçında şampiyon Leicester City'ye karşı 2-0'lık galibiyetin ardından sezonu 19. sırada bitirerek lige tutundular. 2024-25 sezonunu play-off potasının iki puan altında, 7. sırada tamamlayıp yükselme fırsatını kaçırdılar. 2025-26 sezonunda 29 kişilik kadronun toplam değeri 45.5 milyon Euro, yaş ortalaması 26.3, 19 futbolcusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş, 7 futbolcusu ülkelerinin milli takımında forma giyiyor. Takımın değerlisi 7 milyon Euro değeriyle 24 yaşındaki stoperleri Eiran Cashin, Derby County alt yapısından yetişmiş.

Günlerdir yağan yağmurun yerini güneşe bıraktığı soğuk ama aydınlık Londra gününde lige tutunma mücadelesindeki Blackburn, play-off potasını zorlayan QPR deplasmanında. QPR evinde golcü takımlardan, bu sezon Championship'te evinde QPR’dan (28) daha fazla gol atan sadece üç takım Coventry City, Ipswich Town ve Birmingham. Maça dönersek, Blackburn’ün rakibe karşı son sezonlarda bahtı kapalı, son dört lig maçının üçünü kaybederken sadece bir galibiyet alabildiler. Misafir takım kasım sonunda QPR karşısında tek golle kaybettiği maçtan sonra son 16 lig maçının sadece ikisini kazandı, haliyle sevdalıları endişeli.

Ev sahibi QPR 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Walsh, savunmada Edwards, Dunne, Cook, Norrington-Davies, önlerinde Madsen, Hayden, ileri uçta Bennie, Vale, Saito, önlerinde golcüleri Kone. Misafir Blackburn aynı dizilişte, kalede Toth, savunmada Alebiosu, McLoughlin, Carter, Cashin, önlerinde Baradji, Tronstad, ileri uçta Afolaya, Jorgensen, Morishita, önlerinde gol umutları Gudjohnsen. İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkıyor sarı formalı Blackburn, bu sezon 15 deplasman maçının 5’inde üç puan sevinci yaşadılar. İki takımın da orta sahada bol top kayıpları yaptığı açılış dakikalarından sonra 8. dakikada gole yaklaşıyor QPR, sağdan Madsen ile kullandıkları duran topun devamında Saito’nun sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşu rakip savunmadan dönüyor, maçın ilk net pozisyonu. Dakikalar ilerledikçe oyuna ağırlığını koyuyor mavi beyazlı takım, takımın göze batanı Nicolas Madsen, bu sezon 6 gole asist yaparken takımın en çok gol pozisyonu yaratan oyuncusu. İlk 15 dakikada topa yüzde 39 oranında sahip ev sahibi rakip kaleyi üç kez yoklarken Blackburn topu rakip sahaya taşımakta zorlanıyor. QPR’dan gol beklenirken ilk atağında golü buluyor Blackburn, 21’de sağda kanatta Morashita’nın rakip savunma arkasına enfes pasında Jorgensen soluyla yakın mesafeden topu ağlara gönderen oyuncu, pozisyonda yaz transferinde takıma katılan 28 yaşındaki Japon futbolcunun asisti takdire şayan. Geriye düştükten sonra baskıyı artırıyor QPR, 26’da sağdan kullandıkları kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar, Blackburn savunmasının merkezinde 15 numaralı McLoughlin yerinde müdahaleleriyle göze batan oyuncuları. Devrenin son bölümünde kanatlarda Bennie ve Saito’nun ortalarıyla pozisyon üretmeye çalışıyor QPR, 35’te beraberliği yakalıyorlar, Hayden’in ceza sahasında yerden pasında Saito üç oyuncu arasından sol üst köşeye enfes vuruyor, pozisyonda Hayden’in yaratıcı pası golü getiriyor. Skorun 1-1’e gelmesinden sonra oyun sertleşiyor, 36’da McLoughlin sarı kartı gören oyuncu. 40’da yeniden öne geçiyor Blackburn, Tronstad’ın iki savunma arasına yerden pasında Jorgensen kaleci Walsh’ın yanından topu ağlara gönderen oyuncu, 25 yaşındaki Danimarkalı devrenin iyilerinden. Blackburn’ün topa yüzde 44 oranında sahip olduğu, rakip ceza sahasında topla 7 kez buluşurken iki vuruşunda iki gol bulduğu devre 2-1 üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Blackburn’de sol kanatta Afolayan’ın yerine Miller sahada. Devreye ofansif başlıyor QPR, ancak ilk devrede olduğu gibi golü bulan Blackburn oluyor. 50’de Tronstad’ın sağdan ortasında Morishita’nın demarke pozisyonda kafa vuruşu ağlarla buluşurken kale arkasında iki bine yakın taraftarı golün sevincini yaşıyor. Pozisyonda QPR savunması toptan ve rakipten uzakta. 54’te Blackburn’de sakatlanan Miller sahayı sedyeyle terk ederken yerini Pickering’e bırakıyor. 3-1’i yakaladıktan sonra savunmasını kalabalık tutan misafir takım ani ataklarla gol arıyor, 60. dakikaya rakip kaleyi bulan 4 vuruşunun 3’ünde gol bulmaları kayda değer. 63’te 4. gole yaklaşıyorlar, Baradji’nin uzaklardan vuruşu kaleci Toth’da kalıyor. 69’da üç değişiklik yapıyor QPR teknik direktörü Julien Stephan; Bennie, Cook, Madsen yerlerini Mbengue, Kolli ve Smyth’e bırakıyor. Değişiklikler hareket getiriyor takıma, 70’te Smyth’in vuruşuyla gole yaklaşıyorlar, akabinde Blackburn’de Gudjohnsen’nın yerini Ohasi alıyor. Son bölümde baskıyı artıyor QPR, ancak final paslarında etkisizler. 78’de QPR’da Vale sarı kartı gören oyuncu. Üç dakika sonra orta sahada Hayden yerini Morgan’a bırakıyor. 80’den sonra oyunu rakip sahaya yıkıyor ev sahibi, 84’te Blackburn’de Morishita sarı kartı gören oyuncu. 11 dakika uzatılan maçta rakip kaleyi abluka altına alan, ancak doldur boşalt ortalarla gol arayan QPR farkı azaltamıyor. 16.607 taraftarın şahitliğinde 3-1’lik skorla üç puan kapan Blackburn küme düşme potasından üç puan uzaklaşıp 19. sıraya yükseliyor. 1967 Şubatında 32 yaşında bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan İranlı şair Füruğ Ferruhzad o enfes şiirinde, “Kuş ölür, sen uçuşu hatırla” der. Dizelerinden esinlenerek, temennimiz bir döneme damga vurmuş takım düşmesin.