Bodrum Belediyesi’nden çocuklara süt desteği

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi,, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Bodrum Halk Süt Projesi kapsamında, 2-5 yaş arası çocuklara ücretsiz süt ulaştırmayı sürdürüyor. Son olarak Akçaalan Mahallesi’nde başlayan dağıtımda kayıtlı 115 çocuktan 60’ına süt ulaştırıldı. Dağıtımların önümüzdeki hafta da Akçaalan’da sürmesi, ardından Karabağ, Turgutreis, Bahçelievler ve diğer mahallelerde devam etmesi planlanıyor.

Dağıtım üç aylık periyotlar halinde yapılıyor. Her çocuk için 12 adet 1 litrelik uzun ömürlü süt içeren paketler hazırlanıyor. Bu kapsamda 1248 çocuğa süt ulaştırılıyor. Bugüne kadar 7 bin 356 litre süt dağıtıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için gereken her adımı atıyoruz. Bodrum Halk Süt Projesi ile hem geleceğimizin teminatı çocuklarımıza sağlıklı gıda desteği sunuyor hem de ailelerimizin ekonomik yükünü hafifletiyoruz” dedi. Projeden yararlanmak isteyen aileler, bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarına başvurarak kayıt yaptırabiliyor.