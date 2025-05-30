Bodrum Bitez’de deniz dibi temizliği yapıldı

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi tarafından “Denize en çok mavi yakışır” sloganıyla on bir yıldır düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliğinin bu yılki üçüncü etabı Bitez’de gerçekleştirildi. Denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları, plastik kasa ve araba lastiği gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Hasan Kanat Özsert, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Cem Köylü ve ilgili birim müdürleri katıldı. Çalışmalar sonucunda denizden 223 kilogram atık toplandı.

Etkinlik sonunda denizden çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla sergilendi. Atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü. Deniz Dibi Temizliği, 4 Haziran Çarşamba günü Ortakent Mahallesinde devam edecek.