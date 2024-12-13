Bodrum ve Datça için ikametgâh nakil çağrısı

BirGün EGE

Sahil kentlerinde yaşayan nüfus her geçen yıl artmasına rağmen ikametgâhların taşınmamasından dolayı düşük görünen kayıtlı nüfus sebebiyle ilçelerin hizmetleri aksıyor. Muğla’nın Bodrum ve Datça ilçelerinde ikametgâhların taşınması konusunda çağrı yapıldı.

Bodrum’da yaşayan sayısının her geçen gün artması, resmi nüfusun ise yaşayan sayısıyla aynı olmaması nedeniyle Başkan Tamer Mandalinci vatandaşlara çağrı yaptı.

Başkan Mandalinci şunları söyledi: Bodrum’da yapılan son nüfus çalışmasını göz önünde bulundurursak resmi nüfusumuz 198 bin 335 olmasına rağmen, Bodrum’da yaşayan sayımız 450 bine ulaşıyor. Yaz nüfusumuz ise 1 milyonun üzerinde. Bodrum Belediyesi olarak en önemli kaynağımız İller Bankası ve buradan ayrılan bütçe 198 bin 335 kişi üzerinden hesaplanıyor. Kentimize sunduğumuz katkıların artması ve daha etkili hizmet yaratmamız için ikametinizi Bodrum’a alarak bütçemizin artmasına katkı sunabilirsiniz.”

CHP Datça İlçe Başkanı Sezai Öz de yaptığı açıklamada, “Bu konu sadece belediye hizmetleri için değil, ilçemizde sağlıkta yaşadığımız eksik kadrolar, güvenlik kadroları ve birçok kamu kurumu çalışanının eksik kadro ile çalışmasını ve kamu hizmetlerinin aksamaması için de çok önemli. Resmi nüfusumuz 25 bin 29 ancak yaşayan nüfus 70 binin üstünde yazın 150 bin civarı. İlçemizde daha etkin, verimli ve huzur içinde yaşamamız için ikametgâhlarınızı Datça'ya almanız hepimizin refahı için önemli” dedi.