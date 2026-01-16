Bodrum’a yeni spor kulübü

Azamet YAZICI

Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis’de, o yörenin sportif gereksinmelerine katkıda bulunacak yeni bir spor kulübü kuruldu: Turgutreis Uğur Spor Kulübü. Kuruluşunu ve Kulübün Sportif Koordinatörlüğünü yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Kayar’ın yaptığı kulüpte; Temel Cimnastik, Ritmik Cimnastik, Voleybol, Basketbol, branşlarında eğitim veriliyor.

Uzman ve deneyimli antrenörlerin vereceği eğitimlerle, çocuklara sporun sevdirilmesi, bilimsel verilerle donatılması ve temel sportif yönlerinin güçlendirilmesi, yetenekli sporcuların Türk sporuna katkıda bulunmaları amaçlanıyor.

Spor Koordinatörü Ali Kayar, “Basketbol antrenmanlarını ben vereceğim, Ritmik Cimnastik çalışmalarını, ülkemizi başarıyla temsil etmiş milli sporcu milli takım antrenörü ve uluslararası hakem Öykü Kaya, Voleybol branşında yine milli takım oyuncularından antrenör Tuba Mete çocuklara eğitmenlik yapacak” diyor.

Turgutreis, Gümüşlük, Akyarlar, Yalıkavak, Gündoğan ve Ortakent mahallelerine yakın olan tesislerde çalışmaların yapılması, ulaşım kolaylığının olması o bölgedeki çocuklara önemli bir avantaj sağlayacak. Spor Koordinatörü Ali Kayar, “O bölgedeki çocukların büyük çoğunluğu spor yapamıyor ya da ulaşım anlamında daha uzak bir yere gidiyorlardı, bu anlamda önemli bir açığı kapatıyoruz. Devlet okullarını tek tek dolaşıyorum, velilerle görüşüp seçmeler yapıyorum, yetenekli kız ve erkek çocukları seçiyorum” diyor.

Özellikle 2016-2018 doğumlu çocukların takip edildiği yaklaşık 70-100 çocuğun kulüp bünyesinde bulunduğu ve yapılan disiplinli çalışmalarla sayının daha da artacağını belirten Ali Kayar eğitim kadrosunun deneyimli ve uzman kişilerden oluşmasının en önemli avantajlarından birisi olduğunu belirtiyor. Ulaşımın kolay olduğu, Velilerin güvenerek çocuklarını teslim edecekleri ve doğru bir eğitim alacaklarını bilmiş olmaları da kulübü tercih etmelerinde etkin olacak gibi gözüküyor.

Hangi branş olursa olsun sporun, gelişmesi için altyapıya önem verilmesi ve çocukların temel spor eğitimlerini veren eğitmenlerin yeterli donanıma sahip olmaları şart. Turgutreis Uğur Spor Kulübü bu amaçlarla yola çıkmış gibi gözüküyor.