Bodrum’da 10 bin sosyal destek kartı dağıtıldı

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi, sosyal yardımlarına 2024 yılında da devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu, dezavantajlı vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek oluyor. Ekipler, yıl boyunca 2 bin 700 ihtiyaç sahibi vatandaşın başvurusunu alırken hane ziyaretlerinde bin 70 kişiyle birebir görüşme sağladı.

2024 yılında toplam 10 bin 850 sosyal destek kartı dağıtan Sosyal Hizmetler Bürosu; çeşitli ayni yardımlarda bulunurken bin 38 bebek bezi, 456 hasta bezi, 18 bebek maması ve 557 su deposu temini sağladı. Eğitim destekleri kapsamında ise 520 öğrenciye kırtasiye paketi verildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Attığımız her adımda hemşehrilerimizin mutluluğunu ve yaşam kalitesini ön planda tutuyor; ekonomik sıkıntıların yükseliş gösterdiği günümüzde ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaşmak için çaba harcıyoruz. Bodrum Belediyesi olarak vatandaşlarımızın okulda, evde, işte nerede ihtiyacı varsa bizler orada olacağız” dedi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu’na ulaşmak için belediyenin “444 00 48” numaralı Çağrı Merkezi veya 0 (252) 319 44 48 numaralı Sosyal Hizmetler Bürosu aranabilir.