Bodrum’da ‘6’ncı Acı Ot Festivali’ heyecanı

BirGün EGE

Bodrum, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ege’nin en özel lezzetlerini ve kültürel zenginliklerini kutlamaya hazırlanıyor. 6’ncı Acı Ot Festivali, 5-6 Nisan tarihlerinde Ortakent Yahşi’de doğa ve gastronomi tutkunlarını bir araya getirecek.

Bodrum’da yetişen acı ot, baldıran, delikenker, turp otu, tilkişen ve ada marulu gibi şifalı otlar, yerel üreticiler tarafından ziyaretçilere sunulacak. Bunun yanı sıra, zeytinyağı, çökelek peyniri, ev yapımı reçeller, sabunlar ve el emeği ürünler de satışta olacak. Festival boyunca yalnızca lezzetli tatlarla değil, aynı zamanda keyifli etkinliklerle de dolu bir program ziyaretçileri bekliyor. Gerçekleşecek söyleşilerde, Ege’nin ot kültürü ve sağlıklı beslenme üzerine önemli bilgiler paylaşılacak. Festival sadece lezzet değil, aynı zamanda müzik ve eğlencenin merkezi olacak. Halk dansları gösterileri ve geleneksel Ege şovlarıyla da festivalin coşkusu iki gün boyunca sürecek.