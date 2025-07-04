Bodrum’da çocuklar için yüzme kursları

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi ile Bodrum Maviada Su Sporları Kulübü iş birliğinde, 5 ile 13 yaş arasındaki çocuklara yönelik ücretsiz yüzme kursları başladı. ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ sloganıyla hayata geçirilen kurslar, 1 Temmuz Salı günü Binnaz Karakaya Kapalı Yüzme Havuzunda başladı. Kurslarda çocuklar, Bodrum Maviada Su Sporları Kulübü’nün uzman eğitmenleri eşliğinde yüzme öğrenirken yaz tatilini de verimli ve eğlenceli şekilde değerlendirme imkânı buluyor.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, “Bodrum Belediyesi’nin ücretsiz yüzme kursları bugün başladı. Bodrum Maviada Spor Kulübü ile iş birliği içinde düzenlediğimiz bu kurslar, binin üzerinde sporcumuza hizmet verecek. Spora ve sporcuya verdiğimiz destekler her zaman sürecek” dedi.

Bodrum Maviada Su Sporları Yüzme Kulübü Başkanı Emin Yalçın da, temmuz ve ağustos aylarında çocukların bir ay süreyle yararlanabileceği bir eğitim planladıklarını belirtti. Yalçın, bu yıl Bodrum’da bin çocuğa yüzme öğretmeyi hedeflediklerini ifade etti. Sekiz grup halinde, haftanın altı günü belirli periyodlarla gerçekleştirilen kurslar ağustos sonuna kadar devam edecek. Kurslar, 4 grup haftanın üç günü, diğer 4 grup ise haftanın diğer üç günü olmak üzere planlandı.