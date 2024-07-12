Bodrum’da deniz dibi temizliği devam ediyor

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği bu hafta Gündoğan koyunda yapıldı.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, meclis üyeleri, Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci, Cumhuriyet Halk Partisi Gündoğan Mahalle Temsilciliği, ilgili birim müdürleri, gönüllü dalış ekibi, personel ve yurttaşlar katıldı. Temizlik çalışmasında gönüllü dalış ekibi denizden 213 kilo atık çıkarırken vatandaşlar da kıyı temizliği yaptı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, “Bu manzaralar ne kadar kötü olsa da deniz dibi temizliğine ilk başladığımız günleri baz alırsak şu an çıkan görüntü bizi mutlu ediyor. Toplumda yarattığımız farkındalığı da görüyoruz. Bodrum'a hak ettiği mavilik gelene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. 17 Temmuz’da, Deniz Dibi Temizliğinin onuncu etabının Türkbükü sahilinde devam etmesi planlanıyor.