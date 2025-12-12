Bodrum’da kaybolan ruh ve geri kazanmak…

Serdar KARCILIOĞLU

Bir grubumuzda sevgili dostum Muammer beyin Bodrum’un eskiden otogar olarak kullanılan bu günkü askerlik şubesinin karşısında kalan o özel meydanın o günkü resmini paylaştı. Ben de altında; “Evet çok önemli ve acı bir fotoğraf bu. Dünyada en önemli Turizm şehirlerinin hemen hepsi meydanları ile adlandırılırlar. Bodrum’un ise bu tür özel bir meydan ile anılması imkânı ne yazık ki yok edilmiş. Çok acı verici bir görüntü bu” diye not düştüm.

Gerçekten de Bodrum’u o günlerinden bu günlerine yaşayanlar için can yakıcı bir durum idi bu. 90’lı yılların ortalarıydı, Bitez’den Bodrum merkeze hareket halindeyken tam Garaj kavşağına sanırım geceden monte edildiği belli olan şehirleşmenin bir sembolü olan ilk trafik ışıklarını gördüğümde bugün bu fotoğrafta yaşadığım acı duyguyu o anda da hissetmiştim.

Bu anım o günden bugüne hiç aklımdan çıkmadı. Evet bugün dünyada 12 ay turizm yapılabilen şehirlerin kalplerinin attığı ve tarihe tanıklık etmiş hemen hepsi sahip oldukları meydanları ile anılıyorlar. (Times Square / New York, Grand Place / Brüksel, Kızıl Meydan / Moskova, Staromestske Namesti / Prag, Tiananmen Meydanı / Pekin, Plaza Mayor / Madrid, Makedonya Meydanı / Üsküp, Piazza San Pietro / Roma, Hösök Tere / Budapeşte, Trafalgar Meydanı / Londra ve Bizim Taksim Meydanı gibi)

Bodrum turizminin gelişimi sürdürülebilirliği ve bilinirliğinin ötesinde gerçek marka değerine sahip olması noktasında sürekli konuşulan ve genellikle yerel yöneticiler tarafından her fırsatta dile getirilen ancak hep lafta kalıp bir türlü gerçekleştirilemeyen bu konunun ancak stratejik bir planın ve bağlı projenin hayata geçirilmesi ile mümkündür.

Bodrumun bu vasıflara sahip olabilmesi için öncelikli olarak (Yerel iktidarı bir türlü elde edemeyen merkezi hükümetin büyük bir cezalandırma ile gündemlerinden düşürdüğü, bu konuda tek bir imzası ile çözüm yaratabilecek makamda bulunan meslekten geldiği için kendisine büyük umutlar bağladığımız üstelik bölgede ciddi ölçüde otelleri de bulunan Turizm Bakanı da bu gereksiz ve yersiz ceza inadına uyan) bu önemli turizm merkezinin ulaştığı alt yapı sorunlarının çözümü noktasında Bodrum Belediyesi’ne büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Bodrum’da çözüme kavuşturulması gereken ve bu konuda kafa patlatılması gereken yegâne sorun budur. (Bir zamanlar bu konunun nasıl çözülebileceği noktasında ilgili kişileri bilgilendirmiş idim ama bir geri dönüş alamadığımı da vurgulamak istiyorum).

Diğer yapılıyor görünen tüm işler ve hizmetler teferruattır. İşte şimdi bu önemli konunun çözülmesi kaydı ve şartı ile, Bodrum gibi önemli bir turizm destinasyonunda, bugün sevgili Muammer kardeşim tarafından hafızalarımıza sunulan öyle bir merkezi meydanın yeniden canlandırılması, sadece estetik bir düzenleme değil, aynı zamanda kentin kimliğini, sosyal yaşamını ve ekonomik sürdürülebilirliğini geri kazanma projesi olarak oluşturulmalıdır.

Sürdürülebilir bir dönüşüm, betonlaşmanın hatalarını tekrarlamadan, insanı ve doğayı merkeze alan kültürel kimlik ve tarihi objelerin vurgulandığı, Bodrum Kalesi veya Halikarnas Mozolesi gibi tarihi referanslara sahip bir odak noktasının yaratılması ile hayat bulacaktır.