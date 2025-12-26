Bodrum’da medikal malzeme desteği arttı

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı yarımada genelinde hizmet veren Sağlık Hizmetleri Bürosu, ihtiyaç sahibi yurttaşlara medikal malzeme desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Sağlık Hizmetleri Bürosu ekipleri; yatağa bağımlı, tekerlekli sandalye kullanan yurttaşlar ve medikal malzeme kullanma gereksinimini olan hastalar başta olmak üzere, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden yurttaşlara dönüşümlü olarak medikal malzeme desteği sağlıyor.

Sosyal belediyecilik doğrultusunda kent genelinde çalışmalarını özveriyle sürdüren Sağlık Hizmetleri Bürosu, medikal malzeme ihtiyacı olan yurttaşlardan gelen talepleri değerlendiriyor.

Ekipler, gerekli evrakların kontrolünden sonra hasta yatağı, manuel tekerlekli sandalye, oturaklı tuvalet, walker (yürüteç) ve koltuk değneği gibi medikal malzemeleri bedelsiz olarak yurttaşlara teslim ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 2025 yılı içerisinde 510 yurttaşa destek olundu. Medikal malzeme destekleri kapsamında; 195 yurttaşa hasta yatağı, 128 yurttaşa tekerlekli sandalye, 77 yurttaşa walker (yürüteç), 65 yurttaşa koltuk değneği ve 45 yurttaşa oturaklı tuvalet desteği verildi.