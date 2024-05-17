Bodrum’da tarımsal üretimde su tasarrufu

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi, tarımsal üretim alanlarında su tasarrufunu sağlamak, üreticiye doğru tarım uygulamaları ile örnek olmak amacıyla Bitez Mahallesi’nde belediye mülkiyetinde bulunan mandalina bahçesinde damlama sulama sistemine geçti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Su kaynağı olup hâlâ salma sulama ile bahçelerini sulayan üreticilerimiz, su tasarrufu yapmak için damlama sulama sistemine geçmeliler. Bu sistemle arazilerinide hem sulama sırasında çok büyük kolaylık yaşayacaklar hem de her ağaca eşit su verebilecekler. Suyumuzu tasarruflu kullanırken Bodrum mandalinimizi de sürdürülebilir kılalım” diye konuştu.