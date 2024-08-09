Bodrum’da temizlik seferberliği sürüyor

BirGün EGE

“Denize En Çok Mavi Yakışır” deniz dibi temizliğinin bu yılki son etabı da Çiftlik koyunda yapıldı. Deniz dibi temizliği çalışmasına Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem ile Çiftlik Muhtarı Hasan Kocaman yanında belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi, ilgili birim personeli ve vatandaşlar katıldı.

Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere toplam 45 kilo atık çıkarılarak Bodrum Belediyesi Yalı Restaurant & Cafe - Plaj önünde sergilendi. Sergileme sonrası atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü. Denizden atıkların arındırılması ve çevre temizliği konusunda farkındalık yaratılması amacıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinde her hafta farklı bir koyda deniz dibini temizleyen dalgıçlar, toplam 13 koyda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Mayıs ayında başlanan çalışmalarda Kumbahçe, Yalıkavak, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Gümbet, Gündoğan, Türkbükü, Torba, Güvercinlik ve Çiftlik koyu temizlenirken 7 bin 436 kilo atık çıkarıldı. Deniz dibinde yapılan temizlik çalışmalarının her yıl düzenli olarak yapılması planlanıyor.