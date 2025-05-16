Bodrum’da yeni doğan bebeklere sıcak ziyaret

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü ekipleri, “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında ilçede dünyaya yeni gelen bebekleri ve ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Sosyal yardım yönetmeliği doğrultusunda, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla başlatılan proje ile ekipler, yeni doğum yapan annelere içinde bebek bakım ürünlerinin bulunduğu çantaları hediye ediyor. Ayrıca aileye yönelik belediyenin sunmuş olduğu sosyal yardım hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılıyor. Bebekleri seven ekipler, sağlıklı bir ömür dileyerek ailelerin mutluluğuna ortak oluyor.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bodrum Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yeni doğan bebeklerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” dedi.