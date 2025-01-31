Bodrum’dan dünyaya: Anadolu’nun kültürel mirası için acil çağrı

Berfin BAYSAN

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) Muğla Bodrum Temsilciliği, Anadolu topraklarından kaçırılan tarihi ve kültürel varlıkların geri getirilmesi için çağrıda bulundu. Bodrum’dan başlatılan bu hareket, uluslararası kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

TÜLOV Muğla Bodrum Temsilciliği, kaçırılan eserler hakkında yaptıkları açıklamada tarihi eserlerin 1700’lü yıllardan itibaren Anadolu topraklarından kaçırıldığını ve izinsiz bir şekilde başka ülkelere götürüldüğünü vurguladı. Savaş dönemleri ve çeşitli yalanlarla bu eserlerin talan edildiğini belirten TÜLOV yetkilileri, bu eserlerin doğduğu topraklara geri dönmesi gerektiğinin altını çizdi.

TÜLOV Muğla Bodrum Temsilciliği, bu amaca ulaşmak için uluslararası sözleşmeler, diplomatik görüşmeler ve gerekirse hukuk süreçleriyle eserlerin geri alınmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye'nin yetkili makamlarına başta AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Kültür Bakanlığı olmak üzere, tarihi ve kültürel varlıkların envanterinin oluşturulması ve hangi ülkelerde hangi müzelerde bulunduklarının aydınlatılması çağrısında bulunuldu.

Özellikle geçen yıl British Museum’da yaşanan hırsızlık olayında, kaybolan 2 bin eserin arasında Anadolu’dan kaçırılan eserlerin olup olmadığının araştırılması gerektiğini ifade eden TÜLOV Muğla Bodrum Temsilciliği bu eserlerin bulundukları yerden geri getirilmesi için uluslararası ilişkilerin hızlandırılmasını talep ediyor.

TÜLOV Bodrum Şube Başkanı Avukat Remzi Kazmaz, “Tarihi ve kültür varlıklarımızın Anadolu topraklarına geri getirilmesi konusunda 118 bin imza topladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim ettik. Bakanlıktan herhangi bir yanıt gelmedi. Bakanlık eserleri geri getirmek için bir şey yaptı mı merak ediyorum. Bize sürekli yalan söylüyorlar. Ferman var, sözleşmeyle aldık, parayla aldık gibi şeyler söyleniyor ama bir kanıt göstermiyorlar” diye konuştu.

ESERLER GERİ GETİRİLSİN

Eserlerin geri getirilmesi için hukuki olarak haklarını arayacaklarını ifade eden Kazmaz, “Anadolu topraklarından 200 yılın üstündeki tarihi eserlerimizi çalışıyorlar, talan ediyorlar. Artık zamanı geldi. Anadolu topraklarından çalınan eserler geri getirilsin. Muğla Barosu başta olmak üzere birçok avukatla birlikte uluslararası sözleşmeler, milletler arası anlaşmalar gereği hukuki olarak hakkımızı arayacağız. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açacağız. Biz istiyoruz ki bu talan devletlerarası centilmenlik anlaşmalarıyla birlikte son bulsun” dedi.