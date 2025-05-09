Bodrum’un yeni yüzü için yoğun çalışma

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, Bodrum’un Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde 34 milyon liralık bütçeyle hayata geçirdiği 2 bin 900 metrelik yol çalışması, tüm hızıyla sürüyor. Yoldaki mevcut kaplamanın sökümü başladı.

2 bin 900 metre uzunluğundaki yol yapım çalışması kapsamında bulvar üzerinde bisiklet yolu, yürüyüş ve taşıt yolu yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’daki bu yatırımla trafiği rahatlatmayı, kent içi hareketliliği artırmayı ve yaya güvenliğini desteklemeyi amaçlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızın her köşesinde halkımızın yaşam kalitesini artırmak, ulaşımda karşılaşılan sorunlara kalıcı çözüm üretmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bodrum’un, Muğla’nın sadece ulaşım altyapısını güçlendirmiyor; aynı zamanda çağdaş kent vizyonunun temellerini atıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, artık yalnızca bir ulaşım aksı değil, aynı zamanda Bodrum’un ve Muğla’nın modern yüzünün simgesi olacaktır” dedi.