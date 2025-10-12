Boeing, doğalgaz ve meşruiyet: Bedeli kim ödeyecek?

Tuncay KAPUSUZOĞLU - kapusuzoglu@gmail.com

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın oğluyla İstanbul'da gizli bir görüşme yaptığını, "Babanıza söyleyin, bize randevu verirse 300 Boeing alacağız, F-16 satın almayı konuşacağız" dediğini iddia etti. Sonrasında Trump ile Erdoğan'ın 25 Eylül’de Beyaz Saray’daki görüşmesinde Özgür Özel’in iddiaları aynen ifade ettiği şekilde gündeme geldi.

ABD’deki görüşmelerde uçak ve doğalgaz alımı konularında kesin karara varıldı. ABD Büyükelçisi Tom Barrack, Başkan Trump'ın iki ülke arasındaki tartışmalı başlıkları aşmak için yeni bir yaklaşım ortaya koyduğunu, “Bundan bıktım, ilişkiler düzeyinde cüretkâr bir adım atalım ve ihtiyacı olanı verelim.” dediğini iddia etmiş; "Tamam sayın Başkan, neye ihtiyacı var?” diye sorduğunda da “Çok akıllı biri. Mesele sınırlar, S-400 ya da F-16'lar değil. Mesele meşruiyet." şeklinde cevapladığını belirtmiştir. Yani, söz konusu büyük ölçekli alımların önemli bir karşılığı, içeriği tam anlaşılamayan “meşruiyet”tir.

THY’nin elindeki yolcu uçağı sayısı 299’u Airbus, 207’si de Boeing olmak üzere toplam 506 adettir.

THY, 26 Eylül 2025 tarihinde yaptığı KAP Bildiriminde, 225 uçak alımıyla ilgili olarak Boeing firmasıyla görüşmelerin tamamlandığını açıklamıştır. Bildiride alım için doğrudan Boeing firmasıyla görüşüldüğü belirtilmiştir.

Boeing firmasından yapılan 225 adet uçak alımı istihdama ve ekonomiye katkısı nedeniyle ABD’de büyük bir sevinçle karşılanmıştır.

Diğer yandan THY, 2023’te Airbus firması ile 355 uçak alımına ilişkin anlaşma yapmış ve bunu 15.12.2023 tarihinde KAP’a bildirmiştir.

Airbus firmasından kısa süre önce büyük ölçekli bir alım yapılmışken, Boeing firmasından da bu ölçüde bir alım yapılması gerekli miydi? Üstelik bu alımların kiralama yerinde doğrudan satın alınması ne kadar doğrudur?

Boeing firmasında test sürecinin daraltılması ve kalite kontrol sürecinin gevşetilmesi, sıklıkla teknik sorunların ortaya çıkmasına yol açtı. 2018 yılında Endonezya’da, 2019 yılında da Etiyopya’da 737 MAX-8 tipi uçakların düşmesi güvenlik sorununu ciddi bir itibar sorununa dönüştürdü. Boeing hakkında halen devam eden çok sayıda soruşturma ve dava vardır. Geçen yıl müşterilerine sadece 348 uçak teslim edebilen ve yılı 5 bin 595 adet karşılanmamış siparişle kapatan Boeing firması, 2019 yılından beri sürekli zarar etmektedir.

BOTAŞ’ın imzaladığı anlaşmaya göre, Türkiye 2026'dan itibaren, ABD’den 20 yıl içinde yaklaşık 70 milyar metreküp likit doğalgaz (LNG) alacaktır. Alınacak LNG’nin toplam maliyeti 43 milyar ABD Dolarıdır.

Türkiye'de sisteme verilen doğal gaz miktarı 2024 yılında 56 milyar 390 milyon 412 bin metreküptür.

Bu anlaşma ile ABD’den ithal edilecek sıvılaştırılmış doğalgaz miktarı genel yapıyı değiştirecek düzeyde değildir. Ancak, bu alımın petrol ve madencilik dahil enerji konusundaki tüm taleplerle birlikte değerlendirilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Boeing firması ile uçak alımı anlaşmasını THY; Mercuria firması ile LNG alımı anlaşmasını da BOTAŞ imzalamıştır.

THY’nin yüzde 49,12’si Türkiye Varlık Fonu’na aittir. Kalan yüzde 50,88 ise halka açık hisselerdir. Yönetim, kamunun elindedir. BOTAŞ’ın sermayesinin tamamı Devlete aittir. Bu çerçevede yapılacak uçak ve doğalgaz alımlarının maliyetinin asli yükümlüsü bizzat Devletin, dolaylı olarak da halkın kendisidir.

Uçak ve doğalgaz alımları dövizli bir borçtur. Bir ülkede tasarruf yatırım açığı, cari işlemler açığı ve kamu bütçesi açığı varsa, dövizli borçların yurt içi kaynaklardan karşılanması mümkün değildir, açık büyük ölçüde dış borçlanma ile karşılanacaktır. Türkiye’de uzun süredir üç açık da birlikte gerçekleşmektedir. Yurt dışı borcun ödenmesinde söz konusu açıkların en az seviyeye indirilmesi gerekir. Bunun için ülkenin dövizli gelirlerinin artırılıp ödemelerinin azaltılması; kamu giderlerinin azaltılıp gelirlerinin artırılması; iç tasarrufların artırılması iç yatırımların azaltılması, toplu olarak uygulanması gerekli politikalardır. Söz konusu üç açık arttıkça halkın üzerindeki yük de artmaktadır. Bu yükün, dar gelirli kitleye etkisi çok daha ağır olmaktadır. Vatandaşın katlanacağı yük, daha fazla vergi ödenmesi, başta enerji ve ulaşım olmak üzere alınan hizmetlerin daha pahalı hale gelmesi, daha az sosyal yardım ve kamu harcamasından yararlanılması, verilen kamu hizmetlerinin azaltılması ve kalitesinin düşürülmesi şeklinde gerçekleşecektir. Dış borçlanmanın kapatılamadığı her dönem, borcun borçla ödenmesi sarmalına girilmekte; bu durum yükün daha da artmasına yol açmaktadır.

Büyük ölçekli harcamalarla bütçe açığının ve cari işlemler açığının sürekli artması, kurgulanan, sürdürülen ve değiştirilmesi düşünülmeyen bu sistemde geniş halk kitleleri üzerinde yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilemeye devam edecektir.