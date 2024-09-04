Boğaz turunda yatırıma ikna etmiş

OmegaPro şirketiyle dünyanın en büyük kripto-forex vurgunlarından birini yaptığı iddia edilen Andreas Szakacs, İstanbul Beykoz’da yakalanmıştı.

İsveç vatandaşı olan Andreas Szakacs, 2019’da kurulan OmegaPro’nun CEO’suydu. Finans dünyasının tanıdık isimleri Alman uyruklu Dilawar Singh, ABD’li Mike Sims ise şirketin sahibiydi. Şirket Dubai merkezliydi.

OmegaPro, yatırım piyasalarında yüksek kazanç sağlayan bir algoritma geliştirdiğini iddia ediyordu. Yatırım yapanlara 16 ayda yüzde 300 kar vaat ediyorlardı.

4 MİLYAR DOLARLIK VURGUN YAPMIŞLAR

İddiaya göre; 3 milyon yatırımcıya ulaştıklarında 4 milyar dolarlık vurgunla ortadan kayboldular. Bu yeni nesil bir ponzi sistemiydi. Yani önce gelen yatırımcılara kar oranı daha sonra sisteme katılan yatırımcıların parasıyla ödeniyordu.

Ancak OmegaPro, Kasım 2020’de bilgisayar korsanlarının saldırısı nedeniyle sistemin çöktüğünü iddia etti.

Andreas Szakacs bu sırada Türkiye’ye yerleşmişti. Annesi İsveçli, babası Türk’tü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ve ‘Emre Avcı’ adını aldı. Beykoz’daki lüks Acarkent Sitesi’nde kiraladığı 4 katlı villada lüks bir hayat sürüyordu.

28 Haziran 2024 günü İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na gizemli bir ihbar geldi. Andreas Szakacs’ın ‘Emre Avcı’ adını aldığı ve Acarkent’teki villada kaldığı anlatılıyordu. Garip bir süreçti. Beykoz Savcılığı’nın soruşturmasında jandarma, Türkiye’deki mağdurları bulup ifadeler aldı. Ne hikmetse bu sırada Hollandalı bir mağdur Türkiye’deydi ve bir otelde kalıyordu. İhbardan sadece 10 gün sonra, Hollanda vatandaşı olan Afganistan asıllı doktor Abdul Ghaffar Mohaghegh jandarmaya gelerek ifade verdi.

Bir gün sonra Emre Avcı, villasına yapılan operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Mohaghegh ifadesinde OmegaPro’ya 7 milyon dolar kaptırdığını anlattı ve “Yaklaşık 3 bin arkadaşım toplam 103 milyon dolar yatırım yaptı. Dolandırıldı, bu kişilerin vekaletnamesi bende” dedi.

Bu konudaki ilk yazımızda bu garip şikayetçiyi araştıracağımızı söylemiştik.

MAĞDUR DEĞİL DOLANDIRICI

Ancak Hollanda’daki yüzlerce mağdur, Monaghegh’in şikayetçi olduğunu görünce çok şaşırmış. Çünkü onlar, Mohaghegh’in kendilerini dolandırdığını ve OmegaPro yönetimi ile ortak olduğunu düşünüyor. Hollanda’da yaşayan Türk inşaat mühendisi Tufan R. de mağdurlar arasında.

Tufan R., “Çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırdılar. Bir algoritma geliştirildiğini ve yüksek kazanç sağladıklarını söylüyorlardı. Emre Avcı’yı ihbar eden kişinin de Mohaghegh olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen para bölüşümünde bir anlaşmazlık yaşadılar ve onun yaşadığı yeri biliyordu” diyor.

Tufan R., OmegaPro’nun Hollanda ayağındaki şebekenin İstanbul’da Boğaz turu düzenlediğini de anlatıyor: “Mohaghegh ve oğulları, Hollanda’dan 100 kişiyi İstanbul’a getirdi. Boğaz turu düzenlediler. OmegaPro’ya yatırım yapmaya ikna ettiler. Boğaz turunun videolarında insanlar dans edip eğlenirken görünüyor. Bu eğlencenin çok sayıda kişiye pahalıya patladığı anlaşılıyor.

Abdul Ghaffar Mohaghegh’ın Emre Avcı’ya operasyon yaptırmak için devlet içinde bazı bağlantılar kurduğu da iddia ediliyor. Bu iddiada bulunanlar “Beykoz polis bölgesi, neden operasyonu jandarma yaptı. Hollanda’da yaşayan mağdurun İstanbul’a geldiği dönemde operasyonun yapılması ve şikayetçi olarak ifadesinin alınması düşündürücü” diye konuşuyor. Biz araştırmaya devam edeceğiz.