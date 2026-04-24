Bokaşi Ev Tipi Kompost Eğitimi düzenlendi

BirGün/EGE

Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu’nda “Bokaşi Ev Tipi Kompost Eğitimi” gerçekleştirildi. Kimya Mühendisi Merve Bodur Keskin tarafından verilen eğitimde, mutfak atıklarından kompost gübre üretiminin yöntemleri katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitim kapsamında ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü “İyi Tarım” uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin devamında Merve Bodur Keskin; bokaşi kompostunun yapım süreci, hangi gıdaların komposta uygun olduğu, kompost kitinin içeriği ve kullanımı ile fermantasyon ve bekletme aşamalarına ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Bokaşi yöntemini “evde doğal dönüşüm” olarak tanımlayan Keskin, “Bokaşi aslında fermente olmuş organik gıda anlamına geliyor. Mutfakta biriktirdiğimiz atıkları ayrıştırarak besin değeri yüksek bir toprak düzenleyici elde ediyoruz. Doğru teknikle uygulandığında koku ve böcek oluşumu da söz konusu olmuyor” dedi.

Bokaşi kompostunun evlerde kolaylıkla uygulanabileceğine dikkat çeken Keskin, bu yöntemin toprağın su tutma kapasitesini artırdığını, organik atıkların geri dönüşümünü sağlayarak sera gazı oluşumunu azalttığını ve düşük maliyetli olmasıyla da tercih edilebilir bir uygulama olduğunu vurguladı.

Merve Bodur Keskin ayrıca, elde edilen ürünün yalnızca bir gübre değil, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını iyileştiren önemli bir düzenleyici olduğunun altını çizdi.

Eğitimde katılımcılara bokaşi kompost yapım setinin kullanımı uygulamalı olarak anlatılırken, program soru-cevap bölümüyle sona erdi. Eğitime başvuru yapan tüm katılımcılara Bokaşi Kompost Yapım Seti hediye edildi.