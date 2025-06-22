Bölgesel savaş değil emperyalist müdahale

Yusuf Tuna Koç

İsrail’’in İran’’a yönelik saldırısı ardından başlayan çatışmalar 9 günü geride bıraktı. Henüz her iki taraftan da bir geri çekilme emaresi bulunmadığı gibi, ABD de savaşa doğrudan müdahale konusunda temkinli bir tavır izlemeye devam ediyor. Kimi uzmanlar, bu çatışmaların her iki ülkenin birbirini ölçtüğü, bir yıl önceki füze savaşlarının bir tekrarından öteye gitmeyeceğini iddia ederken, üçüncü dünya savaşı senaryoları da çokça tekrarlanıyor.

Ancak bu yeni çatışmanın gösterdiği bir şey varsa o da 7 Ekim’den beri İsrail’in tüm Ortadoğu’ya yaydığı emperyalist saldırganlığın sürmeye devam edeceği. Hatırlanırsa yaklaşık iki yıl önce gerçekleşen Aksa Tufanı’nın ardından Netanyahu hükümeti Gazze’de bugün de sürmekte olan tam teşekküllü bir soykırım başlatmış, bunu da kendisini engellemeye yönelik tüm direniş güçlerini de hedefinde alan bir yayılmacı savaş takip etmişti. İran’ın merkezinde olduğu direniş ekseninin tüm parçalarının zarar gördüğü bu yayılmacı savaşta, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah güçleri ve liderliği vurulmuş, Suriye ve Irak’taki Haşdi Şabi güçleri İsrail bombardımanına hedef olmuş, Türkiye’deki saray rejiminin desteğiyle de İsrail’in bölgedeki en büyük baş ağrısı olan Esad hükümeti yıkılmıştı.

Ortadoğu’da Amerikan emperyalizmine ve onun ileri karakolu olan İsrail saldırganlığına karşı direnç gösteren tüm aktörler birer birer yıkılırken, sırada İran’ın olduğunu düşünmek abartı olmaz. Türkiye’de ise saray rejimi, 7 Ekim’den beri yaşananlardan kendisine yeni bir bölgesel rol biçebilmek için bir yandan İsrail’e her türlü stratejik ve ekonomik desteği sunarken, öte yandan içeride Kürt meselesine dair aceleci hamlelerle hem içeride hem de Suriye’deki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

İsrail’in İran’ı hedeflemesinin ardından da hem Irak, Libya ve Suriye’den alışık olduğumuz “rejim değişikliği gerekliği” ve “demokrasi” masalları yeniden ısıtılıp önümüze konulurken, 2001’den bu yana bölgede sürmekte olan sonsuz yıkım, kan ve trajediyi unutarak Washington-Tel Aviv-Ankara üçgeninden demokrasi dilenmemiz bekleniyor. İran’ın bu çatışmaların ardından rejim değişikliğine gidebileceğini beklemek için henüz erken olsa da kesin olarak bilebileceğimiz tek şey, ABD’nin genel ve İsrail’in özel çıkarları için bölgemizin uzun süre daha bombardımanlardan, etnik-mezhepsel gerilimlerden kurtulamayacağı.

Bu hafta İsrail-İran geriliminin ikinci haftası sonlanırken uluslararası ilişkiler uzmanı İlhan Uzgel ile bu çatışmanın Türkiye iç siyasetindeki yansımalarını konuştuk. Kanada Trent Üniversitesi öğretim görevlisi Barış Karaağaç, Batı’nın İran ve nükleer silah konusundaki ikiyüzlülüğünü yazdı. Prabir Purkayastha’nın emperyalizmin Batı Asya’daki icraatlarını hatırlattığı ve İsrail’in olası başarısızlığının doğurabileceği sonuçları analiz ettiği yazısını, okurlarımız için çevirdik.

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UZGEL: İKTİDAR İSRAİL’E TEPKİYİ SÖNÜMLENDİRİYOR

Erdoğan eğer iktidarda değil muhalefette olsaydı, muhtemelen çok güçlü bir İsrail karşıtlığı yapacaktı. Ama iktidarda oldukları için bu toplumsal tepkiyi, kola ve kafelere kanalize ettiler. Yüksek perdeden eleştiri, fiiliyatta ise İsrail ile stratejik, askerî ve siyasi açıdan zarar vermeyecek bir pozisyonda duruyorlar. Hatta geçtiğimiz yıla kadar açıktan ticaret sürüyordu, gelen tepkilerin ardından da bugün dolaylı yollardan bu ticareti sürdürmeye devam ediyorlar.

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İSRAİL-İRAN SAVAŞI: BATI ASYA İÇİN DÖNÜM NOKTASI

İsrail’’in İran’’a saldırmasıyla, Batı Asya’da tehlikeli bir kırılma noktasını seyretmeye başladık. Netanyahu 33 yıldır İran’ın nükleer bomba yapmaya yaklaştığını iddia ediyor. Hatta tüm dünyaya 13 yıl öncesinde Birleşmiş Milletler oturumunda o zaman da İran’ın bombaya birkaç ay uzakta olduğunu söylediği bir karikatür de gösterdi.

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BARIŞ KARAAĞAÇ YAZDI: ŞARKİYATÇILIĞIN NÜKLEER VERSİYONU: İRAN, İSRAİL VE BATI’NIN ÇİFTE STANDARDI

ABD, Birleşik Krallık ve Fransa gibi ülkelerin siyasi liderleri, İran söz konusu olduğunda “küresel güvenlik tehdidi”, “teröre destek veren rejim” gibi ifadeleri sıkça kullanıyor. Ancak bu söylemler, aynı aktörlerin Suudi Arabistan’la milyarlarca dolarlık silah anlaşmaları yaptığı, İsrail’in Gazze’deki yıkıcı saldırılarını koşulsuz desteklediği gerçeğini perdelemeye yarıyor.