Bolivya’daki ‘21. yüzyıl sosyalizminin’ cenazesi

Nikos MOTTAS

Bolivya’da yapılan seçimlerin sonucu, sol “Sosyalizm Hareketi” (Movimiento al Socialismo-MAS) için yıkıcı oldu. MAS’ın adayı Eduardo del Castillo, oyların yalnızca yaklaşık yüzde 3’ünü aldı. Bu, neredeyse yirmi yıl boyunca ülkeyi yöneten parti için tarihsel bir çöküştü. Bu sonuç, derin ekonomik krizi (yüzde 20-25 enflasyon, yakıt ve dolar kıtlığı, halkın hayal kırıklığı) ve MAS içindeki iç bölünmeleri (özellikle Evo Morales yanlısı “Evista” ve Luis Arce yanlısı “Arcista” grupları arasındaki gerilimleri) ortaya koydu.

Ancak MAS’ın seçimlerdeki yenilgisi, çok daha derin bir gerçeği ortaya koyuyor: Latin Amerika’da yüzyılın başında neoliberalizme alternatif diye sunulan ‘21. yüzyıl sosyalizmi’ denilen oportünist teori artık tarih oldu. Venezuela’daki Chávez’den Bolivya’daki Morales’e, Ekvador’daki Correa’ya ve Nikaragua’daki Ortega’ya kadar, bu teori sol-ulusalcı bir bayrak altında seçim zaferlerini, sosyal reformları ve kaynakların yeniden dağıtımını birleştirmeyi vaat ediyordu. Ancak kapitalist sistemin temellerine, yani üretim araçlarındaki özel mülkiyetine dokunmadı; bu yüzden de gerçek bir dönüşüm yaratamadı. Bugün yaşanan ağır kriz, bu modelin Marksist-Leninist bakış açısıyla temelden çıkmazlarını ve sınırlılıklarını ortaya koyuyor.

İNSAN YÜZLÜ KAPİTALİZM

Neredeyse 10 yıl önce, “21. yüzyıl sosyalizmi” teorisi üzerine yazarken, şunu belirtmiştik: “İdealist, anti-Marksist bir tarih algısı üzerine kurulu olan 21. yüzyıl sosyalizmi teorisi, işçi sınıfının devrimci bir özne olarak tarihsel rolünü inkar eder ve proletarya diktatörlüğünü reddeder. ‘21. yüzyıl sosyalizmi’ teorisine göre, kapitalizmin yıkılmasına gerek yoktur ve bu nedenle çözüm, üretim araçlarında özel mülkiyetin izin verildiği karma bir ekonomidir. Bu teorik modelin eski ve yeni anti-Marksist ideolojilerin bir karışımı olduğunu vurgulayarak ve Venezuela’daki ‘Bolivarcı Devrim’ deneyimini dikkate alarak şunu vurguluyorduk: Sözde 21. yüzyıl sosyalizmi, Eurokomünizmin Latin Amerika versiyonundan başka bir şey değildir; kapitalist sistemin ‘insancıllaştırılabileceği’ ve halkların çıkarları doğrultusunda yönetilebileceği yanılsamasını teşvik eden bir teoridir. Latin Amerika’daki sol, ilerici, sosyal demokrat hükümetlerin deneyimleri, tarihin bize zaten öğrettiği şeyi kanıtlamaktadır: Sosyalizme giden demokratik bir yol yoktur. 1954’te Jacobo Arbenz’in Guatemala’sı ve 1973’te Salvador Allende’nin Şili’si bunun en önemli tarihsel örnekleridir.”

Ne yazık ki, sınıf mücadelesinin acı gerçeği, öngörülerimizi ve endişelerimizi haklı çıkardı. “21. yüzyıl sosyalizmi”, kapitalist sistemin sosyal demokratik yönetiminin başarısız bir reçetesi olduğunu kanıtladı. Bu reçete, başlangıçta halk kitleleri arasında coşku uyandırsa da, nihayetinde derin bir hayal kırıklığına yol açtı. İyi niyetli olmak yetmez; ‘insan yüzlü kapitalizm’ diye pazarlanan bu tehlikeli yanılsamadan kurtulmak gerekir.

Bolivya’daki Evo Morales gibi hareketler, iktidara gelmek için öncelikle parlamento ve seçim yollarına güvendiler. Burjuva devletini yıkıp işçi iktidarını kurmak yerine, mevcut kapitalist devleti yönetmeye çalıştılar. Bu yönelim, işçi sınıfını burjuva yasallığının çerçevesine hapsetti ve egemen sınıfın baskı aygıtlarını olduğu gibi bıraktı. Tahmin edilebileceği gibi, krizler derinleştiğinde veya sağ yeniden toparlandığında, bu hükümetler reformlarını savunamadılar.

Venezuela’nın petrolü, Bolivya’nın gazı, Ekvador’un madenciliği sosyal programları bir süre finanse etti, yoksulluğu geçici olarak azalttı. Ama bu rantçı model küresel kapitalizme bağımlıydı. Fiyatlar düştüğünde toplumsal zemin çöktü. Burjuvazinin mülksüzleştirilmesi ve üretim üzerinde işçi denetimi olmadan sosyalizme geçiş olamaz, yalnızca kapitalist rantların yeniden dağıtımı olur.

Chávez ve Morales gibi figürler, kitlesel proleter inisiyatifin yerini alan karizmatik, Bonapartist liderlikler inşa ettiler. Sınıf örgütlerini ve demokratik iktidar organlarını güçlendirmek yerine, “21. yüzyıl sosyalizmi” bireysel liderlere sadık bürokrasiler yarattı. Bu, iç demokrasiyi boğdu, kitleleri yabancılaştırdı ve liderin otoritesi zayıfladığında hareketleri kırılgan hale getirdi.

İKİNCİ AŞAMA HİÇ GELMEDİ

Anti-emperyalist söylem sıkça dillendirilse de ulusal mücadeleler bölgesel bir proletarya devrimi stratejisine bağlanamadı. Egemenlik ve ulusal kalkınma vurgusu çoğu kez işçi sınıfının çıkarlarını “ilerici burjuvazi”yle ittifaklara tabi kıldı. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi’nin (Partido Socialista Unido de Venezuela - PSUV) uyguladığı “Bolivarcı ulusal birlik” çizgisi bunun tipik örneği oldu: işçi sınıfının bağımsız siyasal örgütlenmesi yerine ordu, devlet bürokrasisi ve belli iş çevreleriyle işbirliği arandı. Böylece sınıf mücadelesi “vatansever birlik” söylemine feda edildi.

En önemlisi, geçmişin revizyonistleri gibi, ‘21. yüzyıl sosyalizmi’ savunucuları da iki aşamalı bir yol benimsediler. Öncesinde ‘And kapitalizmi’ (yani And Dağları bölgesine özgü devletçi-ulusalcı bir kapitalizm) ya da ‘Bolivarcı demokrasi’, ardından sosyalizm iddiası geldi. Pratikte ilk aşama kalıcı hale gelirken, ikinci aşama hiç gelmedi. Sonuç: sosyalizme geçiş değil, kapitalizmin sol kanat yönetimi oldu.

Çelişkiler keskinleştikçe (ekonomik kriz, yolsuzluk, kaynak gelirlerinin kaybı) bu hareketler hızla toplumsal tabanlarını kaybetti.

Bolivya’da MAS son seçimlerde %3’e düştü; Venezuela’da PSUV devlet aygıtı kapitalist sefaleti yönetiyor; Ekvador ve Nikaragua’da otoriter liderler muhalefeti bastırarak iktidara tutunuyor. Sosyalizmi başlatmaktan uzak olan “21. yüzyıl sosyalizmi”, sağcı restorasyonun önünü açtı.

Che Guevara’nın dediği gibi: “Bizim için sosyalizmin tek geçerli tanımı, insanın insan tarafından sömürülmesinin ortadan kaldırılmasıdır.” Gerçekten de, “21. yüzyıl sosyalizmi” veya “demokratik sosyalizm” gibi reformist projeleri desteklemek için “sosyalizm” kelimesini kötüye kullananlar, aslında kapitalist barbarlığın sosyal demokrat yönetimini teşvik etmeye çalışıyor ve böylece halk kitlelerini tehlikeli yollara saptırıyorlar. Latin Amerika ve Bolivya örneği bize değerli bir ders veriyor. Peki biz bu dersi almaya hazır mıyız?

Kaynak: idcommunism.com

Çeviren: Atahan UĞUR