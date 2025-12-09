Börekçi-Hollanda arası 60 kilo eroin

Dünya bilişim devrimi yaşarken suç örgütleri de bunun nimetlerinden faydalandı. Uluslararası suç örgütleri, kripto mesajlaşma sistemlerini kullanmaya başladı. İlk olarak EncroChat isimli program dünya mafyasında hızla yayıldı. Bunu SKY-ECC isimli program takip etti. Bu şirketler sistemlerine kimsenin sızamayacağını ve yüzde 100 güvenli olduklarını iddia ediyordu. Özel telefonlarla kullanılan bu üst düzey seviyede güvenli programlarda mesajlar, panik butonuyla hemen siliniyordu. Mafya grupları bu mesajlarda uyuşturucu alışverişi yaptı, güzergahlarını paylaştı. Hatta cinayetlerin de arasında olduğu suç faaliyetlerinin fotoğraf ve videolarını birbirlerine gönderdiler.

690 TON UYUŞTURUCU

SKY -ECC programını Avrupa Polisi sızmaya başarınca yeraltı dünyasının büyük arşivi güvenlik güçlerinin eline geçti. 700 milyon ikili mesajlaşma, 55 milyon grup mesajlaşmaları bulundu. 160 bin kullanıcı vardı. 60 bin kullanıcının kimliği tespit edildi.

2021 yılında Avrupa tarihinin en büyük operasyonları yapıldı. 12 binden fazla kişi tutuklandı. 690 ton uyuşturucu ele geçirildi. 1 milyar eurodan fazla nakit ele geçirildi. Yüzlerce cinayetin önüne geçildi. 7 bin 500 soruşturma açıldı.

4 BİN 500 KULLANICI

SKY-ECC’yi Türkiye’de kullanan kişi sayısı da belirlendi: 4 bin 500. Bu kullanıcıların büyük çoğunluğu İstanbul’daydı ve Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçılığının önemli bir merkezi olduğunu gözler önüne seriyordu. Türkiye, SKY-ECC mesajlarını 2023 yılında soruşturmanın merkezindeki Fransa, Belçika ve Hollanda’dan istedi. Bu mesajların incelenmesi sonucu ‘Bolle Jose’, Abdullah Alp Üstün, Komançero Çetesi, Ürfi Çetinkaya operasyonları yapıldı.

Ancak SKY-ECC kullanan 4 bin 500 kişiden çok azı tespit edilebildi. SKY-ECC mesajları sayesinde Türkiye merkezli bir uyuşturucu çetesi daha tespit edildi. Recep Özyıldız isimli kişinin İran ve Irak’tan Türkiye’ye eroin getirerek Hollanda’ya sevk ettiği belirlendi. Hatta mesajlarda eroin paketlerinin resimleri, güzergah bilgileri, fiyatları ve ödeme yolları vardı.

7 SEVKİYAT ÇÖZÜLDÜ

İddianamede 7 sevkiyatın delilleri mesajlarla adım adım anlatıldı. 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşen 4 numaralı olayda Recep Özyıldız, uyuşturucu maddelerin tedarikçisi ve Hollanda’ya sevkini sağlayacak kişi ile mesajlaşıyor. Tedarikçi 60 kilo eroin ile Gaziosmanpaşa’daki Sarıyer Börekçisi’ne geliyor. Uyuşturucuyu Hollanda’ya sevk edecek olan kişi ile burada teslim alıyor. Hatta bir mesajda Recep Özyıldız “Tam benim istediğim renkmiş, hayırlısıyla Hollanda’ya atalım” yazıyor. Börekçideki uyuşturucu paketleri iki ay sonra Hollanda’da sokaklara dağıtacak çetelerin elinde oluyor.

Benzer çok sayıda sevkiyatın bilgilerinin yer aldığı iddianamede kara paranın Türkiye’ye geliş yolları da ortaya konuldu. Uyuşturucular ve para, 10 euroluk banknot üzerindeki seri numarası şifre kullanılarak teslim edildi.

KARA PARA KAPALIÇARŞI’DA

Bir sevkiyatın 1 milyon 180 bin euroluk ödemesi Kapalıçarşı’daki bir döviz bürosuna gönderildi. Şifre banknot ile gelen çetenin üyeleri parayı teslim aldı.

Operasyonda Recep Özyıldız yakalandı, ancak çetenin çok sayıdaki üyesi yurt dışındaydı.