Bornova afetlere karşı daha güçlü

BirGün/EGE

Bornova Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK), uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından Kentsel Arama Kurtarma Hafif Seviye Ekip olarak akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı. Tören alanında kurulan ve arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanın tanıtıldığı Bornova Belediyesi standı, yurttaşlardan büyük ilgi gördü. Enkaz arama kurtarma malzemeleri, kişisel koruyucu ekipman, kamp ve lojistik donanımlar ziyaretçilere tanıtılırken, BAK’ın görev kapsamı ve afetlerde üstleneceği roller hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “6 Şubat depremlerinin bize öğrettiği en önemli gerçek, afetlere hazırlığın ertelenemez bir sorumluluk olduğudur. Bornova Belediyesi olarak Arama Kurtarma Ekibimizi yalnızca kurmakla kalmadık; eğitimli, donanımlı ve akredite bir yapı haline getirdik. BAK, Bornova’nın afetlere karşı güvencesidir” dedi.

BAK’ın kuruluş ve akreditasyon süreci kapsamında ekip, İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü eğitmenlerinden geçen yıl nisan ve mayıs aylarında enkazda arama kurtarma, afet farkındalık, temel yangın, navigasyon, haberleşme, temel kampçılık ve ilk yardım eğitimleri aldı. Eğitimler, AFAD’ın enkaz eğitim sahasında yapılan uygulamalı tatbikatlarla desteklendi.

Eğitimlerin ardından ekipman temini, personel ve ekip başvuru evrakının hazırlanması tamamlandı; Sağlık Köyü’nde arama kurtarma yerleşkesi oluşturuldu. BAK, Selçuk’ta düzenlenen AFAD Akredite Ekipler Bölgesel Kampı’na katıldı, Manisa Depremi Tatbikatı dâhil olmak üzere çok sayıda tatbikatta görev aldı.