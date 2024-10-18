Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki: Kentin geleceğini inşa ediyoruz

Halil ERTUNÇ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile belediyecilik anlayışını ve hayata geçirdiği projeleri konuştuk. Başkan Eşki, “Geçmişimden gelen deneyimlerle, iş üretmeye odaklandım. İyi bir belediyecilik için çalışmaya devam ediyorum” dedi.

ÇOK SAYIDA PROJE

Görev sürecinde ilçede yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Eşki, “Özellikle sahadan gelen talepleri karşılamak adına birçok projeye imza attık. Kent lokantaları, motokurye parkları ve tanzim satış noktaları gibi sosyal hizmetleri hayata geçirdik. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için dershane kapasitemizi artırdık. Şimdi sosyal yardımlara ve kültürel faaliyetlere yöneliyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE DESTEK

İlçenin öğrenci kenti olduğuna vurgu yapan Başkan Eşki, şunları dile getirdi: “Aktif hale getirdiğimiz bir öğrenci yurdumuz var. Bunun yanı sıra yeni bir kız öğrenci yurdunu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne tahsis edeceğiz. Bu şekilde daha fazla öğrenciye destek olmayı hedefliyoruz.”

Kültür sanat faaliyetlerini zenginleştirmek için yeni projeler yapacaklarını aktaran Başkan Eşki, “Levanten Yaşam Müzesi ve Yörük Yaşam Müzesi gibi projelerle Bornova’nın kültürel zenginliğini yansıtmaya çalışıyoruz. Ayrıca, iki orkestra kurmayı ve Çağdaş Sanatlar Müzesi’ni hayata geçirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Tasarruf tedbirlerinin belediyelerin işleyişini zorlaştırdığını vurgulayan Başkan Eşki, söyle konuştu: “Bu aslında yurttaşın ihtiyaçlarına zarar veriyor. Bizim görevimiz, yurttaşa hizmet götürmek ve bu süreçte hukuki sorunlarla boğuşmamak. Ekonomik zorluklar olsa da önceliğimiz yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak.”

SOSYAL YARDIMLAR ARTTI

Başkan Eşki son olarak şunları ifade etti:

“Otopark sorununu çözmek için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Kapalı otopark alanları ve tır garajları açarak bu problemi minimize etmeye çalışacağız. Ancak, bu temel imar sorununu kentsel dönüşümle birlikte ele almak gerekiyor. Gelecekte sosyal yardımları artırmak, eğitim imkânlarını geliştirmek ve kültürel faaliyetleri daha da zenginleştirmek istiyoruz. Her alanda, yurttaşın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bornova’nın geleceğini inşa ediyoruz.”