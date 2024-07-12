Bornova Belediyesi ilk Kent Market’i halka açtı

BirGün EGE

Bornova Belediyesi, ihtiyaç sahibi Bornovalılar’a destek olmak amacıyla planladığı Kent Marketler’in ilk şubesini Doğanlar'da bulunan Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi içinde hizmete açtı. Altındağ ve Işıkkent şubeleri ise bu hafta hizmete girecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kent Market “İlçemizde hiç kimse yatağına aç girmeyecek” dedi. Kent Marketler’de ihtiyaç sahibi Bornovalılar gelir durumlarına göre kartlarına yüklenen kredilerle gıda, giyim, kırtasiye, temizlik ve yakacak gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kent Market projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Doğanlar’daki şubemizi açtık, Altındağ ve Işıkkent’i de bu hafta hizmete sokacağız. Ardından 6 şube daha açılacak. Maalesef yoksulluk çok arttı, sosyal adalet dengesi bozuldu. Bu çalışmamızla her Bornovalının evine temel ihtiyaç malzemelerinin girebilmesini hedefliyoruz. Bornova’da kooperatif aracılığıyla üretilen tarımsal ürünler de Kent Marketler’de olacak.” dedi.