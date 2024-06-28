Bornova Belediyesi’nden çiftçilere gübre desteği

BirGün EGE

Bornova Belediyesi, hayvancılığın yoğun yapıldığı Eğridere Mahallesi’nde çiftçilerin talepleri doğrultusunda gübre desteği sağladı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmada, bayram öncesinde yapılan temizlikte elde edilen doğal hayvan gübreleri, tarlalara ve bahçelere dağıtıldı.

Eğridere Muhtarı Turgut Karabaş ve gübre desteği alan yerel üreticiler; Kadriye Özbek ve Ahmet Karabaş, Bornova Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye teşekkürlerini iletti. Muhtar Karabaş, bu tür desteklerin yerel üreticiler için büyük önem taşıdığını ve üretim maliyetlerini düşürerek verimliliği artırdığını belirtti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de, Bornova’nın 12 eski köy yerleşimine sahip bir ilçe olduğunu hatırlatarak, yerel üreticilere yönelik desteklerin süreceğini vurguladı. Eşki, “Tohumdan fidana, gübreden ilaçlamaya kadar pek çok alanda yerel üreticilere destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız, yerelde kalkınmayı teşvik etmek, üreticilerimizin daha verimli ve sürdürülebilir tarım yapmasına katkı koymak” dedi.