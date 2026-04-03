Bornova'da gelecek çocuklarla yeşeriyor

Bornovalı minikler Bornova Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte hazırladıkları tohum toplarını yangından zarar görmüş ormanlık alana atarak doğaya katkı sundu. Minikler hem eğlendi hem de çevre bilinci kazandı. Başkan Ömer Eşki, bu tür etkinliklerin çocuklarda doğa sevgisini güçlendirdiğini vurguladı.

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün düzenlediği anlamlı etkinlikte, Gelecek Anaokulu öğrencileri doğayla iç içe bir gün geçirdi. Beşyol Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte 3, 4 ve 5 yaşlarındaki minikler, öğretmenleri eşliğinde tohum topları hazırladı.

Hazırladıkları tohum toplarını daha sonra Bornova Karaçam’da yangından zarar görmüş ormanlık alana götüren çocuklar, doğaya yeniden hayat vermek için topları toprağa bıraktı. Etkinlik sayesinde çocuklar hem doğayı korumanın önemini öğrendi hem de yangınlardan zarar gören alanların yeniden yeşertilmesine katkı sundu. Eğlenceli olduğu kadar öğretici olan etkinlik, çevre bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki çocukların doğayla kurduğu bağın geleceğin teminatı olduğunu belirterek, “Minik yaşta kazanılan çevre bilinci, yarınlarımızı şekillendirecek en güçlü adımdır. Çocuklarımızın doğaya sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi için bu tür etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz” dedi.