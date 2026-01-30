Bornova kendi yeşilini üretiyor

Bornova Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Pınarbaşı’nda modern koşullarda üretim yapan fidanlığında, 2026’da daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir bir kent yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, parklar, refüjler ve yeşil alanlarda kullanılacak bitkileri kendi imkânlarıyla üretiyor.

Fidanlıkta; 30 bin lavanta, 3 bin zeytin çalısı, 3 bin alacalı zakkum, 3 bin altın tuflan, 3 bin Meksika petunyası, 3 bin fırça çalısı, 3 bin kartopu, 3 bin sarı papatya, 3 bin 500 nar fidesi ve 1.000 limon servi, parklar ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılmak üzere dikime hazır hale getiriliyor. 75 bin adete ulaşan çalı grubu bitkilerin yanı sıra 5 bin zeytin fidanı da üretim sürecinde. Ayrıca, özellikle çocuklara dağıtılmak üzere çilek fideleri yetiştirilirken, üretilen 3 bin lavanta fidesiyle ilçenin farklı noktalarında lavanta bahçeleri oluşturulması planlanıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornova’nın yeşil alanlarını güçlendirirken hem doğaya hem de kamu kaynaklarına sahip çıkıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği bu üretim, sürdürülebilir ve tasarruflu belediyeciliğin en somut örneklerinden biri” dedi.